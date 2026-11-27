Nestle India को EPFO का हैरान करने वाला ऑर्डर, ₹36.36 लाख की डिमांड; क्या है वो 7 साल पुराना मामला?
Nestle India: कंपनी को ईपीएफओ की तरफ से 7 साल पुराने मामले पर ऑर्डर मिला है, जिसमें 36,36,548 रुपये की डिमांड की गई है.
Published : November 27, 2026 at 5:29 PM IST
नई दिल्ली: देश के हर घर में मैगी, नेस्कैफे और किटकैट बेचने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया को एक ऐसा ऑर्डर मिला है, जिसे देखकर मैनेजमेंट भी हैरान रह गया. ये ऑर्डर किसी कोर्ट या इनकम टैक्स विभाग का नहीं, बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का है. मामला कोई नया नहीं है, बल्कि 7 साल पुराना है, जो 2012 से 2019 के बीच का बताया जा रहा है. अब सालों बाद इस पुराने मामले में कंपनी पर लाखों रुपये की डिमांड ठोक दी गई है, जिसके बाद कंपनी को तुरंत स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी देनी पड़ी.
कंपनी ने 27 नवंबर 2026 को BSE और NSE को भेजी गई रेगुलेटरी फाइलिंग में इस ऑर्डर की पूरी जानकारी दी है. फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी को यह ऑर्डर 26 नवंबर 2026 को मिला है. यह ऑर्डर EPFO के रीजनल ऑफिस, मैसूरु-19 की तरफ से जारी किया गया है. कंपनी ने SEBI के लिस्टिंग रेगुलेशन 30 और शेड्यूल 3 के तहत इस जानकारी को एक्सचेंजों को सौंपा है, जिस पर कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर प्रमोद कुमार राय के हस्ताक्षर हैं.
कितनी है डिमांड और किस बात का जुर्माना?
फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार, EPFO ने नेस्ले इंडिया से कुल 36,36,548 रुपये की डिमांड की है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा डैमेज / पेनल्टी का है, जो 20,09,516 रुपये है. यह पूरी डिमांड 2012-2019 की अवधि के लिए की गई है.
यह ऑर्डर Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 की सेक्शन 7 क्यू और 14 बी के तहत पास किया गया है. सेक्शन 7 क्यू के तहत नियोक्ता को बकाया राशि पर ब्याज देना होता है, जबकि सेक्शन 14 बी के तहत पीएफ योगदान और अन्य वैधानिक बकायों का भुगतान न करने पर EPFO डैमेज के रूप में पेनल्टी वसूल सकता है. EPFO का आरोप है कि तय समय पर पीएफ से जुड़े भुगतान में चूक हुई थी, जिस पर अब ब्याज और डैमेज लगाया गया है.
कंपनी ने क्या कहा?
नेस्ले इंडिया ने फाइलिंग में साफ कहा है कि इस ऑर्डर का कंपनी के फाइनेंशियल, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर कोई मटीरियल असर नहीं पड़ेगा. कंपनी के लिहाज से 36.36 लाख रुपये की रकम बहुत छोटी है, लेकिन सवाल यह है कि 7 साल पुराने मामले में अब कार्रवाई क्यों हुई और क्या यह किसी रूटीन ऑडिट या पुराने असेसमेंट का नतीजा है, इस बारे में फाइलिंग में कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है.
निवेशकों के लिए क्या मायने?
नेस्ले इंडिया देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनी है. इसके पोर्टफोलियो में मैगी, नेस्कैफे, किटकैट, मिल्कमेड और एवरीडे जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं. आमतौर पर इस तरह के छोटे जुर्माने से बड़ी कंपनी के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन निवेशक इसे कंप्लायंस के नजरिए से देखते हैं.
बाजार में इस खबर के बाद शेयर पर हल्का दबाव भी दिखा. दोपहर के सत्र में बीएसई पर नेस्ले इंडिया के शेयर 1,316.90 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले बंद भाव से 0.29 फीसदी नीचे है.
हालांकि, कंपनी ने साफ कर दिया है कि यह मामला उसके लिए मटीरियल नहीं है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या कंपनी इस ऑर्डर को चुनौती देगी या फिर डिमांड का भुगतान करके मामले को बंद करेगी. फिलहाल, EPFO का यह ऑर्डर एक बार फिर यह याद दिलाता है कि पीएफ जैसे वैधानिक मामलों में सालों पुरानी चूक भी बाद में जुर्माने के रूप में सामने आ सकती है.
पढ़ें: स्टॉक मार्केट की शनिवार की छुट्टी कैंसिल...कल भी खुला रहेगा बाजार, जानें NSE पर ट्रेडिंग का पूरा शेड्यूल
पढ़ें: Stock Market Today 27 November: सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी 25850 के नीचे; 1% तक गिरे HDFC-BEL