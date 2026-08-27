6.5 करोड़ में रफा-दफा हो गया सुभाष चंद्रा का 22 हजार करोड़ का कर्ज, बैंक झेलेंगे 99.9% का भारी नुकसान
अदालत की मंजूरी के बाद जी ग्रुप के मालिक का पुराना विवाद सुलझा,भारी वित्तीय नुकसान के बीच बैंकों के पास कानूनी अपील का रास्ता.
Published : August 27, 2026 at 12:33 PM IST
नई दिल्ली : जी ग्रुप (Zee Group) के मालिक डॉ. सुभाष चंद्रा के कर्ज मामले में एक ऐसा फैसला आया है जिसने सबको चौंका दिया है. एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के उस प्लान को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत वह बैंकों का कुल 22,006 करोड़ रुपये का कर्ज सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये देकर निपटा देंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि बैंकों का पैसा पूरी तरह डूब गया है. उन्हें करीब 99.9% का भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और उनकी जेब में सिर्फ 0.03% रकम ही वापस आएगी.
अदालत में ऐसे सुलझा मामला
इस फैसले को लेकर कोर्ट के दो जजों के बीच आपसी मतभेद था. एक जज इसके पक्ष में थे और दूसरे खिलाफ. इस टाई को तोड़ने के लिए तीसरे जज नीलेश शर्मा को लाया गया. उन्होंने सुभाष चंद्रा के प्लान के पक्ष में अपना वोट दिया, जिसके बाद इसे आधिकारिक मंजूरी मिल गई. कोर्ट का कहना है कि जब कर्ज देने वाले अधिकांश बैंक खुद इस समझौते के लिए मान गए हैं, तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा.
बड़े-बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक रह गए खाली हाथ
इस समझौते को पास कराने के लिए कानूनन 75% बैंकों की सहमति जरूरी थी. सुभाष चंद्रा के इस प्लान को 80% से ज्यादा क्रेडिटर (कर्जदाता) वोट मिले, जिसके बाद यह पास हो गया. हालांकि एलआईसी हाउसिंग, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक जैसे बड़े संस्थानों ने इस प्लान का जमकर विरोध किया. लेकिन उनका कुल हिस्सा 20% से कम था, इसलिए अब कानून के मुताबिक इन बैंकों को भी न चाहते हुए भी इस घाटे वाले समझौते को स्वीकार करना ही होगा.
45,000 करोड़ से सीधे 31 करोड़ पर आई संपत्ति
नाराज बैंकों ने कोर्ट में यह मुद्दा भी उठाया कि साल 2017 में सुभाष चंद्रा ने अपनी कुल संपत्ति 45,888 करोड़ रुपये बताई थी, जो आज घटकर सिर्फ 31.79 करोड़ रुपये रह गई है. बैंकों ने आरोप लगाया कि संपत्ति को कहीं छिपाया या गायब किया गया है. लेकिन कोर्ट ने बैंकों की इस दलील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि संपत्ति कम होने का मतलब यह नहीं है कि कोई धोखाधड़ी हुई ही हो. वैसे भी सुभाष चंद्रा के पास अब कुछ खास बचा नहीं है, अगर बैंक इस प्लान को ठुकराते तो उन्हें यह 6.5 करोड़ रुपये भी नहीं मिलते.
खबर सुनते ही विजय माल्या का फूटा गुस्सा
इस हैरान करने वाले समझौते पर भारत से भागे कारोबारी विजय माल्या ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर तंज कसा है. माल्या ने ट्वीट करते हुए लिखा:
"अगर यह खबर सच है, तो मेरे दोस्त सुभाष को बहुत-बहुत बधाई. बैंकों और सरकार ने खुद माना है कि उन्होंने मुझसे 6,203 करोड़ रुपये के कर्ज के बदले 14,100 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं. वहीं दूसरी तरफ कई बड़े कर्जदारों का मामला महज कुछ रुपयों में रफा-दफा हो जाता है. मुझे लगता है कि भारत में कर्ज के इंसाफ का यही नया तरीका है. अब इस पर मीडिया कोई सवाल नहीं उठाएगा."
बता दें कि विजय माल्या साल 2016 में किंगफिशर एयरलाइंस का लोन न चुकाने के बाद भारत छोड़कर लंदन भाग गए थे, जहां से भारत सरकार आज भी उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है.
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