नीति आयोग ने शुरू किया ‘विशेष अभियान 6.0’, पेंडिंग मामलों और जन शिकायतों के निपटारे पर जोर
नीति आयोग ने जन शिकायतों, लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और दफ्तरों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 'विशेष अभियान 6.0'की शुरुआत की है.
Published : September 28, 2026 at 5:24 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के प्रमुख थिंक-टैंक नीति आयोग ने प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने और दफ्तरों को साफ-सुथरा बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर ‘विशेष अभियान 6.0’ की शुरुआत कर दी है. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित इस देशव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में लंबे समय से अटके फाइलों के बोझ को कम करना और कार्यस्थल के माहौल को बेहतर बनाना है.
इससे पहले चले ‘विशेष अभियान 5.0’ के तहत नीति आयोग ने रिकॉर्ड स्तर पर लंबित पड़े सरकारी मामलों और जनता की शिकायतों का समाधान किया था.
पिछले चरण (अभियान 5.0) की बड़ी उपलब्धियां
आधिकारिक बयान के मुताबिक, नीति आयोग और उससे जुड़े अन्य प्रमुख संगठनों—जैसे अटल इनोवेशन मिशन (AIM), विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) और राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान—ने मिलकर पिछले चरण में शानदार प्रदर्शन किया.
- 4,100 से अधिक जन शिकायतों का निपटारा: इस अवधि के दौरान नीति आयोग ने 4,105 जनता की शिकायतों और 34 लोक शिकायत अपीलों को सफलतापूर्वक सुलझाया.
- वीआईपी और संसदीय मामले सुलझाए: आयोग ने 127 पीएमओ संदर्भों और 5 संसदीय आश्वासनों को निपटाकर फाइलों की पेंडेंसी को कम किया.
- बेकार फाइलों से मुक्त हुई जगह: पुरानी और गैर-जरूरी फाइलों के उचित प्रबंधन से नीति भवन में करीब 90 वर्ग फुट ऑफिस स्पेस को खाली कराया गया.
- कबाड़ की नीलामी से कमाई: दफ्तरों से निकले पुराने और बेकार स्क्रैप की बिक्री से सरकार को करीब ₹1.97 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ.
क्या है 'विशेष अभियान 6.0' का नया रोडमैप?
विशेष अभियान 5.0 की सफलता के बाद, नीति आयोग अब नए जोश के साथ इसके छठे संस्करण (6.0) की तैयारियों में जुट गया है. इस नए चरण में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
- अटके मामलों की तत्काल निकासी: सांसदों (MPs) के संदर्भों, राज्य सरकारों से आए प्रस्तावों, अंतर-मंत्रालयी मामलों और पीएमओ के लंबित पड़े पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा.
- डिजिटल और भौतिक सफाई: दफ्तरों में अनावश्यक रूप से जमा पुरानी फाइलों और दस्तावेजों की छंटनी कर उन्हें रिकॉर्ड से हटाया जाएगा.
- फील्ड ऑफिसों का कायाकल्प: मुख्य कार्यालय के साथ-साथ नीति आयोग के विभिन्न फील्ड ऑफिसों में स्वच्छता बढ़ाने, जगह का सही इस्तेमाल करने और कर्मचारियों के काम करने के अनुभव को बेहतर बनाने पर विशेष फोकस रहेगा.
यह सालाना अभियान साल 2021 से लगातार चलाया जा रहा है, जिसने सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही को मजबूत किया है.
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