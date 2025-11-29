ETV Bharat / business

1 दिसंबर से महंगे हो सकते हैं एयरलाइन टिकट और घरेलू गैस सिलेंडर, कई नियम बदलेंगे

हैदराबाद: साल के आखिरी महीने की शुरुआत में ही आपकी जेब और बजट पर कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. दिसंबर के पहले दिन से कई बड़े नियम और रेट बदलने वाले हैं, और कुछ काम 30 नवंबर तक निपटाना बेहद जरूरी है. चाहे आप सरकारी कर्मचारी हों, टैक्सपेयर हों, पेंशनर हों या LPG और हवाई यात्रा के नियमित खर्च से जुड़े हों, इन बदलावों से प्रभावित हो सकते हैं.

UPS में शिफ्ट होने की अंतिम तारीख

सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय कम है. 30 नवंबर तक CRA पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना या संबंधित नोडल ऑफिसर को फॉर्म जमा करना अनिवार्य है. इस तारीख के बाद UPS में शिफ्ट होने का विकल्प बंद हो जाएगा.

टैक्स फाइलिंग की जरूरी डेडलाइन

टैक्सपेयर के लिए भी 30 नवंबर महत्वपूर्ण है. अक्टूबर महीने में कटे टैक्स की TDS स्टेटमेंट (धारा 194‑IA, 194‑IB, 194M और 194S) जमा करना अनिवार्य है. जिन पर ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट (धारा 92E) की जिम्मेदारी है, उन्हें भी इसी तारीख तक रिटर्न फाइल करना होगा. इसके अलावा भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों की सहायक इकाइयों को फॉर्म 3CEAA जमा करना जरूरी है. निर्धारित समय पर फाइलिंग न करने पर जुर्माना और नोटिस का सामना करना पड़ सकता है.

हवाई यात्रा और ईंधन के रेट में बदलाव

1 दिसंबर से एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के रेट बदल जाएंगे. अगर कीमत बढ़ती है तो हवाई जहाज के टिकट महंगे होने की संभावना बढ़ जाएगी.