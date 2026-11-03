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'बेहतर कॉलिंग, बेहतर इंटरनेट'...ट्राई का बड़ा फैसला

नई दिल्ली : टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, कॉल क्वालिटी में सुधार करने और अलग-अलग टेलीकॉम नेटवर्क के बीच कनेक्शन को अधिक कुशल बनाने के लिए नए नियम पेश किए हैं.

टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2026 नामक ये नए नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे.इन नियमों का उद्देश्य यह सरल बनाना है कि टेलीकॉम नेटवर्क आपस में कैसे जुड़ते हैं और कॉल या अन्य ट्रैफिक का आदान-प्रदान कैसे करते हैं. इसके तहत ऑपरेटरों को लाइसेंस्ड सर्विस एरिया स्तर पर कनेक्शन की ओर बढ़ने और इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित इंटरकनेक्शन तकनीक अपनाने की आवश्यकता होगी.

टेलीकॉम कनेक्शन अब एलएसए स्तर पर शिफ्ट होंगे. इस संशोधन से टेलीकॉम ऑपरेटरों के अपने नेटवर्क को जोड़ने के तरीके में भी बदलाव आएगा. अभी तक, इंटरकनेक्शन की व्यवस्था लॉन्ग डिस्टेंस चार्जिंग एरिया और शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया स्तरों पर होती है.नई व्यवस्था के तहत, अगले तीन वर्षों में ये कनेक्शन धीरे-धीरे लाइसेंस्ड सर्विस एरिया स्तर के पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पर शिफ्ट हो जाएंगे.

आईपी आधारित इंटरकनेक्शन , नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन ट्रैफिक को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है. इस बदलाव से बैंडविड्थ की कार्यक्षमता, कॉल क्वालिटी और नेटवर्क के समग्र प्रदर्शन में सुधार होने की उम्मीद है. साथ ही, जैसे-जैसे मोबाइल डेटा और डिजिटल कम्युनिकेशन की मांग बढ़ रही है, यह टेलीकॉम ऑपरेटरों को बढ़ते ट्रैफिक को संभालने में भी मदद करेगा.

आईपी आधारित कनेक्शन की ओर बदलाव - सबसे बड़े बदलावों में से एक है आईपी आधारित इंटरकनेक्शन की ओर बढ़ना. इन नियमों के लागू होने के बाद बनने वाले सभी नए इंटरकनेक्शन में आईपी आधारित तकनीक का उपयोग करना अनिवार्य होगा.पुराने E1/TDM आधारित सिस्टम पर चल रहे मौजूदा कनेक्शनों को भी तीन साल के भीतर आईपी आधारित तकनीक में बदल दिया जाएगा.

टेलीकॉम इंटरकनेक्शन उस सिस्टम को कहते हैं, जो अलग-अलग सर्विस प्रोवाइडर के ग्राहकों को एक-दूसरे से बातचीत करने की सुविधा देता है. उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति एक टेलीकॉम ऑपरेटर का उपयोग करते हुए किसी दूसरे नेटवर्क के उपयोगकर्ता को कॉल करता है, तो इंटरकनेक्शन ही उस कॉल को दोनों नेटवर्क के बीच पहुंचाने में मदद करता है.

पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन वह जगह होती है जहां दो टेलीकॉम नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं, ताकि कॉल और अन्य ट्रैफिक का आदान-प्रदान हो सके.इस बदलाव से कॉल रूटिंग आसान होने, नंबरिंग संसाधनों का प्रबंधन बेहतर होने और टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए कामकाज की जटिलताएं कम होने की उम्मीद है.

कनेक्शन सरेंडर करने के लिए नए नियम - नए नियमों में उन टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए एक अलग प्रक्रिया भी जोड़ी गई है, जो किसी पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन को सरेंडर करना चाहते हैं.पहले के नियमों में मुख्य रूप से पीओआई को डिस्कनेक्ट करने का प्रावधान था, जिसका इस्तेमाल सर्विस प्रोवाइडरों के बीच विवाद जैसी विशेष परिस्थितियों में किया जाता था.संशोधित व्यवस्था के तहत, अब ऑपरेटर अपनी मर्जी से किसी ऐसे पीओआई को सरेंडर कर सकते हैं जिसकी उन्हें अब जरूरत नहीं है. ऐसा तब हो सकता है जब कॉल ट्रैफिक कम हो जाए, किसी खास इलाके से सेवाएं हटा ली जाएं, या ट्रैफिक को किसी दूसरे कनेक्शन के जरिए भेज दिया जाए. इस कदम से ऑपरेटरों को अपने नेटवर्क का अधिक कुशलता से प्रबंधन करने और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) पर होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचने में मदद मिलने की उम्मीद है.

भुगतान नियमों और दंड में बदलाव - ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों के बीच इंटरकनेक्शन से जुड़े कुछ वित्तीय प्रावधानों में भी संशोधन किया है.पुनर्मूल्यांकन के बाद जमा की गई बैंक गारंटी की वैधता, और उनके पुनर्मूल्यांकन के अंतराल को 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है. रेगुलेटर ने इंटरकनेक्शन पॉइंट्स के लिए आवश्यक अधिकतम बैंक गारंटी की गणना करने के तरीके में भी बदलाव किया है.नए नियमों में इंटरकनेक्शन शुल्क के भुगतान में होने वाली देरी से निपटने के प्रावधान भी शामिल हैं.

टेलीकॉम ऑपरेटर देरी से किए गए भुगतान पर लगने वाली ब्याज दर के बारे में आपसी सहमति से फैसला लेंगे. यह ब्याज दर, भारतीय स्टेट बैंक की एक साल की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट और उसमें दो फीसदी अंक जोड़ने पर मिलने वाली दर से अधिक नहीं हो सकती.इसके अलावा, ट्राई ने नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टिंग की जरूरतें तय की हैं, और नियमों के उल्लंघन पर अलग अलग स्तर के वित्तीय दंड का ढांचा भी पेश किया है.

उपभोक्ताओं के लिए इसका क्या मतलब है - मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए, इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) को बेहतर बनाना है, न कि उपभोक्ताओं के लिए कोई नई सेवा शुरू करना. आईपी आधारित कनेक्शन और सरल नेटवर्क व्यवस्था अपनाने से कॉल हैंडलिंग, नेटवर्क की कार्यक्षमता और सेवा की विश्वसनीयता में सुधार होने की उम्मीद है. हालांकि, इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि टेलीकॉम ऑपरेटर इस नए ढांचे को कितनी प्रभावी ढंग से लागू करते हैं.यह संशोधन, तकनीकी विकास और भरोसेमंद संचार नेटवर्क की बढ़ती मांग के अनुरूप भारत के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए ट्राई के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है.

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