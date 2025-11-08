ETV Bharat / business

एफआईआई की बिकवाली के कारण भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट में रहे

भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट में रहे

मुंबई : भारतीय बेंचमार्क सूचकांक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा लगातार बिकवाली के बीच लगातार दूसरे सप्ताह भी गिरावट में रहे. सेंसेक्स और निफ्टी आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुए. सेसेंक्स 94.73 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के बाद 83,216.28 स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के बाद 25,492.30 पर बंद हुआ. सेंसेक्स इस सप्ताह 1,394.55 अंक या 1.65 प्रतिशत की गिरावट में रहा. वहीं, निफ्टी 183.25 अंक या 0.71 प्रतिशत के नुकसान में रहा. मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच फेड के अगले रेट कट को लेकर खत्म होती उम्मीदों ने निवेशकों के सेंटीमेंट को प्रभावित किया. साथ ही, आईटी और मेटल सेक्टर के नुकसान ने भी इस गिरावट को बढ़ाया. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, दूसरी तिमाही के नतीजों ने भी कुछ सेक्टर्स को बढ़ावा दिया. वहीं, मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बेहतर होती एसेट क्वालिटी और संभावित एफडीआई कैप बढ़त और सेक्टर कंसोलिडेशन की वजह से पीएसयू बैंक फोकस में रहा. एनालिस्ट ने कहा कि बाय-ऑन-डिप्स रणनीति बेहतर साबित हुई क्योंकि अधिकतर निफ्टी 50 कंपनियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहा और निरंतर पॉलिसी सपोर्ट से मौजूदा प्रीमियम वैल्यूएशन को बढ़ावा मिलने और आय में सुधार की उम्मीद है.