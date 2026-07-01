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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट, इस बड़ी तेल कंपनी ने पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर सस्ता किया

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: महंगाई की मार झेल रहे आम उपभोक्ताओं के लिए जुलाई महीने का पहला दिन एक बड़ी और राहत भरी खबर लेकर आया है. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी, नायरा एनर्जी ने बुधवार को अपने देशव्यापी नेटवर्क पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है. कंपनी द्वारा जारी नए रेट के मुताबिक, पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बड़ी कटौती की गई है. यह नई दरें 1 जुलाई 2026 से तुरंत प्रभावी हो गई हैं. दो साल बाद मिली बड़ी राहत

ईंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले दो वर्षों से अधिक समय में यह पहला मौका है जब भारत में किसी तेल विपणन कंपनी ने खुदरा ईंधन की कीमतों में इतनी बड़ी कटौती लागू की है. इससे पहले लंबे समय से देश में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं या उनमें बढ़ोतरी का दौर देखा जा रहा था. ऐसे में नायरा एनर्जी के इस फैसले ने खुदरा बाजार में प्रतिस्पर्धा को फिर से तेज कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का टूटना बड़ी वजह

नायरा एनर्जी द्वारा कीमतों में की गई इस कटौती के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारक मुख्य वजह माने जा रहे हैं. दरअसल, पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया में चल रहा भू-राजनीतिक तनाव अब धीरे-धीरे कम हो रहा है. युद्ध की स्थिति में सुधार होने और प्रमुख समुद्री मार्गों के दोबारा सुचारू रूप से खुलने के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. कंपनी ने इसी वैश्विक गिरावट का सीधा फायदा घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का फैसला किया है.