कर्मचारियों को महीने की 7 तारीख तक मिलेगी सैलरी, जानें नए लेबर कोड के फायदे

नई दिल्ली: भारत में नए लेबर कोड्स 21 नवंबर से आधिकारिक रूप से लागू हो गए हैं. इससे देश के कार्यबल विनियमन में बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि 29 पुराने लेबर कानून खत्म हो गए हैं. इन कानूनों को 2020 में संसद द्वारा पारित किया गया था, पांच साल बाद इन्हें लागू किया गया.

नए लेबर कोड्स में - कोड ऑफ वेजेज (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड (2020), कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (2020) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (2020) शामिल हैं. नए लेबर कोड भारत के बिखरे हुए लेबर कानूनों को एक सिंगल, मॉडर्न फ्रेमवर्क के तहत लाते हैं.

नए लेबर कोड्स नियोक्ताओं (कंपनी या संगठन) के लिए एक जैसे सैलरी के नियम, मजबूत सुरक्षा मानक, बढ़ी हुई सोशल सिक्योरिटी और आसान अनुपालन लाते हैं. खास तौर पर, IT और IT-इनेबल्ड सर्विसेज क्षेत्र की कंपनियों को अब यह पक्का करना होगा कि सैलरी हर महीने की 7 तारीख तक मिल जाए. इससे पारदर्शिता बढ़ने और वित्तीय तनाव कम होने से कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच भरोसा बढ़ने की उम्मीद है.

महिलाओं के लिए बराबर सैलरी

श्रम मंत्रालय के मुताबिक, इन सुधारों से पहले, नियोक्ताओं के लिए समय पर सैलरी देना का कोई जरूरी पालन नहीं था. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्स पोस्ट में कहा कि ये कोड सभी वर्कर्स के लिए समय पर मिनिमम वेज, सभी एम्प्लॉइज के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, महिलाओं के लिए बराबर सैलरी और वर्कप्लेस पर ज्यादा इज्जत, एक साल के बाद फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉइज के लिए ग्रेच्युटी, 40 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप, और भी बहुत कुछ पक्का करेंगे.