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खाली पड़ी सरकारी जमीनों और इमारतों को बेचकर ₹5,000 करोड़ जुटाएगी सरकार, जानिए क्या है पूरा प्लान

नई दिल्ली: सरकारी खजाने और देश के विकास को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. सरकार की सरकारी जमीनों और खाली पड़े बिल्डिंग्स से मोटी कमाई करने की योजना को बड़ी कामयाबी मिली है. नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन (NLMC) की बोर्ड बैठक में 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के एसेट मोनेटाइजेशन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को खुद इस बात की आधिकारिक जानकारी दी है.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस बैठक में उन सभी सरकारी जमीनों और इमारतों की लिस्ट तैयार की गई है जो लंबे समय से खाली पड़ी थीं या जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था. अब इन संपत्तियों को लीज पर देकर या बेचकर सरकार 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड जुटाएगी. इस पैसे का इस्तेमाल देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (जैसे हाईवे, रेलवे) को बनाने में किया जाएगा.

क्या है NLMC और इसका काम?

नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन (NLMC) पूरी तरह से केंद्र सरकार के मालिकाना हक वाली कंपनी है. यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 'पब्लिक एंटरप्राइजेज विभाग' (DPE) के तहत काम करती है. इसका मुख्य काम सरकारी कंपनियों (CPSEs) और सरकारी विभागों की उन कीमती जमीनों और बिल्डिंग्स की पहचान करना है, जो बेकार पड़ी हैं. इसके बाद पूरी पारदर्शिता और कानूनी नियमों के साथ इन संपत्तियों को बाजार में बिजनेस या अन्य कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उतारा जाता है.