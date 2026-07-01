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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट, इस बड़ी तेल कंपनी ने पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर सस्ता किया

नायरा एनर्जी ने 1 जुलाई 2026 से पेट्रोल में ₹5 और डीजल में ₹3 की कटौती कर देश को बड़ी राहत दी है

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 9:57 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: महंगाई की मार झेल रहे आम उपभोक्ताओं के लिए जुलाई महीने का पहला दिन एक बड़ी और राहत भरी खबर लेकर आया है. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी, नायरा एनर्जी ने बुधवार को अपने देशव्यापी नेटवर्क पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है. कंपनी द्वारा जारी नए रेट के मुताबिक, पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बड़ी कटौती की गई है. यह नई दरें 1 जुलाई 2026 से तुरंत प्रभावी हो गई हैं.

दो साल बाद मिली बड़ी राहत
ईंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले दो वर्षों से अधिक समय में यह पहला मौका है जब भारत में किसी तेल विपणन कंपनी ने खुदरा ईंधन की कीमतों में इतनी बड़ी कटौती लागू की है. इससे पहले लंबे समय से देश में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं या उनमें बढ़ोतरी का दौर देखा जा रहा था. ऐसे में नायरा एनर्जी के इस फैसले ने खुदरा बाजार में प्रतिस्पर्धा को फिर से तेज कर दिया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का टूटना बड़ी वजह
नायरा एनर्जी द्वारा कीमतों में की गई इस कटौती के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारक मुख्य वजह माने जा रहे हैं. दरअसल, पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया में चल रहा भू-राजनीतिक तनाव अब धीरे-धीरे कम हो रहा है. युद्ध की स्थिति में सुधार होने और प्रमुख समुद्री मार्गों के दोबारा सुचारू रूप से खुलने के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. कंपनी ने इसी वैश्विक गिरावट का सीधा फायदा घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का फैसला किया है.

7,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर मिलेगा फायदा
रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोसनेफ्ट (Rosneft) द्वारा समर्थित नायरा एनर्जी ने हाल ही में भारत के कोने-कोने में अपने पैर पसारे हैं और देश भर में इसके 7,000 से अधिक चालू पेट्रोल पंप मौजूद हैं. इन सभी केंद्रों पर उपभोक्ताओं को आज सुबह से ही सस्ता ईंधन मिलना शुरू हो गया है. हालांकि, उद्योग सूत्रों का कहना है कि अलग-अलग राज्यों में स्थानीय करों, जैसे वैल्यू ऐडेड टैक्स (VAT) और अन्य स्थानीय लेवी में अंतर होने के कारण, विभिन्न शहरों में अंतिम खुदरा कीमतों में थोड़ा-बहुत अंतर दिखाई दे सकता है.

सरकारी तेल कंपनियों पर बढ़ेगा दबाव
प्राइवेट सेक्टर की इस बड़ी पहल के बावजूद, भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs)—जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)—ने फिलहाल अपनी खुदरा कीमतों में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है. वे अभी भी पुरानी कीमतों पर ही ईंधन बेच रही हैं. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि नायरा एनर्जी के इस कदम के बाद अब सरकारी तेल कंपनियों पर भी आम जनता को राहत देने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बचाए रखने के लिए दाम घटाने का भारी दबाव बनेगा. परिवहन क्षेत्र और दैनिक यात्रियों के लिए डीजल का सस्ता होना सीधे तौर पर माल ढुलाई की लागत को कम करेगा, जिससे आने वाले दिनों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी कुछ नरमी देखने को मिल सकती है.

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