आधार वर्ष में बदलाव के साथ फरवरी 2026 से जारी होंगे महंगाई और जीडीपी के नए आंकड़े

नई दिल्ली: खुदरा मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और औद्योगिक उत्पादन जैसे प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों के लिए संशोधित आधार वर्ष के साथ नई आंकड़ा शृंखला अगले वर्ष जारी की जाएगी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. मंत्रालय के अनुसार, यह कदम अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

फरवरी 2026 से लागू होगी नई सीपीआई शृंखला

आधिकारिक बयान में बताया गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की नई शृंखला 12 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी. इस नई शृंखला में आधार वर्ष 2024=100 निर्धारित किया गया है. इससे उपभोक्ताओं की खर्च संरचना में आए बदलावों और नई वस्तुओं एवं सेवाओं को बेहतर तरीके से शामिल किया जा सकेगा.

जीडीपी आंकड़ों के लिए 2022-23 बनेगा आधार वर्ष

राष्ट्रीय लेखा से जुड़े आंकड़े, जिनमें जीडीपी के संशोधित अनुमान शामिल होंगे, वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष मानते हुए 27 फरवरी, 2026 को जारी किए जाएंगे. मंत्रालय का कहना है कि इससे आर्थिक गतिविधियों का अधिक सटीक आकलन संभव होगा और नीति निर्माण में मदद मिलेगी.

मई 2026 में आएंगे नए आईआईपी आंकड़े

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की नई शृंखला, जिसका आधार वर्ष 2022-23 होगा, 28 मई, 2026 को जारी की जाएगी. संशोधित आईआईपी से विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सकेगा.