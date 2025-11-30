शेयर मार्केट में कमाई का मौका,अगले हफ्ते खुलेंगे Meesho समेत 14 नए IPO
अगर आप आईपीओ में निवेश की सोच रहे हैं तो आने वाला हफ्ता बेहद खास होगा.
Published : November 30, 2025 at 3:20 PM IST
हैदराबाद: शेयर मार्केट में निवेशकों के लिए अगले हफ्ते काफी रोमांचक होने वाला है. मीशो समेत कुल 14 कंपनियों के आईपीओ खुले जाएंगे, जिनसे अनुमानित 7,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने की उम्मीद है. इसमें सबसे बड़ा योगदान मीशो का आईपीओ देगा. बाकी 11 आईपीओ SME सेगमेंट से आएंगे. निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे इस हफ्ते निवेश के लिए तैयार रहें.
तीन प्रमुख आईपीओ
1. मीशो (Meesho IPO)
ग्लोबल निवेशकों के समर्थन वाला मीशो अपना आईपीओ 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खोलेगा. कंपनी नए शेयर और ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से 5,421.2 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. इसका प्राइस बैंड 105-111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. शेयर अलॉटमेंट की प्रक्रिया 8 दिसंबर को पूरी होगी और 10 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने की उम्मीद है.
2. एक्वस (Aequs IPO)
डायवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एक्वस भी 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक अपना आईपीओ खुलेगा. कंपनी नए इश्यू और OFS के माध्यम से 921.81 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है. इसका प्राइस बैंड 118-124 रुपये प्रति शेयर है. अलॉटमेंट 8 दिसंबर को होगा और लिस्टिंग 10 दिसंबर को हो सकती है.
3. विद्या वायर्स (Vidya Wires IPO)
विद्या वायर्स का आईपीओ भी 3 से 5 दिसंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है. इस इश्यू का आकार 300 करोड़ रुपये है. कंपनी तांबे और एल्यूमीनियम के तारों का निर्माण करती है. इसका प्राइस बैंड 48-52 रुपये प्रति शेयर है और एक लॉट में 288 शेयर हैं, यानी निवेशक को न्यूनतम 14,976 रुपये निवेश करने होंगे. लिस्टिंग 10 दिसंबर को हो सकती है.
SME सेगमेंट में भी हलचल
इस हफ्ते SME सेगमेंट से 11 आईपीओ खुलेगा. इनमें प्रमुख हैं:
- Ravelcare (24.10 करोड़)
- Invicta Diagnostic (28.12 करोड़)
- Clear Secured Services (85.60 करोड़)
- Speb Adhesives (33.73 करोड़)
- Astron Multigrain (18.40 करोड़)
- Neochem Bio Solutions (44.97 करोड़)
- Helloji Holidays (10.96 करोड़)
- Shri Kanha Stainless (46.28 करोड़)
- Luxury Time (18.74 करोड़)
- Western Overseas Study Abroad (10.07 करोड़)
- Methodhub Software (87.50 करोड़)
लिस्टिंग की तैयारियां
आने वाले हफ्ते कई कंपनियों के शेयर भी लिस्ट होंगे.
- 2 दिसंबर: SSMD एग्रोटेक इंडिया
- 3 दिसंबर: मदर न्यूट्री फूड्स और केके सिल्क मिल्स
- 5 दिसंबर: एक्साटो टेक्नोलॉजीज, लॉजिकियल सॉल्यूशंस और पर्पल वेव इंफोकॉम
ये सभी कंपनियां BSE SME एक्सचेंज पर लिस्ट होंगी.
निवेशकों के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है. बड़े मेनबोर्ड आईपीओ के साथ-साथ SME आईपीओ में भी अवसर हैं. निवेश से पहले मार्केट का मूवमेंट और कंपनी की जानकारी अवश्य जांचें.
