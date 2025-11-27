Analysis: सेंसेक्स-निफ्टी शिखर पर, फिर भी बाजार का बड़ा हिस्सा खामोश!

ETV Bharat / business

New highs for Sensex and Nifty
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
नई दिल्ली: जैसे-जैसे भारतीय शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है, बाजार में एक अलग तरह का विरोधाभास भी दिखाई दे रहा है. गुरुवार को बाजार नए लाइफटाइम हाई पर पहुंच गए. निफ्टी 50 101.65 पॉइंट्स बढ़कर रिकॉर्ड 26306.95 पर पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स 416.67 पॉइंट्स बढ़कर 86026.18 के नए माइलस्टोन पर पहुंच गया, जो सितंबर 2024 के अपने पिछले पीक को पार कर गया.

फिर भी इन चमकदार नंबरों के पीछे एक शांत, परेशान करने वाली सच्चाई छिपी है. भले ही बेंचमार्क इंडेक्स जश्न मना रहे हों, लेकिन कई स्टॉक बहुत निचले लेवल पर अटके हुए हैं. इससे इन्वेस्टर्स एक बार फिर मार्केट प्रॉफिट के आइडिया पर सवाल उठा रहे हैं.

दूसरे शब्दों में, सेंसेक्स और निफ्टी भले ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हों, लेकिन इन एक्सचेंजों पर लिस्टेड हर स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा है और यह साइलेंट फर्क कई लोगों को परेशान करने लगा है. शायद इसीलिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को रिस्की कहा जाता है, यहां कुछ भी गारंटी के साथ नहीं आता.

एक शेयर तभी अच्छा परफॉर्म करता है, जब उसके पीछे की कंपनी लगातार कमा रही हो, प्रॉफिट कमा रही हो. सही लोगों द्वारा मैनेज की जा रही हो और फाइनेंशियल परेशानियों या रेगुलेटरी जांच से मुक्त हो.

आज के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नंबरों को ही लें. NSE में अब 24.16 करोड़ रुपये के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, और दोपहर 1 बजे तक मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 472 लाख करोड़ रुपये था. ट्रेड हुए 3064 स्टॉक्स में से 1488 हरे निशान में थे, 1479 लाल निशान में फिसल गए और 97 बिल्कुल भी नहीं हिले.

New highs for Sensex and Nifty
स्टॉक बाजार का उतार-चढ़ाव. (क्रेडिट- NSE पोर्टल)

सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की लीडरशिप में रैली 52 हफ़्ते का चार्ट देखें और तस्वीर और साफ हो जाएगी. आज सिर्फ 64 स्टॉक अपने एक साल के हाई पर पहुंचे, जबकि 60 स्टॉक अपने 52 हफ़्ते के लो पर आ गए, असल में वही लेवल जहां वे एक साल पहले अटके हुए थे.

इसके अलावा 85 स्टॉक अपर सर्किट में और 32 लोअर सर्किट में थे. मार्केट ऐसे ही काम करता है. इंडेक्स भले ही आसमान छू रहे हों, लेकिन हर स्टॉक रैली में शामिल नहीं होता और यही सच्चाई है. इससे हर इन्वेस्टर को निपटना पड़ता है.

सेंसेक्स 30 का एक साल का रिटर्न डेटा मार्केट की बहुत अलग-अलग तस्वीर दिखाता है. जहां कुछ फ्रंटलाइन स्टॉक ने 52.7 परसेंट और 33.4 परसेंट जैसे रिटर्न के साथ मजबूत मुनाफा दिया है. वहीं दूसरों को अपनी जगह बनाए रखने में मुश्किल हुई है. यह मिलाजुला परफॉर्मेंस दिखाता है कि बेंचमार्क इंडेक्स के अंदर भी, मोमेंटम एक जैसा नहीं है.

कुछ स्टॉक्स अच्छी कमाई और सेक्टर की मजबूती की वजह से आगे बढ़े हैं, जबकि कई दूसरे स्टॉक्स कमजोर डिमांड, सेक्टर की मुश्किलों या धीमी ग्रोथ साइकिल की वजह से पीछे रह गए हैं. कुल मिलाकर, ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल मार्केट की रैली कितनी सेलेक्टिव रही है, जिसने सिर्फ कुछ खास सेक्टर्स को फायदा पहुंचाया, जबकि कई बड़े नाम पीछे छूट गए.

भावनाओं पर नहीं, बुनियादी बातों पर ध्यान दें. अब समझते हैं कि ये उतार-चढ़ाव क्यों होते हैं और निवेशक अगले साल क्या उम्मीद कर सकते हैं. फर्स्ट ग्लोबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक देविना मेहरा ने ईटीवी भारत को बताया कि किसी शेयर की कीमत खरीदारों और विक्रेताओं के बीच मांग और आपूर्ति से तय होती है. अगर मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक भुगतान करने को तैयार अधिक खरीदार हैं, तो शेयर बढ़ेगा.

उन्होंने समझाया कि इसके विपरीत, यदि विक्रेता हावी हैं और लोग कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं तो यह गिर जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में कुछ स्टॉक अपने पिछले उच्च स्तर से 20 प्रतिशत से अधिक नीचे कारोबार कर रहे हैं और कई अच्छे स्टॉक रेड जोन में हैं, इसलिए इस समय कोई महत्वपूर्ण खरीदारी और बड़े पोर्टफोलियो सक्रिय रूप से भाग लेते हुए नहीं दिख सकता है.

