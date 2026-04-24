EPFO का बड़ा धमाका, अब हफ्तों का इंतजार नहीं, बस UPI आईडी डालिए और पीएफ का पैसा खाते में!
मई अंत तक EPFO की नई UPI सुविधा शुरू हो सकती है, जिससे सब्सक्राइबर्स 75% तक पीएफ फंड तुरंत अपने खाते में पा सकेंगे.
Published : April 24, 2026 at 11:37 AM IST
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए आने वाला महीना बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, EPFO अपने डिजिटल ढांचे में आमूलचूल बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत मई के अंत तक यूपीआई (UPI) के जरिए तुरंत पैसा निकालने की सर्विस शुरू हो सकती है. यदि यह सिस्टम लागू होता है, तो पीएफ निकालने के लिए हफ्तों का इंतजार बीते दिनों की बात हो जाएगी.
क्यों पड़ रही है नए सिस्टम की जरूरत?
वर्तमान में ईपीएफओ से पैसा निकालने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने के बावजूद समय लेने वाली है. कर्मचारियों को फॉर्म भरकर क्लेम करना पड़ता है, जिसके बाद वेरिफिकेशन की लंबी प्रक्रिया चलती है. कई बार छोटी तकनीकी खामियों के कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, जिससे कर्मचारियों को काफी मानसिक परेशानी होती है. इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए EPFO अपने नए डिजिटल सिस्टम CITES 2.0 पर काम कर रहा है, जिसका परीक्षण अंतिम चरण में है.
कैसे काम करेगी UPI सुविधा?
रिपोर्ट्स के अनुसार, नई सुविधा शुरू होने के बाद प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी. कर्मचारी को EPFO पोर्टल या ऐप पर अपने UAN से लॉगिन करना होगा. निकासी का विकल्प चुनने के बाद उन्हें अपनी UPI ID दर्ज करनी होगी. ओटीपी (OTP) आधारित ऑथेंटिकेशन के बाद, पैसा सीधे बैंक खाते में रियल-टाइम में क्रेडिट हो जाएगा. यह ठीक वैसा ही होगा जैसे हम रोजमर्रा के भुगतान करते हैं.
75% तक ही निकासी संभव!
भले ही पैसा निकालना आसान हो जाए, लेकिन सरकार ने भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक शर्त रखी है. नए प्रावधानों के तहत कर्मचारी अपने कुल बैलेंस का अधिकतम 75 फीसदी हिस्सा ही UPI के माध्यम से निकाल पाएंगे. शेष 25 फीसदी रकम खाते में ही रहेगी. सरकार का मानना है कि पीएफ का पैसा मुख्य रूप से बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए इमरजेंसी में मदद देते समय बचत का ध्यान रखना भी जरूरी है.
इंतजार खत्म, पारदर्शिता बढ़ेगी
इस सुविधा के शुरू होने से न केवल समय बचेगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी. सरकार इसके साथ ही EPF, EPS और EDLI की 2026 वाली नई स्कीम्स भी पेश कर सकती है, जो सामाजिक सुरक्षा के नियमों को और कड़ा और स्पष्ट बनाएंगी.
हालांकि, सब्सक्राइबर्स को अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा. जानकारों का कहना है कि यह डिजिटल बदलाव न केवल EPFO बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा.
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