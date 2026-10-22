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ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होगा कठिन; पास होने के लिए 60% की जगह चाहिए 75% नंबर

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की सोच रहे हैं या अपने पुराने लाइसेंस में नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है. नए प्रस्ताव के मुताबिक, जहां एक तरफ लर्नर लाइसेंस का टेस्ट पास करना अब पहले से कठिन हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आम जनता की जेब का खर्च कम करने के लिए कुछ ऑनलाइन सेवाओं को पूरी तरह मुफ्त करने की तैयारी है.

अब पास होने के लिए लाने होंगे 75% नंबर

लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए दिए जाने वाले ऑनलाइन टेस्ट के नियमों को अब सख्त किया जा रहा है. अभी तक आवेदकों को सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल के टेस्ट में पास होने के लिए कम से कम 60% सवालों के सही जवाब देने होते थे. लेकिन नए प्रस्ताव में इस लिमिट को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है. यानी अब बिना अच्छी तैयारी के टेस्ट पास करना मुमकिन नहीं होगा.

ट्यूटोरियल का समय और दिन बढ़ेंगे

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल का समय भी कम से कम 30 मिनट तय करने जा रही है. इसके साथ ही, इस ट्यूटोरियल कोर्स को पूरा करने की समय सीमा को भी 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन करने का प्रस्ताव है. इस कोर्स में आवेदकों को ट्रैफिक साइन, सड़क पर चलने के नियम, दुर्घटना के समय ड्राइवर की जिम्मेदारी और जरूरी दस्तावेजों जैसी बुनियादी और जरूरी बातें सिखाई जाएंगी.