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'दम है तो सिर्फ एक गाड़ी का नाम बताओ...', इथेनॉल पेट्रोल के विरोधियों पर बुरी तरह भड़के नितिन गडकरी

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ई20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर चल रही आलोचनाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है. 'विकसित भारत कॉन्क्लेव' को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस ईंधन से वाहनों को नुकसान पहुँचने के दावों को पूरी तरह निराधार बताया. उन्होंने आलोचकों को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा, "देश में या कहीं भी क्या कोई एक भी ऐसी कार सामने आई है, जिसे ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कोई समस्या हुई हो? आलोचक सिर्फ एक ऐसी गाड़ी का नाम बता दें."

पेट्रोलियम लॉबी पर 'पेड कैंपेन' का आरोप

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उच्च इथेनॉल मिश्रित ईंधन के खिलाफ जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, वह एक सोची-समझी साजिश और 'पेड कैंपेन' का हिस्सा है. उन्होंने संकेत दिया कि देश की विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम होने से कुछ व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुँच रहा है, जिसके कारण यह भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है.

आयात का बोझ कम करना और पर्यावरण संरक्षण बड़ी प्राथमिकता

नितिन गडकरी ने भारत के आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि देश वर्तमान में हर साल क्रूड ऑयल के आयात पर करीब 22 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है. यह विशाल राशि देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा आर्थिक बोझ है. इसके साथ ही पारंपरिक ईंधनों का बढ़ता उपयोग पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है. ऐसे में इथेनॉल जैसी स्वच्छ और स्वदेशी ऊर्जा को अपनाना देश की प्रगति के लिए अनिवार्य हो चुका है.