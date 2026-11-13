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UPI व्यापार सक्षम स्कीम: छोटे दुकानदारों को मिलेगा फायदा, QR कोड पर ₹300 और साउंडबॉक्स पर ₹750 रुपये का इंसेंटिव देगा NPCI

यूपीआई व्यापार सक्षम स्कीम (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: देश में डिजिटल पेमेंट को छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बड़ा कदम उठाया है. NPCI की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, छोटे व्यापारियों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जोड़ने के लिए यूपीआई व्यापार सक्षम स्कीम लॉन्च की गई है.

इस स्कीम का मकसद यूपीआई एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, नए छोटे व्यापारियों को जोड़ना और यूपीआई ट्रांजैक्शन में लगातार ग्रोथ लाना है. इस स्कीम में दुकानों में क्यूआर कोड लगाने पर 300 रुपये मिलेंगे और अगर दुकानदार ने साउंडबॉक्स लगाया तो इस पर 750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा.