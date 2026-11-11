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AI के भरोसे कंपनियों ने की छंटनी, अब उन्हीं कर्माचारियों को वापस बुला रहीं

AI के भरोसे कंपनियों ने की छंटनी, अब उन्हीं कर्माचारियों को वापस बुला रहीं ( Getty Images )

सैन फ्रांसिस्को: अमेरिका में वर्कप्लेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भरोसे कर्मचारियों की छंटनी करने वाली कई कंपनियां अब उन्हें वापस बुला रही हैं. टैलेंट असेसमेंट फर्म SHL के नए अध्ययन के मुताबिक, अमेरिका में लगभग पांच में से एक कर्मचारी (यानी 20 फीसदी) का कहना है कि नौकरी से हटाने के बाद उनकी कंपनी की तरफ से उन्हें दोबारा नौकरी का ऑफर दिया गया. इससे लेबर फोर्स में एक नए ट्रेंड का संकेत देखने को मिल रहा है.

इस घटना को "एआई रिबाउंडिंग" (AI rebounding) कहा गया है, जो यह शुरुआती संकेत देती है कि कुछ कंपनियां इंसानी कर्मचारियों को AI से बदलने की सीमाओं का पता लगा सकती हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, काम को ऑटोमेट करने की जल्दबाजी में ये कंपनियां कर्मचारियों के अनुभव और निर्णय क्षमता के योगदान नहीं समझ पाईं. जब एआई से उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं तो अब उन अनुभवी कर्मचारियों को वापस नौकरी पर बुला रही हैं, जिनकी छंटनी की गई थी. SHL द्वारा जून और जुलाई में किए गए सर्वे में पाया गया कि 19.1% अमेरिकी प्रतिभागियों (उत्तरदाताओं) ने कहा कि AI के कारण उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था और बाद में उन्हें अपनी नौकरी पर वापस आने के लिए ऑफर दिया गया. अमेरिका और ब्रिटेन (UK) दोनों में यह आंकड़ा 16% था. सर्वे में पाया गया कि नौकरी पर वापस लौटने वालों में से, 51% लोग राजी होने से पहले सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी चाहते थे. इसके अलावा, 42% ने कहा कि उन्हें भविष्य में जॉब सिक्योरिटी के बारे में लिखित गारंटी चाहिए होगी, और 40% लोग इस बारे में पारदर्शिता चाहते थे कि उनकी पोस्ट पर AI का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा. AI सब कुछ नहीं कर सकता

इसी तरह, जुलाई में रॉबर्ट हाफ के एक सर्वे में पाया गया कि अमेरिका के 32% हायरिंग मैनेजर, जिनकी कंपनियों ने AI की वजह से पद खत्म किए थे, उन्हें बाद में वही या मिलते-जुलते रोल फिर से रखने पड़े. उस ग्रुप में से, 40% ने कहा कि पदों के लिए संगठनात्मक अनुभव या कॉन्टेक्स्ट की जरूरत थी, जिसे AI रिप्लेस नहीं कर सकता था. अन्य 39% ने रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जिक्र किया, 39% ने बिजनेस की बढ़ती डिमांड की ओर इशारा किया, और 38% ने कहा कि पदों के लिए उम्मीद से ज्यादा इंसानी निगरानी और क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत थी. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ बड़ी कंपनियों को पहले ही इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. स्वीडिश कंपनी क्लार्ना ने AI चैटबॉट पर बहुत अधिक भरोसा करने के बाद इंसानी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की भर्ती करनी शुरू कर दी. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, CEO सेबेस्टियन सिएमियाटकोव्स्की ने माना कि कंपनी ऑटोमेशन पर बहुत अधिक भरोसा कर चुकी है. क्लार्ना के एक प्रवक्ता ने फॉर्च्यून को बताया कि "मुश्किल, संवेदनशील मामलों" के लिए मानव एजेंट्स की जरूरत होती है. कंपनी ने कस्टमर सर्विस प्रोसेस में सीधे "थोड़ी संख्या में" हाई-स्किल्ड लोगों को हायर करना शुरू किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि "ह्यूमन टच" ग्राहकों के लिए सबसे अधिक अहमियत कहां ला सकता है.