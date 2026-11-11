AI के भरोसे कंपनियों ने की छंटनी, अब उन्हीं कर्माचारियों को वापस बुला रहीं
रिपोर्ट के मुताबिक जब एआई से कंपनियों की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं तो अब उन अनुभवी कर्मचारियों को वापस नौकरी पर बुला रही हैं.
Published : November 11, 2026 at 11:19 AM IST
सैन फ्रांसिस्को: अमेरिका में वर्कप्लेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भरोसे कर्मचारियों की छंटनी करने वाली कई कंपनियां अब उन्हें वापस बुला रही हैं. टैलेंट असेसमेंट फर्म SHL के नए अध्ययन के मुताबिक, अमेरिका में लगभग पांच में से एक कर्मचारी (यानी 20 फीसदी) का कहना है कि नौकरी से हटाने के बाद उनकी कंपनी की तरफ से उन्हें दोबारा नौकरी का ऑफर दिया गया. इससे लेबर फोर्स में एक नए ट्रेंड का संकेत देखने को मिल रहा है.
इस घटना को "एआई रिबाउंडिंग" (AI rebounding) कहा गया है, जो यह शुरुआती संकेत देती है कि कुछ कंपनियां इंसानी कर्मचारियों को AI से बदलने की सीमाओं का पता लगा सकती हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, काम को ऑटोमेट करने की जल्दबाजी में ये कंपनियां कर्मचारियों के अनुभव और निर्णय क्षमता के योगदान नहीं समझ पाईं. जब एआई से उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं तो अब उन अनुभवी कर्मचारियों को वापस नौकरी पर बुला रही हैं, जिनकी छंटनी की गई थी.
SHL द्वारा जून और जुलाई में किए गए सर्वे में पाया गया कि 19.1% अमेरिकी प्रतिभागियों (उत्तरदाताओं) ने कहा कि AI के कारण उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था और बाद में उन्हें अपनी नौकरी पर वापस आने के लिए ऑफर दिया गया. अमेरिका और ब्रिटेन (UK) दोनों में यह आंकड़ा 16% था.
सर्वे में पाया गया कि नौकरी पर वापस लौटने वालों में से, 51% लोग राजी होने से पहले सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी चाहते थे. इसके अलावा, 42% ने कहा कि उन्हें भविष्य में जॉब सिक्योरिटी के बारे में लिखित गारंटी चाहिए होगी, और 40% लोग इस बारे में पारदर्शिता चाहते थे कि उनकी पोस्ट पर AI का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा.
AI सब कुछ नहीं कर सकता
इसी तरह, जुलाई में रॉबर्ट हाफ के एक सर्वे में पाया गया कि अमेरिका के 32% हायरिंग मैनेजर, जिनकी कंपनियों ने AI की वजह से पद खत्म किए थे, उन्हें बाद में वही या मिलते-जुलते रोल फिर से रखने पड़े. उस ग्रुप में से, 40% ने कहा कि पदों के लिए संगठनात्मक अनुभव या कॉन्टेक्स्ट की जरूरत थी, जिसे AI रिप्लेस नहीं कर सकता था. अन्य 39% ने रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जिक्र किया, 39% ने बिजनेस की बढ़ती डिमांड की ओर इशारा किया, और 38% ने कहा कि पदों के लिए उम्मीद से ज्यादा इंसानी निगरानी और क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ बड़ी कंपनियों को पहले ही इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. स्वीडिश कंपनी क्लार्ना ने AI चैटबॉट पर बहुत अधिक भरोसा करने के बाद इंसानी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की भर्ती करनी शुरू कर दी. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, CEO सेबेस्टियन सिएमियाटकोव्स्की ने माना कि कंपनी ऑटोमेशन पर बहुत अधिक भरोसा कर चुकी है.
क्लार्ना के एक प्रवक्ता ने फॉर्च्यून को बताया कि "मुश्किल, संवेदनशील मामलों" के लिए मानव एजेंट्स की जरूरत होती है. कंपनी ने कस्टमर सर्विस प्रोसेस में सीधे "थोड़ी संख्या में" हाई-स्किल्ड लोगों को हायर करना शुरू किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि "ह्यूमन टच" ग्राहकों के लिए सबसे अधिक अहमियत कहां ला सकता है.
फोर्ड ने वापस हायरिंग शुरू की
फोर्ड ने जून में 350 अनुभवी इंजीनियरों को काम पर रखा और प्रमोट भी किया, क्योंकि AI से चलने वाले क्वालिटी कंट्रोल टूल्स उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाए. कंपनी ने कहा कि AI ने गुणवत्ता सुधारने में मदद की है, लेकिन उन्होंने इस तकनीक को अनुभवी इंजीनियरिंग टीमों के साथ जोड़ने की अहमियत पर जोर दिया.
फोर्ड के एक प्रतिनिधि ने हाल ही में कहा था, "ये इंजीनियर दशकों की डिजाइन की मेहनत से कमाई गई समझ रखते हैं." कंपनी ने कहा कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए AI बहुत जरूरी है, "और गहरी तकनीकी जानकारी के साथ, इसी की जरूरत है."
AI से छंटनी का खतरा
AI रिबाउंडिंग में उछाल के बावजूद, ऐसी कंपनियों की संख्या बहुत बढ़ गई है जिन्होंने वर्कफोर्स को कम करने के लिए एआई को एक कारण बताया है. आउटप्लेसमेंट फर्म चैलेंजर, ग्रे एंड क्रिसमस के अनुसार, कंपनियों ने अक्टूबर तक AI के कारण 121,401 नौकरियों में कटौती की घोषणा की, जो पूरे 2025 की 54,836 घोषणाओं से दोगुने से भी अधिक है.
रिपोर्ट के मुताबिक, युवा कर्मचारी एआई की वजह से नौकरी जाने के मामले में विशेष रूप से संवेदनशील हैं. स्टैनफोर्ड डिजिटल इकोनॉमी लैब के एक अध्ययन में पाया गया है कि एआई से अत्यधिक प्रभावित व्यवसायों में 22 से 25 साल की आयु के श्रमिकों का रोजगार उस स्तर से 19% कम था, जो तब होता अगर उनका विकास उनके कम-प्रभावित साथियों के रोजगार की गति से ही हुआ होता.
हालांकि, SHL का शोध युवा श्रमिकों के लिए कुछ उम्मीद दिखाता है. फर्म ने पाया कि युवा श्रमिक 'एआई रिबाउंडिंग' का अनुभव करने की अधिक संभावना रखते थे. 18 से 24 साल की उम्र के उत्तरदाताओं में से 24% ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से एआई के कारण हटाया गया था और बाद में वापस लौटने के लिए कहा गया.
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