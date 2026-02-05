ETV Bharat / business

1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगा टैक्स कानून, CBDT चेयरमैन ने बताया क्या होगा खास

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: देश की टैक्स व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. सरकार का फोकस अब टैक्स सिस्टम को आसान, पारदर्शी और करदाताओं के लिए तनावमुक्त बनाने पर है. नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा, रिफंड की तेज़ प्रक्रिया और 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले आयकर अधिनियम 2025 के जरिए टैक्स व्यवस्था को ज्यादा नागरिक-हितैषी बनाने की कोशिश की जा रही है.

ETV भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने टैक्सपेयर्स की संख्या, टैक्स कलेक्शन, नए टैक्स रिजीम, रिफंड में देरी और तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए.

देश में टैक्सपेयर्स की संख्या लगातार बढ़ रही

CBDT चेयरमैन ने बताया कि इस समय देश में करीब 9 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर रहे हैं. हालांकि लगभग 4 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो टैक्स दायरे में होने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं करते. विभाग को इनके बारे में जानकारी TDS और अन्य स्रोतों से मिलती है.

उन्होंने कहा कि कई लोग यह सोचते हैं कि अगर TDS कट गया है तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों को ई-मेल और मैसेज के जरिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे सिस्टम में शामिल हों.

टैक्स कलेक्शन टारगेट पर सरकार को भरोसा

इस साल बजट में सरकार ने ₹24.21 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन टारगेट रखा है, जिसमें 8.75 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य है. रवि अग्रवाल के मुताबिक, फिलहाल टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ 9.45 प्रतिशत है, जिससे यह लक्ष्य हासिल होने की पूरी उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स को अपराधमुक्त करने, विवाद कम करने और अनुपालन को आसान बनाने पर काम कर रही है.

नया टैक्स रिजीम ज्यादा लोकप्रिय

CBDT चेयरमैन के अनुसार, करीब 88 प्रतिशत करदाता नया टैक्स रिजीम चुन रहे हैं. बजट में इसे और आकर्षक बनाया गया है.

उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 तक जमा MAT क्रेडिट आगे भी मान्य रहेगा. इसके बाद MAT की जगह 14 प्रतिशत का मिनिमम टैक्स लागू होगा. पुराने टैक्स सिस्टम में जहां दर 30 प्रतिशत थी, वहीं नए टैक्स रिजीम में यह 22 प्रतिशत है, जो करदाताओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है.

आयकर अधिनियम 2025 से कम होंगे विवाद

रवि अग्रवाल ने कहा कि नया आयकर अधिनियम 2025 भाषा और नियमों दोनों में सरल होगा. इसमें अपडेटेड रिटर्न की सुविधा का दायरा बढ़ाया गया है. अगर किसी केस को दोबारा खोला जाता है, तो भी टैक्सपेयर्स अतिरिक्त टैक्स देकर मामला निपटा सकते हैं. इससे विवाद, पेनल्टी और मुकदमों में कमी आएगी.