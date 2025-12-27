ETV Bharat / business

उपभोक्ताओं को राहत, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 8 महीनों में लौटाए 45 करोड़ रुपये

नई दिल्ली: साल 2025 के अंत में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच हेल्पलाइन की मदद से 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान हुआ और लगभग 45 करोड़ रुपये की राशि उपभोक्ताओं को वापस दिलाई गई.

ई-कॉमर्स से जुड़ी सबसे अधिक शिकायतें

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ शिकायतों का स्वरूप भी बदला है. आंकड़ों के मुताबिक, ई-कॉमर्स सेक्टर से करीब 40 हजार शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें लगभग 32 करोड़ रुपये के रिफंड दिलाए गए. इसके बाद यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र से 3.5 करोड़ रुपये की वसूली हुई. एजेंसी सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और एयरलाइंस भी शीर्ष पांच क्षेत्रों में शामिल रहे.

आम उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

राजस्थान के जोधपुर निवासी रमेश कुमार (नाम परिवर्तित) ने ऑनलाइन कुर्सियां मंगवाई थीं, जो खराब निकलीं. कई बार पिकअप तय हुआ लेकिन रद्द होता रहा. निराश होकर उन्होंने 1915 पर कॉल किया. हेल्पलाइन के हस्तक्षेप से कुछ ही दिनों में पूरा रिफंड मिल गया. इसी तरह बेंगलुरु और चेन्नई के उपभोक्ताओं को भी इंटरनेट सेवा और फ्लाइट टिकट रिफंड के मामलों में त्वरित न्याय मिला.

प्री-लिटिगेशन मंच की अहम भूमिका

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुकदमे से पहले विवाद सुलझाने का मंच प्रदान करती है. इससे उपभोक्ताओं को अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ती, समय और पैसे दोनों की बचत होती है और न्यायिक व्यवस्था पर बोझ भी कम होता है.