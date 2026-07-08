पेट्रोल-डीजल की छुट्टी! गडकरी ने हाइड्रोजन को बताया भारत का अगला 'सुपर फ्यूल', जल्द चलेंगे नए ट्रक
सार्वजनिक बसों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नागपुर में एक खास पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है.इसके तहत नागपुर में हाइड्रोजन गैस बनाई जाएगी
Published : July 8, 2026 at 9:56 AM IST
नई दिल्ली: भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन का बड़ा समर्थन किया है. 'नवभारत कॉन्क्लेव' में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाली कार का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया कि हाइड्रोजन कार में सफर करना मर्सिडीज गाड़ी से भी ज्यादा आरामदायक और बेहतर है. उनका कहना है कि अब भारत को पेट्रोल-डीजल छोड़कर नए और साफ ईंधन की तरफ बढ़ना होगा.
ट्रकों और बसों पर रहेगा मुख्य ध्यान
नितिन गडकरी ने साफ किया कि सरकार का ध्यान अब केवल छोटी कारों पर नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाले बड़े कमर्शियल वाहनों जैसे ट्रकों और बसों पर है. उन्होंने बताया कि भारत में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक और बसें जल्द ही आम सड़कों पर दिखाई देने लगेंगी. हाल ही में उन्होंने टाटा मोटर्स के दो नए हाइड्रोजन ट्रकों की शुरुआत की है. इनमें से एक ट्रक हाइड्रोजन फ्यूल सेल (बिजली बनाने वाली तकनीक) से चलता है और दूसरा ट्रक नए तरह के हाइड्रोजन इंजन से चलता है.
नागपुर और दिल्ली में नए प्रोजेक्ट
सार्वजनिक बसों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नागपुर में एक खास पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. इस प्रोजेक्ट के तहत नागपुर में ही हाइड्रोजन गैस बनाई जाएगी और उसे सीधे बसों में भरकर चलाया जाएगा. अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे पूरे देश के शहरों में लागू किया जाएगा.
इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में कचरे की समस्या को दूर करने के लिए भी एक अनोखी योजना बनाई गई है. दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों (लैंडफिल) से निकलने वाले कचरे को रिसाइकिल करके हाइड्रोजन गैस तैयार की जाएगी. इसी गैस की मदद से दिल्ली की सरकारी बसें चलाई जाएंगी, जिससे शहर का प्रदूषण काफी कम होगा.
भारत बनेगा आत्मनिर्भर
मंत्री गडकरी ने बताया कि भारत हर साल बाहर के देशों से तेल और ईंधन खरीदने के लिए करीब 22 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है. इससे देश का पैसा बाहर जाता है और प्रदूषण भी बढ़ता है. अगर भारत में ही हाइड्रोजन, इथेनॉल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ने लगेगा, तो भारत को बाहर से तेल नहीं खरीदना पड़ेगा. इससे देश का पैसा बचेगा और हमारा पर्यावरण भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस नई तकनीक को अपनाएं.
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