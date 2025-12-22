ETV Bharat / business

आधार वर्ष में बदलाव के साथ फरवरी 2026 से जारी होंगे महंगाई और जीडीपी के नए आंकड़े

फरवरी 2026 से बदल जाएंगे जीडीपी और महंगाई के आंकड़े. सरकार ने आधार वर्ष में बदलाव का ऐलान किया है.

सांकेतिक फोटो (ians)
ETV Bharat Hindi Team

December 22, 2025

2 Min Read
नई दिल्ली: खुदरा मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और औद्योगिक उत्पादन जैसे प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों के लिए संशोधित आधार वर्ष के साथ नई आंकड़ा शृंखला अगले वर्ष जारी की जाएगी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. मंत्रालय के अनुसार, यह कदम अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

फरवरी 2026 से लागू होगी नई सीपीआई शृंखला
आधिकारिक बयान में बताया गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की नई शृंखला 12 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी. इस नई शृंखला में आधार वर्ष 2024=100 निर्धारित किया गया है. इससे उपभोक्ताओं की खर्च संरचना में आए बदलावों और नई वस्तुओं एवं सेवाओं को बेहतर तरीके से शामिल किया जा सकेगा.

जीडीपी आंकड़ों के लिए 2022-23 बनेगा आधार वर्ष
राष्ट्रीय लेखा से जुड़े आंकड़े, जिनमें जीडीपी के संशोधित अनुमान शामिल होंगे, वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष मानते हुए 27 फरवरी, 2026 को जारी किए जाएंगे. मंत्रालय का कहना है कि इससे आर्थिक गतिविधियों का अधिक सटीक आकलन संभव होगा और नीति निर्माण में मदद मिलेगी.

मई 2026 में आएंगे नए आईआईपी आंकड़े
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की नई शृंखला, जिसका आधार वर्ष 2022-23 होगा, 28 मई, 2026 को जारी की जाएगी. संशोधित आईआईपी से विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सकेगा.

पद्धतिगत बदलावों पर परामर्श कार्यशाला
मंत्रालय ने बताया कि जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के आधार संशोधन को लेकर मंगलवार को एक प्री-रिलीज परामर्श कार्यशाला आयोजित की जा रही है. यह दूसरी कार्यशाला है, इससे पहले 26 नवंबर को मुंबई में पहली कार्यशाला आयोजित हुई थी. इस परामर्श का उद्देश्य प्रस्तावित पद्धतिगत और संरचनात्मक बदलावों को साझा करना और हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना है.

विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की भागीदारी
इस कार्यशाला में प्रख्यात अर्थशास्त्री, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के विशेषज्ञ, आंकड़ों के प्रमुख उपयोगकर्ता तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी मुख्य अतिथि होंगे. इसके अलावा मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन, एमओएसपीआई के सचिव सौरभ गर्ग और केंद्रीय सांख्यिकी के महानिदेशक एन.के. संतोषी भी उपस्थित रहेंगे.

मंत्रालय के अनुसार, इन चर्चाओं से उपयोगकर्ताओं को नई आंकड़ा शृंखला में किए गए परिवर्तनों को समझने और आगामी आधिकारिक रिलीज के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी.

संपादक की पसंद

