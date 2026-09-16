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भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को संसद की मंजूरी, कपड़ा और चमड़ा उद्योग को होगा बड़ा फायदा

न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी, जिससे द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और युवाओं के लिए वीजा के रास्ते खुलेंगे.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन (file- pti)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 2:23 PM IST

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वेलिंगटन: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. न्यूजीलैंड की संसद ने बुधवार को भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से जुड़े कानून को भारी बहुमत से पारित कर दिया है. संसद में हुए मतदान के दौरान इस विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े, जिसके बाद इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लागू होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस मंजूरी का स्वागत करते हुए इसे एक मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए भारत के 1.4 अरब उपभोक्ताओं के विशाल बाजार को खोलेगा, जिससे न्यूजीलैंड में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आय में वृद्धि होगी. उन्होंने कहा, "लोग कहते थे कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता संभव नहीं है, लेकिन आज यह विधेयक संसद के अंतिम चरण से पास हो गया है. हमने अपने पहले कार्यकाल में इसे पूरा करने का वादा किया था और हमने इसे डिलीवर कर दिया है." इस विधेयक को सरकार चला रही नेशनल पार्टी और मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी दोनों का मजबूत समर्थन मिला.

27 अप्रैल को हुआ था समझौता, अक्टूबर में हो सकता है लागू
भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस एफटीए पर 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे. अब भारतीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, भारत इस समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है और यह इसी साल अक्टूबर महीने में पूरी तरह से प्रभावी हो सकता है.

भारतीय निर्यात और श्रम क्षेत्रों को मिलेगा जबरदस्त फायदा
इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारत से आने वाले 100 प्रतिशत उत्पादों को अपने बाजार में पूरी तरह ड्यूटी-फ्री (सीमा शुल्क मुक्त) पहुंच प्रदान करेगा. इसका मतलब है कि भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले किसी भी सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे भारत के कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा, जूते-चप्पल, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड जैसे क्षेत्रों को भारी बढ़ावा मिलेगा, जहां बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है.

न्यूजीलैंड के उत्पादों पर रियायत, लेकिन डेयरी सेक्टर को रखा गया बाहर
समझौते के तहत न्यूजीलैंड के 70.03 प्रतिशत उत्पादों को भारतीय बाजार में पहुंच मिलेगी, जो दोनों देशों के कुल द्विपक्षीय व्यापार का 95 प्रतिशत हिस्सा है. भारत ने तुरंत प्रभाव से लकड़ी, ऊन, भेड़ के मांस और कच्चे चमड़े जैसे 30 प्रतिशत उत्पादों से सीमा शुल्क हटाने पर सहमति जताई है. वहीं, अन्य 35.60 प्रतिशत उत्पादों पर टैक्स को अगले 3 से 10 वर्षों में धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा.

भारत ने अपने घरेलू किसानों और उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए 29.97 प्रतिशत संवेदनशील उत्पादों को इस समझौते के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा है. इसमें डेयरी उत्पाद, चीनी, कुछ खास धातुएं और संवेदनशील कृषि उत्पाद शामिल हैं. हालांकि, वाइन, सेब, कीवीफ्रूट और महुका शहद जैसे कुछ चुनिंदा उत्पादों को रियायती टैक्स-कोटा के तहत भारत में प्रवेश मिलेगा.

भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश और 5000 भारतीयों को सालाना वीजा
इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर (USD 20 Billion) के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग मजबूत होगा.

इसके अलावा, भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए न्यूजीलैंड में काम करने के कई अवसर खुलेंगे. इसके तहत हर साल 5,000 कुशल भारतीय पेशेवरों को तीन साल तक के लिए 'टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा' दिया जाएगा. इस कोटे में आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, स्वास्थ्य कर्मी, आयुष (AYUSH) चिकित्सक, योग शिक्षक और भारतीय शेफ शामिल होंगे. साथ ही, 1,000 युवा भारतीयों को हर साल 12 महीने के लिए 'वर्किंग हॉलिडे वीजा' भी मिलेगा, जिसके जरिए वे न्यूजीलैंड में घूम भी सकेंगे और काम भी कर सकेंगे. भारतीय छात्र पढ़ाई के दौरान हर हफ्ते 20 घंटे काम कर सकेंगे और पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें लंबी अवधि का 'पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा' भी दिया जाएगा.

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