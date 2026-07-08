हाईवे पर खत्म हो गया गाड़ी का तेल? टोल प्लाजा जाने से पहले जान लें NHAI का यह नया नियम, वरना...
NHAI के अनुसार हाईवे पर मुफ्त पेट्रोल-डीजल मिलने का दावा फर्जी है. गाड़ी का ईंधन खत्म होने पर हेल्पलाइन 1033 से सशुल्क मदद मिलेगी.
Published : July 8, 2026 at 2:16 PM IST
नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे भ्रामक दावे वायरल होते रहते हैं, जो आम जनता को गुमराह करते हैं. पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर एक मैसेज तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते समय आपकी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाता है, तो नजदीकी टोल प्लाजा से आपको मुफ्त ईंधन दिया जाएगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अब इस मामले पर संज्ञान लेते हुए स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है.
NHAI ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा कर इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा या किसी भी टीम द्वारा मुफ्त में पेट्रोल या डीजल देने का कोई नियम नहीं है. यह खबर पूरी तरह से निराधार और अफवाह है.
🚧 Know Your National Highways | #MythvsFact— NHAI (@NHAI_Official) June 4, 2026
Today’s myth addresses a common misconception that toll plazas provide free petrol or diesel to stranded highway users.
In reality, toll plazas do not provide free fuel. However, National Highway Patrol and emergency response teams… pic.twitter.com/IH6aHqZz7W
इमरजेंसी में मिलेगी सिर्फ मदद, खर्च खुद उठाना होगा
NHAI के मुताबिक, अगर किसी आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी वाहन का ईंधन समाप्त हो जाता है, तो हाईवे पेट्रोलिंग टीम चालक की सहायता जरूर करेगी. हाईवे पर तैनात टीमें मानवीय आधार और सुरक्षा को देखते हुए वाहन चालक के लिए पेट्रोल या डीजल की व्यवस्था करवा सकती हैं, या फिर गाड़ी को टो करके (खिंचवाकर) सुरक्षित स्थान या नजदीकी फ्यूल स्टेशन तक पहुंचा सकती हैं. हालांकि, इस प्रक्रिया में खरीदे गए पेट्रोल या डीजल का पूरा भुगतान और अन्य वास्तविक खर्च वाहन चालक को खुद अपनी जेब से करना होगा.
मुसीबत में काम आएगा यह नंबर
NHAI ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है. यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी तरह की परेशानी में फंसते हैं, तो आप 24×7 काम करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं. यह हेल्पलाइन नंबर सड़क दुर्घटना, वाहन के खराब होने, मेडिकल इमरजेंसी या ईंधन खत्म होने जैसी स्थितियों में तुरंत मदद मुहैया कराता है.
इस हेल्पलाइन के माध्यम से NHAI की पेट्रोल डिलीवरी सेवा आपकी लोकेशन पर 5 से 10 लीटर तक पेट्रोल या डीजल डिलीवर करवा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको डिजिटल मोड या कैश में भुगतान करना होगा. टोल प्लाजा पर प्राथमिक चिकित्सा, पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तो मुफ्त मिलती हैं, लेकिन ईंधन के लिए पैसे देना अनिवार्य है. किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले वाहन का फ्यूल टैंक जरूर जांच लें.
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