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ETF के नियम आज से बदले: गोल्ड, सिल्वर और इक्विटी निवेशकों के लिए बड़ी खबर, जानें क्या हुआ बदलाव

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में निवेश करने वालों के लिए आज यानी 7 सितंबर 2026 से एक नया युग शुरू हो गया है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के नए ट्रेडिंग नियम पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं. इन नियमों का मुख्य उद्देश्य ईटीएफ की बाजार कीमत को उसके अंडरलाइंग एसेट्स जैसे शेयर, सोना या चांदी की वास्तविक कीमत (NAV) के अधिकतम करीब लाना है. अक्सर बाजार में लिक्विडिटी की कमी के कारण ईटीएफ की कीमतें अपनी वास्तविक वैल्यू से भटक जाती थीं, जिससे निवेशकों को नुकसान होता था. अब नए नियमों से ट्रेडिंग में पारदर्शिता आएगी.

सेबी के 15 जून 2026 के सर्कुलर के तहत किए गए इन बड़े बदलावों को तीन मुख्य हिस्सों में समझा जा सकता है

1. बेस प्राइस तय करने का नया फॉर्मूला

अब तक ईटीएफ का बेस प्राइस दो दिन पुरानी नेट एसेट वैल्यू (T-2 NAV) के आधार पर तय होता था. आज से यह व्यवस्था खत्म हो गई है. अब ईटीएफ का शुरुआती बेस प्राइस पिछले कारोबारी सत्र के आखिरी 30 मिनट में हुए कुल ट्रेड्स के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) के आधार पर निकाला जाएगा. इसका मतलब है कि ईटीएफ की आज की ट्रेडिंग रेंज उसी स्तर से शुरू होगी, जहां कल वास्तविक कारोबार खत्म हुआ था. यह पहला चरण है, जबकि 1 अप्रैल 2027 से इसे सीधे पिछले दिन की क्लोजिंग NAV पर शिफ्ट कर दिया जाएगा.

2. एसेट क्लास के हिसाब से डायनेमिक प्राइस बैंड

सेबी ने सभी ईटीएफ के लिए पुराना 20% का फिक्स सर्किट फिल्टर हटा दिया है. अब इक्विटी और डेट ईटीएफ दिन की शुरुआत 10% की रेंज के साथ करेंगे, जिसे 15 मिनट के कूलिंग-ऑफ ब्रेक के बाद चरणों में बढ़ाकर 20% तक किया जा सकेगा. वहीं, लिक्विड और ओवरनाइट ईटीएफ के लिए 5% का फिक्स बैंड रहेगा.