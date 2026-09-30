अक्टूबर से बदल जाएंगे PF के नियम? जानें क्या आपकी टेक-होम सैलरी भी कम हो जाएगी
EPFO के नए नियम से सीटीसी नहीं बदलेगी, लेकिन पीएफ कटौती बढ़ने से कर्मचारियों की हर महीने टेक-होम सैलरी पर असर होगा.
Published : September 30, 2026 at 4:01 PM IST
नई दिल्ली: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर आ रही है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के एक ऐतिहासिक फैसले को लेकर कामकाजी वर्ग के बीच यह चर्चा बेहद तेज हो गई है कि क्या 1 अक्टूबर से उनकी हाथ में आने वाला वेतन कम होकर आएगी? दरअसल, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए पीएफ पेंशन की अनिवार्य मासिक वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर सीधे ₹25,000 कर दिया है. सरकार के इस बड़े फैसले से देश के करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी और ईपीएफओ पेंशन का सीधा लाभ मिलने जा रहा है.
इस नए नियम के लागू होने के बाद नौकरीपेशा लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या उनकी कुल सैलरी कम हो जाएगी या उनकी कंपनी कॉस्ट (CTC) पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं इस बड़े बदलाव का पूरा गणित.
क्या आपकी कुल सैलरी (CTC) कम हो जाएगी?
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईपीएफओ के मुताबिक, सीटीसी के आधार पर पीएफ की देनदारी तय नहीं होती है. पीएफ का योगदान हमेशा लागू नियमों और आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) के हिसाब से तय किया जाता है. ऐसे में सिर्फ वेज सीलिंग बढ़ने से आपकी सीटीसी अपने आप नहीं बदलती है और न ही आपकी कुल सैलरी कम होती है. हालांकि, कंपनियों और नियोक्ताओं का मासिक खर्च जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हें भी अब आपके पीएफ खाते में ज्यादा योगदान देना होगा.
सैलरी से कितने पैसे कटेंगे?
अब बात करते हैं आपके हाथ में आने वाली इन-हैंड सैलरी की. वेज सीलिंग ₹25,000 होने के कारण जिन कर्मचारियों की पीएफ योग्य सैलरी ₹15,000 से ज्यादा है, उनके पीएफ खाते में हर महीने होने वाली कटौती बढ़ जाएगी और टेक-होम सैलरी प्रभावित होगी.
₹20,000 पीएफ-योग्य सैलरी पर: अब तक ₹15,000 की सीलिंग के तहत आपका सिर्फ ₹1,800 पीएफ कटता था. नए नियम के बाद कर्मचारी का योगदान बढ़कर ₹2,400 हो जाएगा. यानी आपकी इन-हैंड सैलरी में हर महीने ₹600 की कटौती होगी.
₹25,000 पीएफ योग्य सैलरी पर: इस सैलरी ब्रैकेट वाले कर्मचारियों का पीएफ योगदान अब सीधे ₹3,000 प्रति माह हो जाएगा. यानी आपकी टेक-होम सैलरी से हर महीने ₹1,200 ज्यादा पीएफ में जमा होंगे.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी कंपनी में नियोक्ता का पीएफ हिस्सा भी आपकी सीटीसी स्ट्रक्चर के अंदर ही शामिल है, तो आपकी टेक-होम सैलरी में होने वाली यह कटौती सीधे दोगुनी हो जाएगी. यानी ₹20,000 की सैलरी पर ₹1,200 और ₹25,000 की सैलरी पर कुल ₹2,400 की एक्स्ट्रा पीएफ कटौती देखने को मिलेगी.
किन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा?
ईपीएफ की नई व्यवस्था के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों की सैलरी पर असर होगा, जिनका पीएफ अब तक ₹15,000 के वेज सीलिंग पर कट रहा था. जिनकी सैलरी ₹15,000 से कम है या जो कर्मचारी पहले से ही ₹25,000 या उससे ज्यादा की बेसिक सैलरी पर पूरा पीएफ कटवा रहे हैं, उनकी टेक-होम सैलरी में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है. उनका पीएफ पहले की तरह ही कटता रहेगा. साथ ही, जिनकी बेसिक सैलरी और डीए ₹25,000 से ज्यादा है, उनके लिए पेंशन में योगदान अनिवार्य नहीं होगा, वे चाहें तो अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूशन करा सकते हैं.
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही इस नियम से आपके हाथ में आने वाले पैसे थोड़े कम हो रहे हों, लेकिन यह आपके भविष्य के लिए एक बेहतरीन बचत है, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि काफी बढ़ जाएगी.
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