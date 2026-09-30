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अक्टूबर से बदल जाएंगे PF के नियम? जानें क्या आपकी टेक-होम सैलरी भी कम हो जाएगी

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर आ रही है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के एक ऐतिहासिक फैसले को लेकर कामकाजी वर्ग के बीच यह चर्चा बेहद तेज हो गई है कि क्या 1 अक्टूबर से उनकी हाथ में आने वाला वेतन कम होकर आएगी? दरअसल, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए पीएफ पेंशन की अनिवार्य मासिक वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर सीधे ₹25,000 कर दिया है. सरकार के इस बड़े फैसले से देश के करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी और ईपीएफओ पेंशन का सीधा लाभ मिलने जा रहा है.

इस नए नियम के लागू होने के बाद नौकरीपेशा लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या उनकी कुल सैलरी कम हो जाएगी या उनकी कंपनी कॉस्ट (CTC) पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं इस बड़े बदलाव का पूरा गणित. क्या आपकी कुल सैलरी (CTC) कम हो जाएगी?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईपीएफओ के मुताबिक, सीटीसी के आधार पर पीएफ की देनदारी तय नहीं होती है. पीएफ का योगदान हमेशा लागू नियमों और आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) के हिसाब से तय किया जाता है. ऐसे में सिर्फ वेज सीलिंग बढ़ने से आपकी सीटीसी अपने आप नहीं बदलती है और न ही आपकी कुल सैलरी कम होती है. हालांकि, कंपनियों और नियोक्ताओं का मासिक खर्च जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हें भी अब आपके पीएफ खाते में ज्यादा योगदान देना होगा. सैलरी से कितने पैसे कटेंगे?

अब बात करते हैं आपके हाथ में आने वाली इन-हैंड सैलरी की. वेज सीलिंग ₹25,000 होने के कारण जिन कर्मचारियों की पीएफ योग्य सैलरी ₹15,000 से ज्यादा है, उनके पीएफ खाते में हर महीने होने वाली कटौती बढ़ जाएगी और टेक-होम सैलरी प्रभावित होगी. ₹20,000 पीएफ-योग्य सैलरी पर: अब तक ₹15,000 की सीलिंग के तहत आपका सिर्फ ₹1,800 पीएफ कटता था. नए नियम के बाद कर्मचारी का योगदान बढ़कर ₹2,400 हो जाएगा. यानी आपकी इन-हैंड सैलरी में हर महीने ₹600 की कटौती होगी.