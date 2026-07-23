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Aadhar Card: 4 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया नया आधार एप, घर बैठे मिल रहीं ये 6 बेहद काम की सुविधाएं

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया गया नया आधार ऐप देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस नए और अपग्रेड किए गए ऐप को अब तक 4 करोड़ (40 मिलियन) से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं. पुराने 'mAadhaar' ऐप की जगह लाया गया यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म सुरक्षा और सुविधा के मामले में बेहद एडवांस है. इस नए ऐप के जरिए देश के नागरिकों को 6 बड़ी और खास सुविधाएं मिल रही हैं: 1. डिजिटल आधार कार्ड: अब नागरिकों को अपने साथ फिजिकल प्लास्टिक या पेपर आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं है. इस ऐप में मौजूद डिजिटल आधार हर जगह जैसे एयरपोर्ट, होटल और सरकारी दफ्तरों में पूरी तरह मान्य है. 2. वन-टैप बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक: साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह ऐप सबसे बेहतरीन सुरक्षा देता है. यूज़र्स सिर्फ एक क्लिक में अपने फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरे के डेटा को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं. डेटा लॉक होने पर कोई भी आपके आधार का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता. आंकड़ों के मुताबिक, इस फीचर का उपयोग अब तक 1.91 करोड़ से अधिक बार किया जा चुका है. 3. फेस ऑथेंटिकेशन: यदि किसी कारणवश आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी (OTP) नहीं आ रहा है या बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, तो ऐप में दिया गया 'फेस ऑथेंटिकेशन' फीचर चेहरे को स्कैन करके तुरंत पहचान सत्यापित कर देता है.