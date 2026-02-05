ETV Bharat / business

1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगा टैक्स कानून, CBDT चेयरमैन ने बताया क्या होगा खास

ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में अग्रवाल ने नए टैक्स सिस्टम और रिफंड टाइमलाइन से लेकर बड़े डेवलपमेंट पर चर्चा की.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 12:54 PM IST

5 Min Read
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: देश की टैक्स व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. सरकार का फोकस अब टैक्स सिस्टम को आसान, पारदर्शी और करदाताओं के लिए तनावमुक्त बनाने पर है. नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा, रिफंड की तेज़ प्रक्रिया और 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले आयकर अधिनियम 2025 के जरिए टैक्स व्यवस्था को ज्यादा नागरिक-हितैषी बनाने की कोशिश की जा रही है.

ETV भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने टैक्सपेयर्स की संख्या, टैक्स कलेक्शन, नए टैक्स रिजीम, रिफंड में देरी और तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए.

देश में टैक्सपेयर्स की संख्या लगातार बढ़ रही
CBDT चेयरमैन ने बताया कि इस समय देश में करीब 9 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर रहे हैं. हालांकि लगभग 4 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो टैक्स दायरे में होने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं करते. विभाग को इनके बारे में जानकारी TDS और अन्य स्रोतों से मिलती है.

उन्होंने कहा कि कई लोग यह सोचते हैं कि अगर TDS कट गया है तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों को ई-मेल और मैसेज के जरिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे सिस्टम में शामिल हों.

टैक्स कलेक्शन टारगेट पर सरकार को भरोसा
इस साल बजट में सरकार ने ₹24.21 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन टारगेट रखा है, जिसमें 8.75 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य है. रवि अग्रवाल के मुताबिक, फिलहाल टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ 9.45 प्रतिशत है, जिससे यह लक्ष्य हासिल होने की पूरी उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स को अपराधमुक्त करने, विवाद कम करने और अनुपालन को आसान बनाने पर काम कर रही है.

नया टैक्स रिजीम ज्यादा लोकप्रिय
CBDT चेयरमैन के अनुसार, करीब 88 प्रतिशत करदाता नया टैक्स रिजीम चुन रहे हैं. बजट में इसे और आकर्षक बनाया गया है.

उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 तक जमा MAT क्रेडिट आगे भी मान्य रहेगा. इसके बाद MAT की जगह 14 प्रतिशत का मिनिमम टैक्स लागू होगा. पुराने टैक्स सिस्टम में जहां दर 30 प्रतिशत थी, वहीं नए टैक्स रिजीम में यह 22 प्रतिशत है, जो करदाताओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है.

आयकर अधिनियम 2025 से कम होंगे विवाद
रवि अग्रवाल ने कहा कि नया आयकर अधिनियम 2025 भाषा और नियमों दोनों में सरल होगा. इसमें अपडेटेड रिटर्न की सुविधा का दायरा बढ़ाया गया है. अगर किसी केस को दोबारा खोला जाता है, तो भी टैक्सपेयर्स अतिरिक्त टैक्स देकर मामला निपटा सकते हैं. इससे विवाद, पेनल्टी और मुकदमों में कमी आएगी.

नोटिस का डर होगा कम
CBDT चेयरमैन ने कहा कि अब टैक्सपेयर्स को नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आकलन के बाद टैक्स ज्यादा निकलता है, तो उसे जमा कर मामला खत्म किया जा सकेगा—बिना पेनल्टी और बिना केस.

सैलरी क्लास और छोटे करदाताओं के लिए TDS-TCS में राहत दी गई है. विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए पैसा भेजने की सीमा आसान की गई है और ओवरसीज ट्रैवल पर TCS घटाकर *2 प्रतिशत* कर दिया गया है.

ITR फाइलिंग सिस्टम होगा ज्यादा आसान
CBDT ने रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा को व्यावहारिक बनाया है. अब सभी लोग आखिरी तारीख पर रिटर्न न भरें, इसके लिए ज्यादा समय दिया जा रहा है. रिवाइज्ड रिटर्न की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, जिससे टैक्सपेयर्स बिना दबाव के गलतियां सुधार सकें.

TDS और TCS का मकसद क्या है?
रवि अग्रवाल ने बताया कि TDS-TCS का मुख्य उद्देश्य है—“कमाई के साथ टैक्स भुगतान”. इससे लोगों पर एक साथ बड़ा टैक्स बोझ नहीं पड़ता और रिफंड की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है.

रिफंड में देरी की वजह
CBDT चेयरमैन ने बताया कि इस साल कई छोटे रिफंड कुछ ही घंटों में जारी कर दिए गए. हालांकि AI और डेटा एनालिटिक्स के जरिए यह पाया गया कि कुछ मामलों में गलत छूट और कटौती का दावा किया गया था, खासकर हाई इनकम ग्रुप में. इसी वजह से कई रिफंड रोके गए और लोगों को रिटर्न सुधारने को कहा गया. इसके चलते 50 लाख से ज्यादा रिटर्न रिवाइज हुए और करीब ₹8,500 करोड़ का टैक्स अंतर सामने आया.

अगले साल और तेज़ होंगे रिफंड
उन्होंने भरोसा जताया कि अगले साल रिफंड और तेजी से मिलेंगे. अब टैक्सपेयर्स भी ज्यादा सावधानी से रिटर्न भर रहे हैं और सिस्टम भी पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है.

नए कानून के लिए सिस्टम तैयार
CBDT चेयरमैन ने कहा कि नए आयकर अधिनियम के अनुसार नए फॉर्म और सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं. विभाग को भरोसा है कि 1 अप्रैल 2026 से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी.

