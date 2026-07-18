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UP-Bihar छूटे पीछे, बिजनेस के मामले में नंबर-1 बने ये 3 राज्य, नीति आयोग ने जारी की लिस्ट

नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष पर रहे, जो देश में बेहतर कारोबारी माहौल को दर्शाता है.

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नीति आयोग का आधिकारिक लोगो, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को दर्शाता है. (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 10:30 AM IST

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नई दिल्ली: देश में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने शुक्रवार को अपना पहला 'निवेश अनुकूलता सूचकांक' जारी किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा निवेश आकर्षित करने के मामले में देश के शीर्ष पांच 'टॉप परफॉर्मर्स' राज्यों के रूप में उभरे हैं. इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना है कि देश के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UTs) अपने यहां निवेश के माहौल को कितना मजबूत और सुरक्षित बनाते हैं.

8 स्तंभों और 84 संकेतकों पर हुआ मूल्यांकन
नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से डेटा और जमीनी हकीकत के आधार पर तैयार किया है. इसके लिए देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कारोबारी माहौल की जांच की गई. मूल्यांकन के लिए 8 प्रमुख स्तंभ तय किए गए थे, जिनमें शामिल हैं:

  • बुनियादी ढांचा
  • व्यापारिक माहौल
  • संसाधन
  • सरकारी नीतियां
  • विनियामक सुगमता
  • संस्थागत वातावरण
  • वित्तीय स्वास्थ्य
  • पर्यावरणीय लचीलापन

इन 8 स्तंभों के तहत कुल 84 संकेतकोंपर राज्यों को परखा गया. इसमें सरकारी आंकड़ों के साथ-साथ निवेशकों के बीच किए गए सर्वे को भी शामिल किया गया.

श्रेणियों के आधार पर प्रदर्शनराज्यों के कुल स्कोर के आधार पर उन्हें चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है:

  • टॉप परफॉर्मर्स: इसमें केवल 5 राज्यों को जगह मिली है.
  • फ्रंटरनर्स: इस श्रेणी में देश के 15 राज्यों को रखा गया है.
  • इमर्जिंग परफॉर्मर्स: इसके तहत 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आए हैं.
  • एस्पायरिंग स्टेट्स: इसमें भी 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं.

विभिन्न क्षेत्रों के विजेता राज्य

बड़े राज्यों में: गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा.

पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में: उत्तराखंड पहले पायदान पर रहा, जिसके बाद असम और हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है.

शहरी और केंद्र शासित प्रदेशों में: गोवा इस सूची में सबसे आगे रहा, जबकि दिल्ली को दूसरा और चंडीगढ़ को तीसरा स्थान मिला.

सुधारों के लिए उत्प्रेरक बनेगा यह सूचकांक
नीति आयोग के अनुसार, यह सूचकांक केवल राज्यों की रैंकिंग तय करने के लिए नहीं है, बल्कि यह राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा. इससे राज्यों को अपनी कमियों को सुधारने और दूसरे राज्यों की अच्छी नीतियों से सीखने का मौका मिलेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की व्यापारिक साख और मजबूत होगी.

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