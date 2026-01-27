आज 27 जनवरी को देशभर में बैंक हड़ताल: SBI, PNB समेत सरकारी बैंकों का कामकाज ठप, ग्राहक परेशान
27 जनवरी को पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग हेतु सरकारी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे देशभर में चेक क्लीयरेंस और नकद लेनदेन प्रभावित है.
Published : January 27, 2026 at 9:36 AM IST
नई दिल्ली: आज, 27 जनवरी 2026 को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर देशभर के सरकारी बैंकों में कामकाज ठप है. बैंक कर्मचारी अपनी लंबे समय से लंबित 'पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह' की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल के चलते नकदी जमा और निकासी, चेक क्लीयरेंस और ड्राफ्ट जैसे सामान्य बैंकिंग कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
प्रमुख मांग और बिगड़ी व्यवस्था
UFBU, जो नौ प्रमुख बैंक यूनियनों का एक संयुक्त मंच है, मांग कर रहा है कि सभी शनिवारों को बैंक अवकाश घोषित किया जाए. यूनियनों का तर्क है कि मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ हुए वेतन समझौते में इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई थी, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है. यूनियनों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और केंद्र सरकार के कार्यालयों में पहले से ही पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है.
यह हड़ताल ग्राहकों के लिए विशेष रूप से परेशानी का सबब बन गई है क्योंकि 24 जनवरी (चौथा शनिवार) 25 जनवरी (रविवार) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के अवकाश के बाद यह लगातार चार दिन है जब बैंक शाखाएं बंद हैं, जिससे शाखा-स्तरीय सेवाओं में चार दिन का लंबा अंतराल आ गया है.
कौन से बैंक प्रभावित हैं?
मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस हड़ताल से प्रभावित हैं. इनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) और केनरा बैंक शामिल हैं. इन बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही संभावित व्यवधानों के बारे में सूचित कर दिया था.
निजी बैंकों और डिजिटल सेवाओं पर असर
हालांकि, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों पर इस हड़ताल का कोई खास असर नहीं पड़ा है. HDFC बैंक, ICICI बैंक, और Axis बैंक जैसी संस्थाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं क्योंकि इनके कर्मचारी हड़ताल में शामिल यूनियनों का हिस्सा नहीं हैं.
ऐसे घर बैठे निपटा सकते हैं बैंकिंग काम
ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जारी हैं. नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI लेन-देन सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. देशभर में एटीएम चालू हैं, हालांकि कुछ स्थानों पर नकदी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है. ग्राहक अत्यावश्यक बैंकिंग कार्यों के लिए निजी बैंकों की सेवाओं या डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं. बैंक ग्राहक अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं या स्थानीय शाखा से संपर्क कर सकते हैं.
