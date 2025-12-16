ETV Bharat / business

बैन हटा ! एक दशक बाद बड़े नोटों के साथ अब नेपाल आ-जा सकेंगे भारतीय

बड़े नोटों के साथ अब नेपाल आ-जा सकेंगे भारतीय. ( IANS )

काठमांडू: एक सरकारी बयान के मुताबिक, नेपाल ने हिमालयी देश में बड़े भारतीय नोट ले जाने पर लगी रोक में ढील दी है. इससे एक दशक पुराना बैन खत्म हो गया है. अब कोई भी 200 और 500 रुपये के भारतीय बैंक नोट अपने पास रख सकता है. इन नोटों की कीमत की सीमा ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हो सकती है. कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में लिया गया. बदले हुए नियम के तहत, नेपाली और भारतीय दोनों नागरिक ज़्यादा कीमत वाले बैंक नोट भारत से नेपाल ला सकते हैं या नेपाल से भारत ले जा सकते हैं. सोमवार को कैबिनेट का यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (करेंसी का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट) रेगुलेशन, 2015 में किए गए बदलावों के बाद आया है. इस बदलाव से भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक भारत आते-जाते समय ज़्यादा कीमत वाली भारतीय करेंसी ले जा सकते हैं. नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) के स्पोक्सपर्सन गुरु प्रसाद पौडेल के मुताबिक, एक बार जब सरकार का फैसला नेपाल गजट में पब्लिश हो जाएगा, तो NRB इस बारे में एक सर्कुलर जारी करेगा. इससे भारत से नेपाल या नेपाल से भारत आने वाले लोगों के लिए ज़्यादा कीमत वाले भारतीय बैंक नोटों का इस्तेमाल लीगल हो जाएगा.