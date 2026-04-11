ETV Bharat / business

सीजफायर की खबर से झूमा दलाल स्ट्रीट, लगातार दूसरे हफ्ते गुलजार रहा बाजार

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स लगातार दूसरे सप्ताह हरे निशान में बंद हुए हैं. मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच घोषित हुए दो हफ्ते के युद्धविराम की खबर ने बाजार में संजीवनी का काम किया है. इस सकारात्मक वैश्विक खबर के बाद ट्रेडर्स द्वारा की गई भारी शॉर्ट कवरिंग ने बाजार को बड़ी ऊंचाई दी. बाजार का साप्ताहिक प्रदर्शन Nifty 50: इस सप्ताह निफ्टी में 5.89 प्रतिशत की बड़ी बढ़त दर्ज की गई. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यह 1.16 प्रतिशत चढ़कर 24,050 के स्तर पर बंद हुआ. BSE Sensex: सेंसेक्स भी साप्ताहिक आधार पर 5.77 प्रतिशत मजबूत हुआ. अंतिम दिन इसमें 918 अंकों (1.20%) की तेजी आई और यह 77,550 के स्तर पर बंद हुआ. Bank Nifty: बैंकिंग इंडेक्स ने इस बार मुख्य सूचकांकों से भी बेहतर प्रदर्शन किया. बैंक निफ्टी ने हफ्ते के दौरान 8.47 प्रतिशत की भारी छलांग लगाई और 55,912 के स्तर पर बंद हुआ. तेजी के मुख्य कारण

क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट

युद्धविराम के ऐलान के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी आई और यह $95 प्रति बैरल के नीचे आ गया. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए क्रूड का सस्ता होना अर्थव्यवस्था के लिए काफी सकारात्मक माना जाता है.