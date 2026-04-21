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Nestle Q4 Results: नेस्ले इंडिया को ₹1,111 करोड़ का भारी मुनाफा, घरेलू बाजार में बनाया बिक्री का नया रिकॉर्ड

नेस्ले इंडिया का मुनाफा 27% बढ़कर ₹1,110 करोड़ हुआ. रिकॉर्ड घरेलू बिक्री और विज्ञापनों में निवेश से कंपनी ने शानदार वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की.

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नेस्ले इंडिया को ₹1,111 करोड़ का भारी मुनाफा (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 4:03 PM IST

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नई दिल्ली: एफएमसीजी (FMCG) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी नेस्ले इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (मार्च तिमाही) के लिए अपने वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं. कंपनी ने इस दौरान जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए शुद्ध लाभ (Net Profit) में 27.18 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की है. नेस्ले इंडिया द्वारा जारी नियामक फाइलिंग के अनुसार, कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ बढ़कर 1,110.9 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 873.46 करोड़ रुपये था.

घरेलू बिक्री में ऐतिहासिक उछाल
नेस्ले इंडिया के लिए यह तिमाही ऐतिहासिक रही क्योंकि इसकी घरेलू बिक्री अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. कंपनी की घरेलू बिक्री 23.11 प्रतिशत बढ़कर 6,445.07 करोड़ रुपये रही. चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मनीष तिवारी ने परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा, "नेस्ले इंडिया ने अब तक की सबसे अधिक घरेलू बिक्री दर्ज की है. यह प्रदर्शन मुख्य रूप से वॉल्यूम ग्रोथ (बिक्री की मात्रा) और विज्ञापनों पर खर्च में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के कारण संभव हुआ है."

प्रमुख वित्तीय आंकड़े (Q4 FY26)

  • कुल आय: 22.73% बढ़कर 6,766.24 करोड़ रुपये.
  • परिचालन राजस्व: 6,747.79 करोड़ रुपये.
  • निर्यात (Exports): 31% की वृद्धि के साथ 278.68 करोड़ रुपये.
  • EBITDA मार्जिन: कंपनी ने 26.3% का स्वस्थ मार्जिन बनाए रखा.

मैगी और किटकैट का दबदबा बरकरार
कंपनी के अनुसार, उनके सभी प्रोडक्ट ग्रुप्स ने इस शानदार प्रदर्शन में योगदान दिया है. पिछले पांच वर्षों के रुझान को देखें तो 'मैगी' (MAGGI) नूडल्स ने बाजार में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है, जबकि 'किटकैट' (KITKAT) और 'नेस्कैफे' (NESCAFÉ) की बाजार हिस्सेदारी में भी तेजी से वृद्धि हुई है. कंपनी की 'प्रीमियमाइजेशन' रणनीति (बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों पर ध्यान देना) और ग्रामीण व शहरी बाजारों में मजबूत पकड़ ने इस मुनाफे को सहारा दिया है.

सालाना प्रदर्शन और शेयर बाजार का हाल
पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो कंपनी का कुल मुनाफा 3,499.08 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 9 प्रतिशत अधिक है. सालाना कुल आय भी 14.46 प्रतिशत बढ़कर 23,194.95 करोड़ रुपये रही.

इन मजबूत नतीजों का असर शेयर बाजार पर भी स्पष्ट दिखा. मंगलवार को नेस्ले इंडिया के शेयर में जोरदार खरीदारी देखी गई और यह 5.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,354.05 रुपये पर बंद हुआ. निवेशकों के बीच कंपनी की भविष्य की विकास योजनाओं को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है.

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