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6.5 करोड़ में रफा-दफा हो गया सुभाष चंद्रा का 22 हजार करोड़ का कर्ज, बैंक झेलेंगे 99.9% का भारी नुकसान

नई दिल्ली : जी ग्रुप (Zee Group) के मालिक डॉ. सुभाष चंद्रा के कर्ज मामले में एक ऐसा फैसला आया है जिसने सबको चौंका दिया है. एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के उस प्लान को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत वह बैंकों का कुल 22,006 करोड़ रुपये का कर्ज सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये देकर निपटा देंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि बैंकों का पैसा पूरी तरह डूब गया है. उन्हें करीब 99.9% का भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और उनकी जेब में सिर्फ 0.03% रकम ही वापस आएगी.

अदालत में ऐसे सुलझा मामला

इस फैसले को लेकर कोर्ट के दो जजों के बीच आपसी मतभेद था. एक जज इसके पक्ष में थे और दूसरे खिलाफ. इस टाई को तोड़ने के लिए तीसरे जज नीलेश शर्मा को लाया गया. उन्होंने सुभाष चंद्रा के प्लान के पक्ष में अपना वोट दिया, जिसके बाद इसे आधिकारिक मंजूरी मिल गई. कोर्ट का कहना है कि जब कर्ज देने वाले अधिकांश बैंक खुद इस समझौते के लिए मान गए हैं, तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा.

बड़े-बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक रह गए खाली हाथ

इस समझौते को पास कराने के लिए कानूनन 75% बैंकों की सहमति जरूरी थी. सुभाष चंद्रा के इस प्लान को 80% से ज्यादा क्रेडिटर (कर्जदाता) वोट मिले, जिसके बाद यह पास हो गया. हालांकि एलआईसी हाउसिंग, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक जैसे बड़े संस्थानों ने इस प्लान का जमकर विरोध किया. लेकिन उनका कुल हिस्सा 20% से कम था, इसलिए अब कानून के मुताबिक इन बैंकों को भी न चाहते हुए भी इस घाटे वाले समझौते को स्वीकार करना ही होगा.