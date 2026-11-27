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Nestle India को EPFO का हैरान करने वाला ऑर्डर, ₹36.36 लाख की डिमांड; क्या है वो 7 साल पुराना मामला?

नेस्ले इंडिया को ईपीएफओ की तरफ से आया डिमांड ऑर्डर ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: देश के हर घर में मैगी, नेस्कैफे और किटकैट बेचने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया को एक ऐसा ऑर्डर मिला है, जिसे देखकर मैनेजमेंट भी हैरान रह गया. ये ऑर्डर किसी कोर्ट या इनकम टैक्स विभाग का नहीं, बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का है. मामला कोई नया नहीं है, बल्कि 7 साल पुराना है, जो 2012 से 2019 के बीच का बताया जा रहा है. अब सालों बाद इस पुराने मामले में कंपनी पर लाखों रुपये की डिमांड ठोक दी गई है, जिसके बाद कंपनी को तुरंत स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी देनी पड़ी.

कंपनी ने 27 नवंबर 2026 को BSE और NSE को भेजी गई रेगुलेटरी फाइलिंग में इस ऑर्डर की पूरी जानकारी दी है. फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी को यह ऑर्डर 26 नवंबर 2026 को मिला है. यह ऑर्डर EPFO के रीजनल ऑफिस, मैसूरु-19 की तरफ से जारी किया गया है. कंपनी ने SEBI के लिस्टिंग रेगुलेशन 30 और शेड्यूल 3 के तहत इस जानकारी को एक्सचेंजों को सौंपा है, जिस पर कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर प्रमोद कुमार राय के हस्ताक्षर हैं.