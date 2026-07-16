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हाई-टेक होंगे देश के हाईवे; आधुनिक मशीनों से होगी सड़कों और टोल प्लाजा की जांच

नई दिल्ली: देश के नेशनल हाईवे को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से जुड़े 'नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट' (NHIT) ने सड़कों की देखरेख का जिम्मा अब जनरल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स (GMCs) यानी विशेषज्ञ सलाहकारों को सौंप दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, इस कदम का सीधा मकसद हाईवे के सफर को आसान और आरामदायक बनाना है.

आधुनिक मशीनों से होगी सड़कों की जांच

अब तक सड़कों की जांच केवल देखकर की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. ये नए सलाहकार आधुनिक मशीनों और तकनीकी उपकरणों की मदद से सड़कों की जांच करेंगे. यह जांच रोज, हफ्ते में और हर महीने की जाएगी. इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सड़क पर गड्ढे या खराबी आने से पहले ही उसका पता चल जाएगा. समय रहते मरम्मत होने से राहगीरों का सफर सुरक्षित होगा और हादसों में कमी आएगी.

टोल प्लाजा और ट्रैफिक में सुधार

ये सलाहकार केवल सड़कों की मरम्मत ही नहीं देखेंगे, बल्कि टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की कतारों को कम करने के लिए भी काम करेंगे. वे ट्रैफिक को बेहतर तरीके से चलाने के उपाय सुझाएंगे. इसके साथ ही, हाईवे के काम के लिए अच्छे ठेकेदारों का चुनाव करना, उनके काम पर नजर रखना और काम सही होने पर ही उसे पास करना भी इन्हीं सलाहकारों की जिम्मेदारी होगी. इससे काम में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार रुकेगा.