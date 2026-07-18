ETV Bharat / business

UP-Bihar छूटे पीछे, बिजनेस के मामले में नंबर-1 बने ये 3 राज्य, नीति आयोग ने जारी की लिस्ट

नीति आयोग का आधिकारिक लोगो, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को दर्शाता है. ( ani )

नई दिल्ली: देश में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने शुक्रवार को अपना पहला 'निवेश अनुकूलता सूचकांक' जारी किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा निवेश आकर्षित करने के मामले में देश के शीर्ष पांच 'टॉप परफॉर्मर्स' राज्यों के रूप में उभरे हैं. इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना है कि देश के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UTs) अपने यहां निवेश के माहौल को कितना मजबूत और सुरक्षित बनाते हैं.

8 स्तंभों और 84 संकेतकों पर हुआ मूल्यांकन

नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से डेटा और जमीनी हकीकत के आधार पर तैयार किया है. इसके लिए देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कारोबारी माहौल की जांच की गई. मूल्यांकन के लिए 8 प्रमुख स्तंभ तय किए गए थे, जिनमें शामिल हैं:

बुनियादी ढांचा

व्यापारिक माहौल

संसाधन

सरकारी नीतियां

विनियामक सुगमता

संस्थागत वातावरण

वित्तीय स्वास्थ्य

पर्यावरणीय लचीलापन

इन 8 स्तंभों के तहत कुल 84 संकेतकोंपर राज्यों को परखा गया. इसमें सरकारी आंकड़ों के साथ-साथ निवेशकों के बीच किए गए सर्वे को भी शामिल किया गया.

श्रेणियों के आधार पर प्रदर्शनराज्यों के कुल स्कोर के आधार पर उन्हें चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है: