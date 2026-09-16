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भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को संसद की मंजूरी, कपड़ा और चमड़ा उद्योग को होगा बड़ा फायदा

वेलिंगटन: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. न्यूजीलैंड की संसद ने बुधवार को भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से जुड़े कानून को भारी बहुमत से पारित कर दिया है. संसद में हुए मतदान के दौरान इस विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े, जिसके बाद इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लागू होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस मंजूरी का स्वागत करते हुए इसे एक मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए भारत के 1.4 अरब उपभोक्ताओं के विशाल बाजार को खोलेगा, जिससे न्यूजीलैंड में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आय में वृद्धि होगी. उन्होंने कहा, "लोग कहते थे कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता संभव नहीं है, लेकिन आज यह विधेयक संसद के अंतिम चरण से पास हो गया है. हमने अपने पहले कार्यकाल में इसे पूरा करने का वादा किया था और हमने इसे डिलीवर कर दिया है." इस विधेयक को सरकार चला रही नेशनल पार्टी और मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी दोनों का मजबूत समर्थन मिला.

27 अप्रैल को हुआ था समझौता, अक्टूबर में हो सकता है लागू

भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस एफटीए पर 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे. अब भारतीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, भारत इस समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है और यह इसी साल अक्टूबर महीने में पूरी तरह से प्रभावी हो सकता है.

भारतीय निर्यात और श्रम क्षेत्रों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारत से आने वाले 100 प्रतिशत उत्पादों को अपने बाजार में पूरी तरह ड्यूटी-फ्री (सीमा शुल्क मुक्त) पहुंच प्रदान करेगा. इसका मतलब है कि भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले किसी भी सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे भारत के कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा, जूते-चप्पल, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड जैसे क्षेत्रों को भारी बढ़ावा मिलेगा, जहां बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है.