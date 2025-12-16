बैन हटा ! एक दशक बाद बड़े नोटों के साथ अब नेपाल आ-जा सकेंगे भारतीय
नेपाल में अब लोग 200 रुपये और 500 रुपये के भारतीय नोट, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक रख सकेंगे.
काठमांडू: एक सरकारी बयान के मुताबिक, नेपाल ने हिमालयी देश में बड़े भारतीय नोट ले जाने पर लगी रोक में ढील दी है. इससे एक दशक पुराना बैन खत्म हो गया है.
अब कोई भी 200 और 500 रुपये के भारतीय बैंक नोट अपने पास रख सकता है. इन नोटों की कीमत की सीमा ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हो सकती है.
कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में लिया गया. बदले हुए नियम के तहत, नेपाली और भारतीय दोनों नागरिक ज़्यादा कीमत वाले बैंक नोट भारत से नेपाल ला सकते हैं या नेपाल से भारत ले जा सकते हैं.
सोमवार को कैबिनेट का यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (करेंसी का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट) रेगुलेशन, 2015 में किए गए बदलावों के बाद आया है. इस बदलाव से भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक भारत आते-जाते समय ज़्यादा कीमत वाली भारतीय करेंसी ले जा सकते हैं.
नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) के स्पोक्सपर्सन गुरु प्रसाद पौडेल के मुताबिक, एक बार जब सरकार का फैसला नेपाल गजट में पब्लिश हो जाएगा, तो NRB इस बारे में एक सर्कुलर जारी करेगा. इससे भारत से नेपाल या नेपाल से भारत आने वाले लोगों के लिए ज़्यादा कीमत वाले भारतीय बैंक नोटों का इस्तेमाल लीगल हो जाएगा.
इससे दोनों देशों के टूरिस्ट और बिजनेस करने वाले लोगों को एक-दूसरे के देश में ट्रैवल करने या बिजनेस करने में आसानी होगी. काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पौडेल ने कहा, "यह हमारी लंबे समय से रिक्वेस्ट थी और भारत ने पॉजिटिव जवाब दिया है."
“बड़ी संख्या में नेपाली अलग-अलग कामों के लिए भारत आते हैं, और करेंसी पर रोक ने लंबे समय से मुश्किलें खड़ी की हैं, खासकर उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो भारत में कमाते हैं.” कई माइग्रेंट वर्कर्स को अपनी कमाई कम कीमत के नोटों में घर लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
इससे यात्रा के दौरान उनके चोरी और जेबकतरी का खतरा बढ़ जाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले भी कई नेपालियों को 500 और 1,000 रुपये के नोट रखने के लिए जेल हुई है.
इन पाबंदियों ने नेपाल के टूरिज्म सेक्टर को भी नुकसान पहुंचाया है, खासकर कसीनो और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को जो भारतीय विजिटर्स को सर्विस देते हैं. ज़्यादा कीमत के नोट ले जाने की सुविधा के बिना, भारतीय टूरिस्ट खुलकर खर्च नहीं कर सकते, जिससे बॉर्डर वाले शहरों में रेवेन्यू कम हो जाता है.
टूरिज्म बिजनेसमैन का कहना है कि कई भारतीयों को करेंसी नियमों के बारे में पता नहीं है, जिससे अक्सर गिरफ्तारियां होती हैं और जुर्माना लगता है.
