DA Hike Good News: केंद्रीय कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत! 8वें वेतन आयोग से पहले सैलरी में होगा बंपर इजाफा
8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2026 से एक और DA हाइक का तोहफा मिल सकता है.
Published : June 29, 2026 at 1:51 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाले दिन बड़ी राहत लेकर आ सकते हैं. देश में जहां एक तरफ 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों की नजरें अब अगले महंगाई भत्ते (DA/DR Hike) पर टिक गई हैं. ताजा रिपोर्ट्स और आर्थिक आंकड़ों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार नए वेतन आयोग के पूरी तरह लागू होने से पहले ही कर्मचारियों के डीए में एक और बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है.
जुलाई 2026 से लागू होगी नई दरें
नियम के मुताबिक, केंद्र सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन करती है. आखिरी बार जनवरी 2026 में सरकार ने डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 60 फीसदी पर पहुंच गया है. अब अगला डीए हाइक जुलाई 2026 से देय है. हालांकि, इसका आधिकारिक ऐलान सरकार द्वारा सितंबर या अक्टूबर 2026 के आसपास किया जाएगा, लेकिन इसे पिछली तारीख (1 जुलाई) से ही प्रभावी माना जाएगा.
कितना बढ़ सकता है आपका डीए?
महंगाई भत्ते का निर्धारण औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के मासिक आंकड़ों के आधार पर होता है. मई 2026 तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे बताते हैं कि बाजार में महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है. विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस बार भी डीए में 2% से 3% तक की वृद्धि होना लगभग तय है. अगर सरकार 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा.
वेतन आयोग और डीए का क्या है कनेक्शन?
कई कर्मचारियों के मन में यह असमंजस है कि क्या 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद मौजूदा डीए मिलना बंद हो जाएगा? इसका जवाब 'ना' है. दरअसल, सरकार ने नवंबर 2025 में ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था और वर्तमान में आयोग कर्मचारी संघों के साथ बैठकें कर रहा है.
आयोग की अंतिम रिपोर्ट मध्य-2027 तक आने की उम्मीद है. जब तक नया वेतन आयोग पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मौजूदा ढांचे के तहत ही हर छह महीने में नियमित डीए हाइक मिलता रहेगा. नया वेतनमान लागू होने के बाद, पुराने डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज (विलय) कर दिया जाएगा और नए सिरे से डीए की गणना शुरू होगी. खास बात यह है कि नए वेतन आयोग की संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2026 है, इसलिए भविष्य में कर्मचारियों को इस पूरी अवधि का एरियर भी मिलेगा.
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