बजट से पहले बड़ा झटका! कल सुबह से बढ़ जाएंगे दाम... सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला की कीमतों में होगा भारी इजाफा
सिगरेट की लंबाई के आधार पर ₹2.05 से ₹8.50 प्रति स्टिक तक की अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वसूली जाएगी. बीड़ी पर GST की दर 18% रहेगी.
Published : January 31, 2026 at 4:56 PM IST
हैदराबाद: आम उपभोक्ताओं को एक फरवरी से तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. केंद्र सरकार ने इन हानिकारक वस्तुओं पर कर संरचना में अहम बदलाव करते हुए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और नए उपकर लागू करने का फैसला किया है. हालांकि जीएसटी की संशोधित दरें सितंबर 2025 से प्रभावी हैं, लेकिन तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर विशेष कर प्रावधान अब 1 फरवरी से लागू किए जा रहे हैं.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, जबकि पान मसाला पर ‘स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर’ लागू होगा. ये कर जीएसटी की अधिकतम 40 प्रतिशत की दर के अतिरिक्त होंगे. इससे पहले इन उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर लागू था, जिसे अब नई व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जा रहा है.
एमआरपी आधारित मूल्यांकन व्यवस्था शुरू
एक फरवरी से चबाने वाला तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दायुक्त सुगंधित तंबाकू और गुटखा जैसे उत्पादों के लिए एमआरपी आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू होगी. इसका मतलब यह है कि अब जीएसटी की गणना पैकेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर की जाएगी, जिससे कर चोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और सरकारी राजस्व बढ़ने की संभावना है.
पान मसाला निर्माताओं पर सख्ती
नई व्यवस्था के तहत पान मसाला निर्माताओं को ‘स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर कानून’ के अंतर्गत नया पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही सभी पैकिंग मशीनों को कवर करने वाली सीसीटीवी प्रणाली लगानी होगी, जिसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 24 महीनों तक सुरक्षित रखनी होगी. निर्माताओं को उत्पाद शुल्क विभाग को मशीनों की संख्या और उनकी उत्पादन क्षमता की जानकारी भी देनी होगी. यदि कोई मशीन लगातार 15 दिनों या उससे अधिक समय तक बंद रहती है, तो उस अवधि के लिए उत्पाद शुल्क में छूट का दावा किया जा सकेगा.
सिगरेट पर लंबाई के हिसाब से टैक्स
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन के बाद अब सिगरेट पर उसकी लंबाई के आधार पर कर लगाया जाएगा. नई दरों के अनुसार प्रति सिगरेट 2.05 रुपये से लेकर 8.50 रुपये तक उत्पाद शुल्क तय किया गया है. इससे प्रीमियम और लंबी सिगरेटों की कीमतों में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि तंबाकू जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करना भी है. नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद बाजार में इन उत्पादों की कीमतों में स्पष्ट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
