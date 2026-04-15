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TCS नासिक उत्पीड़न मामला: नैसकॉम ने कहा- यह एक अलग घटना है, पूरे आईटी क्षेत्र की समस्या नहीं

नैसकॉम के अनुसार TCS नासिक उत्पीड़न मामला अलग घटना है, आईटी क्षेत्र सुरक्षित है और दुर्व्यवहार के खिलाफ सख्त नीति अपनाता है.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 9:41 AM IST

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Updated : April 15, 2026 at 10:06 AM IST

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नई दिल्ली: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के नासिक स्थित केंद्र में सामने आए मानसिक और यौन उत्पीड़न के मामले ने पूरे आईटी सेक्टर में हलचल मचा दी है. इस गंभीर मुद्दे पर उद्योग संस्था 'नैसकॉम' ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन ये पूरे उद्योग की कार्यसंस्कृति को नहीं दर्शातीं. नैसकॉम के अनुसार, यह एक अलग घटना है और इसे आईटी क्षेत्र की कोई प्रणालीगत समस्या नहीं माना जाना चाहिए.

क्या है पूरा मामला?
नासिक के टीसीएस कार्यालय में कार्यरत आठ महिला कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए थे. कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें लंबे समय से मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था. जबरन धार्मिक परिवर्तन की कोशिश की गई. सबसे चौंकाने वाला आरोप यह था कि जब पीड़ितों ने कंपनी के एचआर (HR) विभाग से शिकायत की, तो उनकी बात को अनसुना कर दिया गया. अंततः मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कंपनी ने उन्हें निलंबित कर दिया.

नैसकॉम का पक्ष
नैसकॉम ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि भारतीय आईटी उद्योग सम्मान, गरिमा और सुरक्षा के सिद्धांतों पर टिका है. संस्था ने कहा, कर्मचारी सुरक्षा और उनका कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाती है.

संस्था ने यह भी तर्क दिया कि आईटी कंपनियों के पास आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र और सख्त आचार संहिता होती है. नैसकॉम का मानना है कि इस एक मामले के आधार पर यह कहना गलत होगा कि पूरा सेक्टर सुरक्षित नहीं है.

एचआर विभाग की निष्क्रियता बड़ी चिंता
भले ही नैसकॉम इसे एक अलग घटना बता रहा हो, लेकिन कर्मचारी यूनियनों और विशेषज्ञों का कहना है कि एचआर विभाग की निष्क्रियता एक बड़ी चिंता का विषय है. अगर इतनी बड़ी कंपनी में आंतरिक समितियां विफल होती हैं, तो यह कार्यस्थल सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी है. नैसकॉम ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपायों को और अधिक मजबूत किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- आईटी कर्मचारियों के संगठन ने टीसीएस मामले में श्रम मंत्रालय को पत्र लिखा, कंपनी ने जांच जारी होने की बात कही

Last Updated : April 15, 2026 at 10:06 AM IST

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