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बड़ा झटका! आज से LPG के दाम, रेलवे टिकट और सैलरी में भारी बदलाव; जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

नई दिल्ली: आज से नए वित्तीय वर्ष (2026-27) की शुरुआत हो चुकी है. यह तारीख केवल कैलेंडर बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की वित्तीय योजनाओं में एक बड़े बदलाव का संकेत है. केंद्र सरकार और नियामक संस्थाओं द्वारा घोषित 8 प्रमुख नियम आज से प्रभावी हो गए हैं, जिनका सीधा प्रभाव आपकी सैलरी, टैक्स, सफर और डिजिटल लेनदेन पर पड़ेगा.

1. 'आयकर अधिनियम 2025' का उदय

आज से छह दशक पुराना आयकर अधिनियम-1961 इतिहास का हिस्सा बन गया है. इसकी जगह अब 'आयकर अधिनियम 2025' ने ले ली है. इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है. अब 'असेसमेंट ईयर' (AY) और 'प्रीवियस ईयर' (PY) जैसे तकनीकी शब्दों के बजाय केवल 'टैक्स ईयर' का उपयोग किया जाएगा. वर्तमान अवधि अब सीधे 'टैक्स ईयर 2026-27' कहलाएगी, जिससे करदाताओं के लिए भ्रम की स्थिति समाप्त होगी.

2. कमर्शियल LPG के दामों में भारी उछाल

महीने के पहले दिन ही महंगाई का झटका लगा है. कमर्शियल गैस सिलेंडर (19 किलोग्राम) की कीमतों में 218 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई है. इस संशोधन के बाद, दिल्ली में जो सिलेंडर कल तक 1,883 रुपये में मिलता था, वह अब 2,078.50 रुपये का हो गया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) की कीमतों को फिलहाल स्थिर रखा गया है.

3. नया लेबर कोड: कम होगी 'इन-हैंड' सैलरी

सरकार द्वारा नए लेबर कोड को हरी झंडी दिए जाने के बाद निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को अपना सैलरी स्ट्रक्चर बदलना होगा. नए नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Pay) उसके कुल सीटीसी (CTC) का कम से कम 50% होना अनिवार्य है. इसका परिणाम यह होगा कि आपके भविष्य निधि (PF) और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ जाएगा. लंबी अवधि में यह बचत के लिए बेहतर है, लेकिन आपकी मासिक 'टेक-होम' सैलरी में कटौती दर्ज की जाएगी.

4. रेलवे टिकट रिफंड के कड़े नियम

भारतीय रेलवे ने अपनी रिफंड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है. अब ट्रेन प्रस्थान समय से 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा. यदि टिकट 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो 50% राशि काटी जाएगी, जबकि 24 से 72 घंटे पहले कैंसिलेशन पर 25% की कटौती होगी. हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग पॉइंट बदलने का विकल्प अब ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहेगा.