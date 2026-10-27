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Railway New Rules: आज से बदल गया रेलवे काउंटर से टिकट बुकिंग का नियम, सफर से पहले जान लें वरना होगी परेशानी

सांकेतिक तस्वीर ( getty images )

नई दिल्ली: अगर आप भारतीय रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर खुद या अपने परिवार के लिए कंफर्म टिकट बुक कराने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके बहुत काम की है. रेलवे ने आज यानी 27 अक्टूबर 2026 से टिकट बुकिंग के नियमों में एक बड़ा और अहम बदलाव लागू कर दिया है. अब अगर आप टिकट काउंटर से यात्रा टिकट खरीदते समय रेलवे की बेहद सस्ती 'ट्रेवल इंश्योरेंस' यानी यात्रा बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए नकद भुगतान करने की सुविधा नहीं मिलेगी. बीमा का प्रीमियम चुकाने के लिए अब पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट करना अनिवार्य कर दिया गया है.

रेलवे बोर्ड ने देश के सभी जोनल रेलवे को इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं.

क्यों बंद हुआ कैश में पेमेंट?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर रेलवे ने सिर्फ इस छोटी सी रकम के लिए कैश लेना क्यों बंद किया? दरअसल, रेलवे की इस वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) के तहत आपको हर यात्री के लिए टैक्स मिलाकर सिर्फ 45 पैसे का प्रीमियम देना होता है. अधिकारियों के मुताबिक, देश में अब 5, 10, 20 और 25 पैसे के सिक्के कानूनी रूप से चलन में नहीं हैं. ऐसे में काउंटर पर 45 पैसे जैसी छोटी और फुटकर रकम का नकद हिसाब रखने और खुले पैसे देने में भारी परेशानी हो रही थी. इसी चिल्लर के झंझट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 6 अक्टूबर के एक आदेश के बाद रेलवे ने यह डिजिटल कदम उठाया है. 45 पैसे में मिलता है 10 लाख तक का बड़ा सुरक्षा कवच

रेलवे का यह यात्रा बीमा पूरी तरह से वैकल्पिक है, यानी इसे लेना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है. लेकिन महज 45 पैसे के इस प्रीमियम में रेलवे किसी भी हादसे या दुर्घटना की स्थिति में आपको और आपके परिवार को एक बड़ा आर्थिक सुरक्षा कवच देता है मृत्यु या पूरी तरह दिव्यांग होने पर: ₹10 लाख तक की आर्थिक मदद.

₹10 लाख तक की आर्थिक मदद. आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर: ₹7.5 लाख तक का कवर.

₹7.5 लाख तक का कवर. अस्पताल के खर्च के लिए: ₹2 लाख तक की सहायता.

₹2 लाख तक की सहायता. पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने के लिए: ₹10,000 का अलग से खर्च.