पिछली तेजी को देखते हुए, लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार मुख्य रूप से बड़े स्टॉक ऊपर जा रहे हैं. जैसे-जैसे ये स्टॉक बढ़ते हैं, व्यापक सूचकांक उनका अनुसरण करता है और अनिवार्य रूप से यही हो रहा है.

देविना के अनुसार, निवेशकों को निवेश करने से पहले बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जबकि कुछ स्टॉक कहानियों या बाजार की भावना के आधार पर चलते हैं, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है. किसी भी स्टॉक के लिए कोई भी कीमत सच में अच्छी नहीं होती. क्योंकि किसी भी तिमाही में, शेयर में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर आप एक साफ स्ट्रेटेजी के साथ कोई स्टॉक खरीदते हैं, तो आपके फैसलों को शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट के बजाय आपके भरोसे से गाइड होना चाहिए. उन्होंने आगे सलाह दी कि सिर्फ इसलिए किसी स्टॉक का एवरेज कम न करें क्योंकि कीमत गिर गई है. मार्केट को आपकी खरीद कीमत से कोई मतलब नहीं है.

ऐसे में इन्वेस्टर्स को आज के फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए और अपने स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को ध्यान से मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है. मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है और वॉरेन बफेट ने भी कुछ महीनों के अंदर अपने शेयर्स का एक बड़ा हिस्सा और सिर्फ 6 महीनों में कुछ होल्डिंग्स का 50 परसेंट बेच दिया है. उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिंग आखिरकार प्रोबेबिलिटी का खेल है और किसी को भी अपने इन्वेस्टमेंट से इमोशनली जुड़ने से बचना चाहिए.

देविना मेहरा कहती हैं कि स्टॉक की कीमतें खरीदारों और विक्रेताओं के बीच डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलती हैं. अभी, बढ़ते लार्ज कैप स्टॉक मार्केट को लीड कर रहे हैं, जबकि कई स्टॉक अपने हाई से नीचे हैं. इन्वेस्टर्स को कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस करना चाहिए, न कि सिर्फ मार्केट की कहानियों या सेंटीमेंट पर. इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचें और पिछली खरीद कीमतों के आधार पर फैसले न लें. इन्वेस्टिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है; ध्यान से मॉनिटरिंग करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट को टाइम करना मुश्किल है.

वेल्थ मैनेजमेंट फर्म क्लाइंट एसोसिएट्स के को-फाउंडर रोहित सरीन ने ईटीवी भारत को बताया कि पिछले सितंबर में मार्केट इसी लेवल पर था और एक तरह से अब इसमें रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बढ़त देखने को मिल रही है. आने वाले दिनों में मार्केट और भी ऊपर जा सकता है. पिछले साल शेयर बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इस साल यह स्थिति बदल गई है. जब वैल्यूएशन ज्यादा होता है और कमाई कम होती है, तो मार्केट में गिरावट आती है, यह पिछले साल देखा गया ट्रेंड था. उनके अनुसार, जीएसटी कटौती और दूसरे सरकारी कदमों ने कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ावा दिया है. इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है. इससे पता चलता है कि कॉरपोरेट प्रॉफिट बढ़ सकता है, जिससे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट और भी फायदेमंद हो सकता है.

रोहित सरीन ने कहा, हाल ही में मार्केट में कमजोरी कुछ हद तक ट्रंप के टैरिफ और कम कॉर्पोरेट अर्निंग्स की वजह से थी. हालांकि, टैरिफ पर अब भारत के लिए आउटलुक अच्छा लग रहा है, और ऐसा लगता है कि सबसे बुरा समय बीत चुका है और ज़्यादातर नेगेटिव खबरें पीछे छूट गई हैं. ऐसा लगता है कि भारतीय मार्केट बदल रहे हैं. यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी स्टॉक हर समय अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं. हर स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने के अपने कारण होते हैं, और हर मार्केट हाई पर. यह स्वाभाविक है कि हर स्टॉक एक जैसा परफॉर्म नहीं करेगा.

इंडिपेंडेंट मार्केट कंसल्टेंट अंबरीश बालिगा के अनुसार, भले ही मार्केट ऑल-टाइम हाई पर है, कई पोर्टफोलियो अभी भी नुकसान में हैं. अगले 4 से 6 हफ़्तों में, हमें मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में रैली देखने को मिल सकती है.

भारतीय मार्केट में इन्वेस्टर फंड का एक बड़ा हिस्सा इन छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, इसलिए जब ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फायदा होगा. इस स्टेज पर, इन्वेस्टर्स को उन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए जिन पर उन्हें भरोसा है, सिर्फ इसलिए एवरेज डाउन न करें क्योंकि कीमत गिर गई है. आने वाले हफ़्तों में, ट्रेंड लार्ज-कैप स्टॉक्स में कमजोरी दिखा सकता है, जबकि मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में तेजी आ सकती है.

मार्केट आउटलुक: पिछले सितंबर की तुलना में मार्केट में रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं. GST कटौती जैसे सरकारी उपायों से कंज्यूमर खर्च और कॉर्पोरेट कमाई बढ़ रही है. सभी स्टॉक एक जैसा परफॉर्म नहीं करते. हर स्टॉक अपने-अपने फैक्टर के आधार पर आगे बढ़ता है. इन्वेस्टर्स को भरोसेमंद स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और कीमत गिरने पर एवरेज डाउन करने से बचना चाहिए. मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक अगले 4-6 हफ्तों में बढ़ सकते हैं, जबकि लार्ज कैप स्टॉक कमजोरी दिखा सकते हैं.

