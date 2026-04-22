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जेपी इन्सॉल्वेंसी मामला: NCLAT ने सुरक्षित रखा फैसला, वेदांत ने प्रक्रिया में धांधली का लगाया आरोप

NCLAT ने जेपी इन्सॉल्वेंसी पर फैसला सुरक्षित रखा. वेदांत ने मूल्यांकन में धांधली का आरोप लगाया, जबकि अडानी ने बोली प्रक्रिया का बचाव किया.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 4:06 PM IST

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नई दिल्ली: जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के दिवाला प्रक्रिया मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी पक्षों को दो से तीन दिनों के भीतर अपनी लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश दिया है.

वेदांत समूह के गंभीर आरोप
सुनवाई के दौरान वेदांत समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिजीत सिन्हा ने पूरी समाधान प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रक्रिया "गंभीर खामियों" से भरी थी और इसमें पारदर्शिता का अभाव था.

वेदांत का मुख्य तर्क यह है कि उनकी बोली (₹17,926 करोड़) अडानी समूह की बोली (₹14,535 करोड़) से काफी अधिक होने के बावजूद, उनकी योजना का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया. सिन्हा ने कहा कि लेनदारों की समिति (CoC) की "व्यावसायिक बुद्धिमत्ता" का उपयोग मनमाने फैसलों को छिपाने के लिए नहीं किया जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि मूल्यांकन मैट्रिक्स को सही ढंग से लागू नहीं किया गया और प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव किए गए, जिससे प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई.

वेदांत ने यह भी दावा किया कि CoC की बैठकों के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनके प्रस्ताव पर बहुत कम समय चर्चा की गई, जो केवल एक औपचारिक औपचारिकता बनकर रह गई.

अडानी समूह और समाधान पेशेवर का बचाव
दूसरी ओर, सफल बोलीदाता के रूप में उभरे अडानी समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रितिन राय ने इन आरोपों का खंडन किया. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी और ₹12,000 करोड़ के रिजर्व प्राइस के मुकाबले आई बोलियां प्रतिस्पर्धी माहौल को दर्शाती हैं. अडानी पक्ष का कहना है कि उनकी योजना में 'अपफ्रंट पेमेंट' (तुरंत भुगतान) और शीघ्र समाधान पर जोर दिया गया है, जिसे बैंकर्स ने अधिक व्यावहारिक माना.

समाधान पेशेवर (RP) के वकील अरुण कतपालिया ने भी प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि बोलीदाताओं को अपनी पेशकश सुधारने के पर्याप्त मौके दिए गए थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि आंतरिक चर्चाओं को सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं है और फैसला घोषित ढांचे के तहत ही लिया गया है.

आगे क्या होगा?
NCLAT के इस फैसले का असर हजारों घर खरीदारों और जेपी समूह के ऋणदाताओं पर पड़ेगा. यदि ट्रिब्यूनल वेदांत की दलीलों को स्वीकार करता है, तो बोली प्रक्रिया को फिर से शुरू करने या मूल्यांकन की समीक्षा करने के आदेश दिए जा सकते हैं. वहीं, अडानी के पक्ष में फैसला आने पर समाधान योजना के कार्यान्वयन का रास्ता साफ हो जाएगा.

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