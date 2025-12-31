नई मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम क्या है? जानें भारतीय एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल खरीदार ढूंढ़ने में ये योजना कैसे करेगी मदद
भारतीय एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल खरीदार ढूंढ़ने में मदद के लिए नई मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम लॉन्च किया गया है.
Published : December 31, 2025 at 3:33 PM IST
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने भारतीय एक्सपोर्टर्स को विदेशी मार्केट तक ज़्यादा आसानी से पहुंचने में मदद करने के लिए एक नई मार्केट एक्सेस सपोर्ट (MAS) पहल शुरू की है. यह स्कीम इस साल नवंबर में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) का हिस्सा है. इसका टारगेट MSMEs, पहली बार एक्सपोर्ट करने वाले और प्रायोरिटी सेक्टर हैं.
सरकार और एक्सपोर्टर्स दोनों का मानना है कि इससे बायर-सेलर मीट, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने, भारत में रिवर्स बायर मीट और खास और उभरते मार्केट में एक्सपोर्ट डेलीगेशन जैसी एक्टिविटीज को सपोर्ट मिलेगा. इन कोशिशों का मकसद एक्सपोर्टर्स को भरोसेमंद खरीदार ढूंढ़ने और अपनी ग्लोबल पहुंच बढ़ाने में मदद करना है.
योजना के अधिदेश के अनुसार प्रमुख निर्यात आयोजनों का तीन से पांच साल का कैलेंडर पहले से तैयार किया जाएगा, ताकि कारोबारी बेहतर योजना बना सकें. कम से कम 35 प्रतिशत प्रतिभागी एमएसएमई होने चाहिए, जिनका विशेष ध्यान नए क्षेत्रों और छोटे बाजारों पर हो.
75 लाख रुपये तक के निर्यात वाले छोटे निर्यातकों को व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आंशिक हवाई किराया सहायता भी मिलेगी. सभी अनुमोदन पंजीकरण और निधि संवितरण 'trade.gov.in' के माध्यम से ऑनलाइन नियंत्रित किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया सरल और अधिक पारदर्शी हो जाएगी.
योजना को बेहतर बनाने में मदद के लिए निर्यातक आयोजनों के बाद प्रतिक्रिया साझा करेंगे. सरकार विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और उभरते क्षेत्रों में उत्पाद डेमो और पायलट शोकेस के लिए समर्थन जोड़ने की भी योजना बना रही है. कुल मिलाकर एमएएस का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक स्पष्ट पहुंच, मजबूत खरीदार कनेक्शन और दीर्घकालिक निर्यात वृद्धि के लिए स्थिर समर्थन देना है पूर्वानुमेय, सुनियोजित और परिणाम-संचालित बाजार पहुंच गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके सरकार ने निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई की लंबे समय से चली आ रही जरूरत को संबोधित किया है, जिन्हें अक्सर विदेशी बाजारों तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है.
अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के तीन से पांच साल के अग्रिम कैलेंडर का प्रावधान निर्यातकों और व्यापार निकायों के लिए नियोजन निश्चितता में काफी सुधार करेगा. उन्होंने कहा कि एमएसएमई की न्यूनतम 35 प्रतिशत भागीदारी को अनिवार्य करना और नए भूगोल को प्राथमिकता देना भारत के निर्यात विकास को व्यापक बनाने और विविधीकरण को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा.
योजना के डिजिटल सक्षमता पर प्रकाश डालते हुए भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो) के अध्यक्ष ने कहा कि trade.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाओं के अंत से अंत तक डिजिटलीकरण से पारदर्शिता, पहुंच में आसानी और तेजी से अनुमोदन सुनिश्चित होगा. जरूरी ऑनलाइन फीडबैक, लीड ट्रैकिंग और आउटकम मेजरमेंट टूल्स, मार्केट एक्सेस इंटरवेंशन को असली बिजनेस रिजल्ट के साथ अलाइन करने में मदद करेंगे.
अपने विचार शेयर करते हुए इंडिया SME फोरम के प्रेसिडेंट विनोद कुमार ने ETV भारत से कहा कि हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि EPM के 25,060 Cr रुपये में MAS के लिए 4,531 Cr रुपये के साथ, भारत के 437-451 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट के मुकाबले सपोर्ट कम है, जहाँ MSMEs की 45% हिस्सेदारी है, लेकिन उन्हें अलग-अलग इम्प्लीमेंटेशन का सामना करना पड़ता है.
