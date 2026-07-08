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पेट्रोल-डीजल की छुट्टी! गडकरी ने हाइड्रोजन को बताया भारत का अगला 'सुपर फ्यूल', जल्द चलेंगे नए ट्रक

नई दिल्ली: भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन का बड़ा समर्थन किया है. 'नवभारत कॉन्क्लेव' में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाली कार का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया कि हाइड्रोजन कार में सफर करना मर्सिडीज गाड़ी से भी ज्यादा आरामदायक और बेहतर है. उनका कहना है कि अब भारत को पेट्रोल-डीजल छोड़कर नए और साफ ईंधन की तरफ बढ़ना होगा.

ट्रकों और बसों पर रहेगा मुख्य ध्यान

नितिन गडकरी ने साफ किया कि सरकार का ध्यान अब केवल छोटी कारों पर नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाले बड़े कमर्शियल वाहनों जैसे ट्रकों और बसों पर है. उन्होंने बताया कि भारत में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक और बसें जल्द ही आम सड़कों पर दिखाई देने लगेंगी. हाल ही में उन्होंने टाटा मोटर्स के दो नए हाइड्रोजन ट्रकों की शुरुआत की है. इनमें से एक ट्रक हाइड्रोजन फ्यूल सेल (बिजली बनाने वाली तकनीक) से चलता है और दूसरा ट्रक नए तरह के हाइड्रोजन इंजन से चलता है.

नागपुर और दिल्ली में नए प्रोजेक्ट

सार्वजनिक बसों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नागपुर में एक खास पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. इस प्रोजेक्ट के तहत नागपुर में ही हाइड्रोजन गैस बनाई जाएगी और उसे सीधे बसों में भरकर चलाया जाएगा. अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे पूरे देश के शहरों में लागू किया जाएगा.