ETV Bharat / business

उपभोक्ताओं को राहत, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 8 महीनों में लौटाए 45 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 8 महीनों में 31 क्षेत्रों में 45 करोड़ रुपये का रिफंड दिलाकर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई, मंत्रालय ने शनिवार को बताया.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: साल 2025 के अंत में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच हेल्पलाइन की मदद से 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान हुआ और लगभग 45 करोड़ रुपये की राशि उपभोक्ताओं को वापस दिलाई गई.

ई-कॉमर्स से जुड़ी सबसे अधिक शिकायतें
डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ शिकायतों का स्वरूप भी बदला है. आंकड़ों के मुताबिक, ई-कॉमर्स सेक्टर से करीब 40 हजार शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें लगभग 32 करोड़ रुपये के रिफंड दिलाए गए. इसके बाद यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र से 3.5 करोड़ रुपये की वसूली हुई. एजेंसी सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और एयरलाइंस भी शीर्ष पांच क्षेत्रों में शामिल रहे.

आम उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत
राजस्थान के जोधपुर निवासी रमेश कुमार (नाम परिवर्तित) ने ऑनलाइन कुर्सियां मंगवाई थीं, जो खराब निकलीं. कई बार पिकअप तय हुआ लेकिन रद्द होता रहा. निराश होकर उन्होंने 1915 पर कॉल किया. हेल्पलाइन के हस्तक्षेप से कुछ ही दिनों में पूरा रिफंड मिल गया. इसी तरह बेंगलुरु और चेन्नई के उपभोक्ताओं को भी इंटरनेट सेवा और फ्लाइट टिकट रिफंड के मामलों में त्वरित न्याय मिला.

प्री-लिटिगेशन मंच की अहम भूमिका
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुकदमे से पहले विवाद सुलझाने का मंच प्रदान करती है. इससे उपभोक्ताओं को अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ती, समय और पैसे दोनों की बचत होती है और न्यायिक व्यवस्था पर बोझ भी कम होता है.

17 भाषाओं में उपलब्ध, देशभर में पहुंच
हेल्पलाइन 17 भाषाओं में सेवाएं देती है. उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यही कारण है कि महानगरों से लेकर दूरदराज के इलाकों तक इसकी पहुंच बनी है.

सहयोग से मजबूत हुआ उपभोक्ता संरक्षण तंत्र
2025 में कई बड़ी कंपनियां और प्लेटफॉर्म ‘कन्वर्जेंस पार्टनर’ के रूप में NCH से जुड़े, जिससे शिकायतों का समाधान और तेज हुआ. यह भारत में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और परिपक्वता को दर्शाता है. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन आज लाखों नागरिकों के लिए न्याय की पहली और सुलभ सीढ़ी बन चुकी है.

यह भी पढ़ें- Reliance Jio, Flipkart और PhonePe समेत कई कंपनियों के IPO 2026 में दस्तक देंगे

TAGGED:

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
NATIONAL CONSUMER HELPLINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.