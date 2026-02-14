ETV Bharat / business

NPS में बड़ा बदलाव: अब पेंशन के साथ मिलेगा तगड़ा हेल्थ कवर, ये 3 कंपनियां कर रही हैं तैयारी

मुंबई: रिटायरमेंट के बाद सिर्फ पैसे मिलना ही काफी नहीं होता, बल्कि बढ़ती उम्र में बीमारियों का खर्च सबसे बड़ी चिंता बन जाता है. इसी चिंता को दूर करने के लिए पेंशन नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) एक शानदार योजना लेकर आया है. पीएफआरडीए के चेयरमैन एस. रमन ने बताया कि अब देश में ऐसी पेंशन योजनाएं आ रही हैं, जिनमें पेंशन के साथ-साथ 'हेल्थ कवर' यानी स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी जुड़ी होगी.

तीन बड़ी कंपनियां कर रही हैं तैयारी

इस नई पहल को जमीन पर उतारने के लिए तीन प्रमुख पेंशन फंड— ICICI, Axis और Tata—तेजी से काम कर रहे हैं. ये कंपनियां या तो खुद सीधे अस्पतालों से हाथ मिलाएंगी या फिर बड़ी बीमा कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी, जिससे निवेशक को एक ही छत के नीचे बचत और सुरक्षा दोनों मिल सके. उम्मीद जताई जा रही है कि ICICI जल्द ही अपना पहला ऐसा उत्पाद बाजार में पेश कर देगा.

क्या है 'स्वास्थ्य' पेंशन का गणित?

पीएफआरडीए ने इस साल 'स्वास्थ्य' नाम के एक खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई भी निवेशक अपनी पेंशन राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ मेडिकल जरूरतों के लिए सुरक्षित रख सकेगा. चेयरमैन रमन ने कहा, "हम चाहते हैं कि लोग चिकित्सा के लिए अलग से बचत करें. यह पैसा केवल बीमारी के खर्चों के लिए ही होगा, ताकि वक्त आने पर आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े."

आम जनता को कैसे होगा फायदा?

चूंकि एनपीएस (NPS) से करोड़ों लोग जुड़े हैं, इसलिए बड़ी संख्या में ग्राहक होने का फायदा आम लोगों को मिलेगा. पीएफआरडीए बीमा कंपनियों से मोलभाव करके आपके लिए सस्ता टॉप-अप कवर और अस्पतालों से सस्ता इलाज सुनिश्चित करवाएगा. एक और बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत अस्पतालों को मरीज के डिस्चार्ज होते ही तुरंत भुगतान मिल जाएगा, जिससे इलाज मिलने में कोई देरी नहीं होगी.