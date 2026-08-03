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बैंकिंग एविडेंस बिल पेश, डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट में होंगे मान्य, बैंक अधिकारियों को राहत

नई दिल्ली : सरकार ने सोमवार को ब्रिटिश जमाने के कानून को बदलने के लिए एक बिल पेश किया. इसका मकसद बैंकिंग सिस्टम की डिजिटल निर्भरता को देखते हुए डिजिटल और वर्चुअल रिकॉर्ड को कोर्ट में मान्य सबूत के तौर पर शामिल करना है.

साइबर क्राइम, फाइनेंशियल और डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे ग्राहकों को एक नए कानून से फायदा होगा. यह कानून बैंकिंग रिकॉर्ड और कामकाज से जुड़े कानूनी ढांचे को आधुनिक, डिजिटल युग के हिसाब से तैयार करता है.

यह बिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया. इस नए कानून का नाम 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026' होगा और यह 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891' को खत्म या उसकी जगह लेगा.

बिल के मकसद और कारणों के बयान में कहा गया है, "टेक्नोलॉजी में तरक्की और डिजिटल बैंकिंग के बढ़ने के साथ, बैंक रिकॉर्ड अब ज़्यादातर आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए, स्टोर और मेंटेन किए जाते हैं (फिजिकल रिकॉर्ड के बजाय). इसलिए, मौजूदा बैंकिंग सिस्टम की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाना जरूरी हो गया है."

इसमें कहा गया है कि बिल 'बैंकर्स बुक्स' की परिभाषा का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है ताकि बैंकों द्वारा मेंटेन किए जाने वाले सभी तरह के रिकॉर्ड - चाहे वे फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वर्चुअल, क्लाउड-बेस्ड या किसी अन्य रूप में हों - इसमें शामिल हो सकें.

इस तरह यह एक व्यापक, टेक्नोलॉजी-न्यूट्रल और भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा प्रदान करेगा. यह स्टैंडर्डाइज़्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट और मैनुअल, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता है. साथ ही, यह इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है और उन्हें फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश करने की अनुमति देता है.