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IRCTC की पुरानी वेबसाइट भूल जाइए... नए पोर्टल में हुए ये 4 बड़े बदलाव, अब ऐसे बुक होगा टिकट

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग वेबसाइट, आईआरसीटीसी (IRCTC) का नया और आसान रूप (Beta वर्जन) लाइव हो गया है. 2002 में शुरू होने के बाद, पिछले 24 सालों में इस वेबसाइट में यह सबसे बड़ा बदलाव है. रेल मंत्रालय के अनुसार, इस नए पोर्टल को आम जनता के लिए खोल दिया गया है ताकि लोग इसे इस्तेमाल करें और अपना सुझाव दें. कुछ ही हफ्तों में इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा.

यात्री मौजूदा आईआरसीटीसी वेबसाइट के मुख्य पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस नई व्यवस्था को देख सकते हैं. रेलवे अपनी डिजिटल प्रणाली को आधुनिक और यात्रियों के लिए आसान बनाने की लगातार कोशिश कर रही है, यह नया बदलाव उसी का एक हिस्सा है.

रेल मंत्री की पहल और छात्रों का योगदान

मंत्रालय ने बताया कि इस बदलाव की शुरुआत मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) के छात्रों के सुझावों से हुई. इन छात्रों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर वेबसाइट को सरल बनाने के उपाय बताए थे. सरकार ने इन छात्रों को डिजाइन टीम के साथ जोड़ा और उनके बेहतरीन सुझावों को इस नई वेबसाइट में शामिल किया.