'दम है तो सिर्फ एक गाड़ी का नाम बताओ...', इथेनॉल पेट्रोल के विरोधियों पर बुरी तरह भड़के नितिन गडकरी
गडकरी ने ई20 पेट्रोल से कार खराब होने के दावों को झूठा बताते हुए कहा कि इससे किसानों को ₹45,000 करोड़ का फायदा हुआ.
Published : July 7, 2026 at 6:50 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ई20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर चल रही आलोचनाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है. 'विकसित भारत कॉन्क्लेव' को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस ईंधन से वाहनों को नुकसान पहुँचने के दावों को पूरी तरह निराधार बताया. उन्होंने आलोचकों को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा, "देश में या कहीं भी क्या कोई एक भी ऐसी कार सामने आई है, जिसे ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कोई समस्या हुई हो? आलोचक सिर्फ एक ऐसी गाड़ी का नाम बता दें."
पेट्रोलियम लॉबी पर 'पेड कैंपेन' का आरोप
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उच्च इथेनॉल मिश्रित ईंधन के खिलाफ जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, वह एक सोची-समझी साजिश और 'पेड कैंपेन' का हिस्सा है. उन्होंने संकेत दिया कि देश की विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम होने से कुछ व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुँच रहा है, जिसके कारण यह भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है.
आयात का बोझ कम करना और पर्यावरण संरक्षण बड़ी प्राथमिकता
नितिन गडकरी ने भारत के आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि देश वर्तमान में हर साल क्रूड ऑयल के आयात पर करीब 22 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है. यह विशाल राशि देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा आर्थिक बोझ है. इसके साथ ही पारंपरिक ईंधनों का बढ़ता उपयोग पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है. ऐसे में इथेनॉल जैसी स्वच्छ और स्वदेशी ऊर्जा को अपनाना देश की प्रगति के लिए अनिवार्य हो चुका है.
किसानों को मिला ₹45,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ
इस नीति के आर्थिक फायदों का जिक्र करते हुए गडकरी ने बताया कि गन्ने के साथ-साथ मक्के, टूटे चावल और बायोमास से इथेनॉल बनाने के फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जबरदस्त ताकत मिली है. जब मक्के से इथेनॉल बनाने का निर्णय लिया गया, तब बाजार में मक्के की कीमत ₹1,200 प्रति क्विंटल थी, जबकि एमएसपी ₹1,800 था. इस नीति के बाद मक्के का बाजार भाव ₹2,800 प्रति क्विंटल तक पहुँच गया. इस फैसले से अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की जेब में ₹45,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि पहुँची है.
भविष्य में E85 और E100 ईंधन लाने की तैयारी
मंत्रालय अब केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है. इसके तहत देश में फ्लेक्स-फ्यूल और शत-प्रतिशत शुद्ध बायो-फ्यूल वाहनों का रास्ता साफ होगा, जिससे भविष्य में E85 (85% इथेनॉल) और E100 (पूर्ण इथेनॉल) के साथ-साथ हाइड्रोजन-सीएनजी और बायो-डीजल का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा.
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