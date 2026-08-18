ETV Bharat / business

E20 के साथ E10 पेट्रोल भी बेचने की मांग, मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुझाव पर छिड़ी नई बहस

पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल का विकल्प देने की मांग पर विशेषज्ञों ने सप्लाई चेन और भारी खर्च की चुनौतियां जताईं.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ani)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 5:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: भारत की एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) नीति को लेकर देश में एक नई बहस शुरू हो गई है. यह चर्चा देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन के एक लेख के बाद तेज हुई है. नागेश्वरन का तर्क है कि सरकार को E20 (20% एथेनॉल मिश्रण) पेट्रोल की सप्लाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही पुरानी गाड़ियों के लिए कम मिश्रण वाले E10 (10% एथेनॉल मिश्रण) पेट्रोल का विकल्प भी बाजार में उपलब्ध रखना चाहिए. उनके इस लेख ने उद्योग जगत के विशेषज्ञों के बीच इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या देश में E10 के लिए एक अलग सप्लाई चेन चलाना व्यावहारिक और आर्थिक रूप से संभव है.

रोलबैक नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को विकल्प देने की मांग
मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि सरकार को अपने एथेनॉल कार्यक्रम को वापस नहीं लेना चाहिए. उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं, विशेषकर पुरानी गाड़ियों के मालिकों को जरूरत के अनुसार कम एथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन चुनने का अधिकार मिलना चाहिए. दरअसल, देश में इस समय करोड़ों ऐसे पुराने वाहन हैं, जिनके इंजन E20 जैसे उच्च एथेनॉल ईंधन के अनुकूल नहीं हैं. मीडिया से बात करते हुए तेल और गैस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस सुझाव की सराहना की है, लेकिन साथ ही देश भर में इसके क्रियान्वयन को लेकर बड़ी व्यावहारिक और आर्थिक चुनौतियों की चेतावनी भी दी है.

अलग सप्लाई चेन से बढ़ेगा भारी आर्थिक बोझ
जाने-माने तेल और गैस विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा का कहना है कि ग्राहकों को E10 का विकल्प देना एक बेहतरीन विचार है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है. तनेजा के मुताबिक, साल 2023 के बाद बने नए वाहन तो E20 ईंधन के अनुकूल हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं होगी. हालांकि, जो गाड़ियां 7 से 8 साल से ज्यादा पुरानी हैं, उनके इंजन की सुरक्षा के लिए E10 ईंधन एक जरूरी विकल्प हो सकता है.

तनेजा ने स्पष्ट किया कि अलग से E10 पेट्रोल बेचने के लिए सप्लाई चेन के तीन मुख्य स्तरों पर भारी निवेश करना होगा:

  • ब्लेंडिंग स्टेशन: जहां पेट्रोल और एथेनॉल को मिलाया जाता है, वहां दोनों ईंधनों के लिए अलग-अलग व्यवस्था करनी होगी.
  • परिवहन : E10 ईंधन को रिफाइनरी से पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने के लिए टैंकरों का एक बिल्कुल अलग बेड़ा चाहिए होगा.
  • पेट्रोल पंप: देश भर के एक लाख से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर E10 के लिए अलग से बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा.

विशेषज्ञों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस भारी-भरकम निवेश का खर्च कौन उठाएगा? क्या तेल कंपनियां इस खर्च को खुद झेलेंगी या इसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा? इसके अलावा, इस पूरे देशव्यापी बुनियादी ढांचे को तैयार करने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, जिससे इस योजना की आर्थिक व्यावहारिकता पर सवाल खड़े होते हैं.

डीलर्स एसोसिएशन का रुख और बुनियादी ढांचा
दूसरी तरफ, ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (AIPDA) के अध्यक्ष अजय बंसल का मानना है कि व्यापार में उपभोक्ता ही राजा होता है. अगर बाजार में ग्राहकों की तरफ से E10 की मांग है, तो तेल कंपनियों को इसकी आपूर्ति करनी चाहिए. बंसल का दावा है कि पेट्रोल पंपों के पास पहले से ही पर्याप्त टैंक और डिस्पेंसिंग मशीनें मौजूद हैं, जिससे वे E10 की बिक्री संभाल सकते हैं. हालांकि, उन्होंने भी माना कि रिफाइनरी और तेल डिपो के स्तर पर कंपनियों को अतिरिक्त स्टोरेज और हैंडलिंग सिस्टम बनाने के लिए निवेश करना पड़ेगा.

यह भी पढ़े- गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 493 अंक टूटकर बंद

TAGGED:

CEA NAGESWARAN
E20
ETHANOL BLENDED PETROL POLICY
E10

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.