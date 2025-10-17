राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर बढ़ती शिकायतें, उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ा
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को प्रति माह 1 लाख से अधिक शिकायतें मिल रही हैं, जुलाई 2025 में 2.72 करोड़ रुपये रिफंड हुए.
Published : October 17, 2025 at 1:33 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को वर्तमान में हर माह एक लाख से अधिक शिकायतें मिल रही हैं, जो उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास का परिचायक है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मासिक शिकायत पंजीकरण की औसत संख्या 2017 में 37,062 से बढ़कर 2025 में 1,70,585 हो गई है.
कॉल वॉल्यूम में भी दस गुना से अधिक वृद्धि हुई है, जो दिसंबर 2015 में 12,553 से बढ़कर दिसंबर 2024 में 1,55,138 हो गया है. डिजिटल माध्यमों के परिचय के साथ, लगभग 65 प्रतिशत उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन और डिजिटल चैनलों के माध्यम से दर्ज हो रही हैं. खासतौर पर, व्हाट्सएप के जरिए शिकायत पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो मार्च 2023 में 3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 में 20 प्रतिशत हो गई है.
जीएसटी सुधारों के लागू होने के बाद से, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 2 अक्टूबर तक जीएसटी संबंधित 3,981 कॉल प्राप्त की हैं. इनमें से 31 प्रतिशत कॉल प्रश्नों से संबंधित थीं जबकि 69 प्रतिशत औपचारिक शिकायतें थीं जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए संभाला गया. कुल शिकायतों में से 1,992 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को भेजा गया है, जबकि 761 शिकायतें संबंधित कंपनियों को सीधे समाधान के लिए तुरंत भेजी गई हैं.
जुलाई 2025 में, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 27 विभिन्न क्षेत्रों में 7,256 उपभोक्ता शिकायतें सुलझाकर 2.72 करोड़ रुपये की वापसी सुनिश्चित की, जो अप्रैल 2025 में 1,079 शिकायतों और 62 लाख रुपये के रिफंड से काफी अधिक है. जुलाई में ई-कॉमर्स क्षेत्र ने सबसे अधिक रिफंड से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं, जिनकी संख्या 3,594 थी और रिफंड राशि 1.34 करोड़ रुपये रही. इसके बाद यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र था, जिसमें 31 लाख रुपये के रिफंड हुए.
सहयोगी कंपनियों की संख्या 2017 में 263 से बढ़कर सितंबर 2025 तक 1,142 हो गई है, जिससे समय पर शिकायतों के समाधान के लिए सहयोगात्मक तंत्र मजबूत हुआ है. फरवरी 2025 तक, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सिविल सेवा, इंजीनियरिंग और अन्य कोर्सेज में दाखिला लेने वाले 600 से अधिक छात्रों के लिए 1.56 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी सुनिश्चित की है, जो कोचिंग सेंटरों द्वारा वापसी के वादे को पूरा नहीं करने पर मिली.
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी पहचान बनाई है.
