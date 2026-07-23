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बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर सरकार सख्त, आईटी नियमों में किए गए बड़े और कड़े बदलाव

NCPCR ने बाल यौन शोषण विज्ञापनों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस दिया. नियम तोड़ने पर 3 घंटे में कंटेंट हटेगा और कानूनी सुरक्षा छिनेगी.

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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 9:55 AM IST

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नई दिल्ली: देश में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कानूनी नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई इन प्लेटफॉर्म्स पर बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) से जुड़े पेड विज्ञापन दिखाए जाने की शिकायतों के बाद की गई है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित जवाब के जरिए संसद को इस बात की आधिकारिक जानकारी दी.

इंस्टाग्राम (मेटा) पर पहले ही हो चुका है एक्शन
सरकारी जानकारी के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में आईटी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी 'मेटा' (Meta) को भी ऐसा ही एक सख्त नोटिस जारी किया था. इंस्टाग्राम पर पैसों के बदले दिखाए जाने वाले विज्ञापनों (Paid Ads) में बच्चों के शोषण से जुड़े कंटेंट को प्रमोट करने की गंभीर रिपोर्ट सामने आई थी. सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए संबंधित कंपनियों से तुरंत पूरी रिपोर्ट मांगी है.

3 घंटे के भीतर हटाना होगा अवैध कंटेंट
नए और संशोधित आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अदालत या सरकारी एजेंसी द्वारा किसी अवैध या आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया जाता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उसे महज 3 घंटे के भीतर अपने नेटवर्क से पूरी तरह गायब करना होगा.

गलती करने पर सीधे दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों को साफ चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर उन्हें मिलने वाली कानूनी छूट छीन ली जाएगी. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट की धारा 79 के तहत अभी तक कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर किसी यूजर द्वारा पोस्ट किए गए गलत कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं माना जाता था. लेकिन अब नियम तोड़ने पर यह छूट खत्म हो जाएगी और कंपनियों के खिलाफ सीधे आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा.

कंपनियों के लिए 'ऑटोमैटिक टूल्स' लगाना अनिवार्य
नए नियमों के मुताबिक, सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने सिस्टम में आधुनिक तकनीकी उपाय और स्वचालित उपकरण लगाने होंगे. इन टूल्स का काम यह होगा कि वे बलात्कार, बाल उत्पीड़न या अश्लीलता से जुड़े किसी भी वीडियो या फोटो को प्लेटफॉर्म पर अपलोड होते ही खुद-ब-खुद पहचान लें और उसे तुरंत ब्लॉक कर दें.

आईटी एक्ट की इन धाराओं के तहत होगी सख्त सजा
मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि डिजिटल दुनिया में अपराध करने वालों के लिए कानून में सख्त प्रावधान हैं:

  • धारा 66C और 66D: पहचान चुराने और इंटरनेट पर धोखा देने के खिलाफ सजा.
  • धारा 66E: किसी की प्राइवेसी या निजता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई.
  • धारा 67, 67A और 67B: इंटरनेट पर अश्लील और बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट डालने या शेयर करने पर कड़ी जेल की सजा.

इसके साथ ही, कानून की धारा 78 और 80 पुलिस को इन मामलों में तुरंत जांच करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने की पूरी शक्ति देती हैं.

यह भी पढ़ें- मेटा के 'बाल शोषण विज्ञापन' पर जवाब की समीक्षा कर रही सरकार, जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई: आईटी सचिव

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