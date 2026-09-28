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नीति आयोग ने शुरू किया ‘विशेष अभियान 6.0’, पेंडिंग मामलों और जन शिकायतों के निपटारे पर जोर

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के प्रमुख थिंक-टैंक नीति आयोग ने प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने और दफ्तरों को साफ-सुथरा बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर ‘विशेष अभियान 6.0’ की शुरुआत कर दी है. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित इस देशव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में लंबे समय से अटके फाइलों के बोझ को कम करना और कार्यस्थल के माहौल को बेहतर बनाना है.

इससे पहले चले ‘विशेष अभियान 5.0’ के तहत नीति आयोग ने रिकॉर्ड स्तर पर लंबित पड़े सरकारी मामलों और जनता की शिकायतों का समाधान किया था. पिछले चरण (अभियान 5.0) की बड़ी उपलब्धियां

आधिकारिक बयान के मुताबिक, नीति आयोग और उससे जुड़े अन्य प्रमुख संगठनों—जैसे अटल इनोवेशन मिशन (AIM), विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) और राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान—ने मिलकर पिछले चरण में शानदार प्रदर्शन किया.