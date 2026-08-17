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चीन को पछाड़ $50 अरब का ग्लोबल किंग बनेगा भारत का यह सेक्टर, नीति आयोग ने तैयार किया 5 लाख नौकरियों का महाप्लान

नीति आयोग के अनुसार, सरकारी सहायता मिलने पर भारत का टेलीकॉम सेक्टर 2035 तक जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर सकता है.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 10:47 AM IST

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नई दिल्ली: भारत का टेलीकॉम और नेटवर्क इक्विपमेंट (TANE) सेक्टर आने वाले समय में देश की आर्थिक तरक्की का मुख्य जरिया बन सकता है. सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इस सेक्टर को सही समय पर सरकारी नीतियों का सहारा मिले, तो यह साल 2035 तक देश की जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना कर सकता है. साथ ही, भारत को 50 अरब डॉलर का एक बड़ा एक्सपोर्ट हब भी बना सकता है.

चीन पर निर्भरता और व्यापार असंतुलन बड़ी चुनौती
रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि भारत आज भी टेलीकॉम से जुड़े जरूरी सामानों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है. खासकर चीन से बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है. 4G और 5G नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटीना और सिग्नल प्रोसेसर जैसे 80 प्रतिशत से ज्यादा जरूरी पुर्जे चीन से आते हैं. साल 2020 से 2024 के बीच भारत हर साल केवल 0.6 से 1 अरब डॉलर का टेलीकॉम सामान बाहर भेज सका, जबकि इसके बदले 4 से 5 अरब डॉलर का सामान हमें बाहर से मंगाना पड़ा.

भारतीय कंपनियों के सामने मुश्किलें
भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक बाजार में मुकाबला करना आसान नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में टेलीकॉम सामान बनाने वाली कंपनियों को विदेशी कंपनियों के मुकाबले 26 से 29 प्रतिशत तक का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है. इसके अलावा, भारत में अभी ज्यादातर काम केवल पुर्जों को जोड़ने का होता है, जिससे देश के भीतर वास्तविक उत्पादन मूल्य 20 प्रतिशत से भी कम रह जाता है.

सरकारी पहलों से जगी उम्मीद
सरकार ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) जैसी योजनाएं शुरू की हैं. नीति आयोग का कहना है कि अगर इन कोशिशों को और मजबूत किया जाए, तो इस सेक्टर से देश में 5,00,000 (5 लाख) कुशल नौकरियां पैदा हो सकती हैं. यह राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (NTP-25) के लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करेगा, जिसका उद्देश्य देश के कोने-कोने तक इंटरनेट पहुंचाना और साल 2030 तक निर्यात को तेजी से बढ़ाना है. अगर सरकार सही नीतियां लागू करती है, तो भारत अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलकर इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है.

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