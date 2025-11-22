ETV Bharat / business

कर्मचारियों को महीने की 7 तारीख तक मिलेगी सैलरी, जानें नए लेबर कोड के फायदे

नए लेबर कोड्स के तहत IT कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महीने की 7 तारीख तक कर्मचारियों को सैलरी मिल जाए.

New Labour Codes Salary deadline fixed IT employees to be paid by 7th of each month
कर्मचारियों को महीने की 7 तारीख तक मिलेगी सैलरी, जानें नए लेबर कोड के फायदे (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 2:03 PM IST

नई दिल्ली: भारत में नए लेबर कोड्स 21 नवंबर से आधिकारिक रूप से लागू हो गए हैं. इससे देश के कार्यबल विनियमन में बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि 29 पुराने लेबर कानून खत्म हो गए हैं. इन कानूनों को 2020 में संसद द्वारा पारित किया गया था, पांच साल बाद इन्हें लागू किया गया.

नए लेबर कोड्स में - कोड ऑफ वेजेज (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड (2020), कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (2020) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (2020) शामिल हैं. नए लेबर कोड भारत के बिखरे हुए लेबर कानूनों को एक सिंगल, मॉडर्न फ्रेमवर्क के तहत लाते हैं.

नए लेबर कोड्स नियोक्ताओं (कंपनी या संगठन) के लिए एक जैसे सैलरी के नियम, मजबूत सुरक्षा मानक, बढ़ी हुई सोशल सिक्योरिटी और आसान अनुपालन लाते हैं. खास तौर पर, IT और IT-इनेबल्ड सर्विसेज क्षेत्र की कंपनियों को अब यह पक्का करना होगा कि सैलरी हर महीने की 7 तारीख तक मिल जाए. इससे पारदर्शिता बढ़ने और वित्तीय तनाव कम होने से कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच भरोसा बढ़ने की उम्मीद है.

महिलाओं के लिए बराबर सैलरी
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, इन सुधारों से पहले, नियोक्ताओं के लिए समय पर सैलरी देना का कोई जरूरी पालन नहीं था. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्स पोस्ट में कहा कि ये कोड सभी वर्कर्स के लिए समय पर मिनिमम वेज, सभी एम्प्लॉइज के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, महिलाओं के लिए बराबर सैलरी और वर्कप्लेस पर ज्यादा इज्जत, एक साल के बाद फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉइज के लिए ग्रेच्युटी, 40 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप, और भी बहुत कुछ पक्का करेंगे.

नए लेबर कोड्स के तहत, आईटी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गिग वर्कर्स समेत सभी कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड, ESIC, इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलें. आईटी क्षेत्र के पेशेवर लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे, क्योंकि इस सेक्टर में वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट, वेंडर अरेंजमेंट या प्रोजेक्ट-बेस्ड डिप्लॉयमेंट पर काम करता है.

वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी
नए लेबर कानून के लागू होने से महिलाओं को अब रात में और सभी तरह के कामों में काम करने की इजाजत होगी बशर्ते उनकी सहमति के साथ जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए हों. लेबर कोड्स में यह अनिवार्य किया गया है कि आईटी कंपनियां 'बराबर काम के लिए बराबर वेतन' देंगी. साथ ही वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देंगी. आईटी कंपनियों को महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की सुविधाएं भी देनी होंगी, जिससे वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ेगी.

