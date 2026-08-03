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बैंकिंग एविडेंस बिल पेश, डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट में होंगे मान्य, बैंक अधिकारियों को राहत

नया बैंकिंग एविडेंस बिल कोर्ट में फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामलों से लड़ रहे ग्राहकों की मदद करेगा.

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सांकेतिक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 7:38 PM IST

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नई दिल्ली : सरकार ने सोमवार को ब्रिटिश जमाने के कानून को बदलने के लिए एक बिल पेश किया. इसका मकसद बैंकिंग सिस्टम की डिजिटल निर्भरता को देखते हुए डिजिटल और वर्चुअल रिकॉर्ड को कोर्ट में मान्य सबूत के तौर पर शामिल करना है.

साइबर क्राइम, फाइनेंशियल और डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे ग्राहकों को एक नए कानून से फायदा होगा. यह कानून बैंकिंग रिकॉर्ड और कामकाज से जुड़े कानूनी ढांचे को आधुनिक, डिजिटल युग के हिसाब से तैयार करता है.

यह बिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया. इस नए कानून का नाम 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026' होगा और यह 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891' को खत्म या उसकी जगह लेगा.

बिल के मकसद और कारणों के बयान में कहा गया है, "टेक्नोलॉजी में तरक्की और डिजिटल बैंकिंग के बढ़ने के साथ, बैंक रिकॉर्ड अब ज़्यादातर आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए, स्टोर और मेंटेन किए जाते हैं (फिजिकल रिकॉर्ड के बजाय). इसलिए, मौजूदा बैंकिंग सिस्टम की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाना जरूरी हो गया है."

इसमें कहा गया है कि बिल 'बैंकर्स बुक्स' की परिभाषा का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है ताकि बैंकों द्वारा मेंटेन किए जाने वाले सभी तरह के रिकॉर्ड - चाहे वे फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वर्चुअल, क्लाउड-बेस्ड या किसी अन्य रूप में हों - इसमें शामिल हो सकें.

इस तरह यह एक व्यापक, टेक्नोलॉजी-न्यूट्रल और भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा प्रदान करेगा. यह स्टैंडर्डाइज़्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट और मैनुअल, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता है. साथ ही, यह इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है और उन्हें फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश करने की अनुमति देता है.

इसमें यह भी कहा गया है कि यह केंद्र सरकार को कुछ शर्तों के साथ, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली किसी भी संस्था या संस्थाओं के वर्ग पर प्रस्तावित कानून को लागू करने का अधिकार देगा.

इस बिल का मकसद 'खास वजह' शब्द को परिभाषित करना है. इसके तहत, किसी कानूनी कार्यवाही में—जिसमें बैंक कोई पक्ष नहीं है—अदालत लिखित आदेश देकर बैंक के किसी अधिकारी को बैंकर्स की किताबें पेश करने या मामलों, लेन-देन या खातों को साबित करने के लिए गवाह के तौर पर पेश होने के लिए मजबूर कर सकती है. बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार-बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए ‘विशेष कारण’ (स्पेशल कॉज) परीक्षण का प्रावधान किया गया है.

इससे कंज्यूमर कोर्ट में कार्यवाही ते हो सकती है, बैंकिंग लोकपाल के सामने विवाद सुलझ सकते हैं, या लोन अकाउंटिंग वगैरह को लेकर कंज्यूमर और लेंडर के बीच विवादों का निपटारा हो सकता है. अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री और ऐप से बने रिकॉर्ड का इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जा सकता है (सही इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन के साथ), जिससे रिटेल ग्राहकों के लिए पेमेंट या अकाउंट की गतिविधि साबित करना आसान हो जाएगा.

'बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891' आजादी से पहले के दौर में बनाया गया था. इसका मकसद कानूनी कार्यवाही में बैंक रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना आसान बनाना था, ताकि असली रिकॉर्ड पेश करने की जरूरत न पड़े. यह कानून उस समय बनाया गया था जब बैंकिंग रिकॉर्ड ज़्यादातर फिजिकल रूप (कागज़ॉ या रजिस्टर) में रखे जाते थे.

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नया बैंकिंग एविडेंस बिल
FINANCIAL FRAUD BANK
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