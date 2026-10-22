ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होगा कठिन; पास होने के लिए 60% की जगह चाहिए 75% नंबर
ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों के तहत लर्नर टेस्ट में 75% नंबर लाना अनिवार्य होगा, जबकि आधार आधारित ऑनलाइन सुधार सेवाएं पूरी तरह मुफ्त होंगी.
Published : October 22, 2026 at 1:43 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की सोच रहे हैं या अपने पुराने लाइसेंस में नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है. नए प्रस्ताव के मुताबिक, जहां एक तरफ लर्नर लाइसेंस का टेस्ट पास करना अब पहले से कठिन हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आम जनता की जेब का खर्च कम करने के लिए कुछ ऑनलाइन सेवाओं को पूरी तरह मुफ्त करने की तैयारी है.
अब पास होने के लिए लाने होंगे 75% नंबर
लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए दिए जाने वाले ऑनलाइन टेस्ट के नियमों को अब सख्त किया जा रहा है. अभी तक आवेदकों को सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल के टेस्ट में पास होने के लिए कम से कम 60% सवालों के सही जवाब देने होते थे. लेकिन नए प्रस्ताव में इस लिमिट को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है. यानी अब बिना अच्छी तैयारी के टेस्ट पास करना मुमकिन नहीं होगा.
ट्यूटोरियल का समय और दिन बढ़ेंगे
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल का समय भी कम से कम 30 मिनट तय करने जा रही है. इसके साथ ही, इस ट्यूटोरियल कोर्स को पूरा करने की समय सीमा को भी 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन करने का प्रस्ताव है. इस कोर्स में आवेदकों को ट्रैफिक साइन, सड़क पर चलने के नियम, दुर्घटना के समय ड्राइवर की जिम्मेदारी और जरूरी दस्तावेजों जैसी बुनियादी और जरूरी बातें सिखाई जाएंगी.
नाम-पता बदलवाना होगा बिल्कुल फ्री
लाइसेंस धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर भी है. अगर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में घर का पता बदलवाना है, या फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करानी है, तो आने वाले दिनों में इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी. अगर आप आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन इन सेवाओं का लाभ उठाते हैं, तो यह काम पूरी तरह मुफ्त हो जाएगा.
इन दस्तावेजों को मिलेगी मंजूरी
नियमों को सरल बनाने के लिए पहचान, उम्र और पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जन्म प्रमाणपत्र और स्कूल-कॉलेज के सर्टिफिकेट पूरी तरह मान्य होंगे. इसके अलावा, एड्रेस प्रूफ के लिए 3 महीने से ज्यादा पुराना न होने वाला बिजली या एलपीजी गैस का बिल भी स्वीकार किया जाएगा.
यह भी पढ़ें- शिशु आहार के अवैध प्रचार पर FSSAI सख्त; नेस्ले, एबॉट और कॉम्प्लान के दावों पर भेजा नोटिस