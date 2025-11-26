ETV Bharat / business

कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मिलेंगे सारे फायदे, राजीव गौबा से समझें नए लेबर कोड की खास बातें

नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने समझाया कि कैसे नए श्रम कानून श्रमिकों, कर्मचारियों और कंपनियों के लिए फायदेमंद हैं.

Niti Aayog Rajiv Gauba Explained new Labour Codes Fixed-term workers benefits
नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 2:29 PM IST

नई दिल्ली: नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि चार नए लेबर कोड लागू होने से फिक्स्ड-टर्म वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को स्थाई कर्मियों के बराबर फायदे मिलेंगे. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए गौबा ने बुधवार को कहा कि नए लेबर कोड कर्मचारियों और मालिकों दोनों के लिए फायदेमंद हैं.

नए लेबर कोड की खास बातों को समझाते हुए उन्होंने बताया कि नियोक्ताओं (कंपनियों) के पास अब कर्मचारियों की संख्या पर किसी रोक के बिना कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को काम पर रखने की सुविधा है. इसलिए यह उनके लिए ज्यादा रोजगार के मौके बनाने के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा. नीति आयोग के सदस्य ने कहा, "जहां तक ​फिक्स्ड-टर्म वर्कर्स की बात है, उन्हें स्थाई कर्मचारियों के बराबर ही फायदे मिलते हैं, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं है."

गौबा ने जोर देकर कहा कि बिजनेस करने में आसानी के मामले में एक बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने बताया कि पिछले लेबर कोड्स में बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे.

भारत सरकार ने 21 नवंबर शुक्रवार को घोषणा की थी कि नए श्रम कानूनों - वेतन संहिता- 2019, औद्योगिक संबंध संहिता- 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता- 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता- 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है.

नए लेबर कोड 29 पुराने श्रम कानूनों को बेहतर बनाते हैं. नए नियमों को लेकर सरकार ने तर्क दिया कि भारत के कई श्रम कानून आजादी से पहले और आजादी के बाद के शुरुआती दौर में बनाए गए थे, जब अर्थव्यवस्था और काम की दुनिया असल में अलग थी. बड़ी अर्थव्यवस्था वाले अधिकांश देशों ने हाल के दशकों में अपने श्रम कानूनों को अपडेट और मजबूत किया है. जबकि भारत 29 केंद्रीय श्रम कानूनों के पुराने नियमों के तहत काम करता रहा.

आजादी के बाद बड़ा श्रम सुधार
गौबा के अनुसार, श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाना आजादी के बाद का सबसे बड़ा श्रम सुधार है. उन्होंने कहा, "2014 के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रभावी सुधार, संरचनात्मक सुधार, नियामक सुधार और संस्थागत सुधार किए हैं. उन्होंने कहा, "लेकिन 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार कोड में मिलाना, मुझे लगता है कि हाल के समय में सबसे बड़े सुधारों में से एक है, और इसका श्रम कल्याण, श्रमिकों की भलाई को बढ़ावा देने, निवेश को बढ़ावा देने, विकास के साथ नौकरियों को बढ़ावा देने पर दूरगामी असर पड़ेगा."

गौबा ने कहा, "यह सिर्फ 29 कानूनों को मिलाकर चार कानून बनाना नहीं है, बल्कि यह ज्यादा आसान, पारदर्शी, नियामक ढांचा है, जो तकनीक पर आधारित है."

श्रमिकों के लिए सुधार
गौबा ने कहा कि चार लेबर कोड ने श्रमिकों के लिए कई सुधार किए हैं, जिनमें जरूरी अपॉइंटमेंट लेटर, यूनिवर्सल मिनिमम वेज, समय पर सैलरी का भुगतान, बेहतर ओवरटाइम भुगतान, आसान लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी और बेहतर सुविधाएं शामिल हैं. उन्होंने कहा कि नए लेबर कोड महिलाओं के लिए वर्कप्लेस को ज्यादा सहायक और समावेशी बनाते हैं.

नए लेबर कोड महिलाओं की सहमति के साथ उन्हें हर समय काम करने की इजाजत देते हैं. इसके लिए कंपनियों को कार्यस्थल पर जरूरी सुरक्षा व्यवस्था करने के साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा देनी होगा. इसके अलावा 50 से ज्यादा कर्मचारी वाली जगहों पर क्रेच की सुविधा जरूरी होगी, सभी राज्य और राष्ट्रीय लेबर से जुड़े बोर्ड में कम से कम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी. अब महिलाओ को मैटरनिटी लीव के बाद घर से काम करने का विकल्प होगा.

क्रेच सुविधा कामकाजी माता-पिता को ड्यूटी के समय अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से छोड़ने की इजाजत देती है.

