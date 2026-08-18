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E20 के साथ E10 पेट्रोल भी बेचने की मांग, मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुझाव पर छिड़ी नई बहस

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: भारत की एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) नीति को लेकर देश में एक नई बहस शुरू हो गई है. यह चर्चा देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन के एक लेख के बाद तेज हुई है. नागेश्वरन का तर्क है कि सरकार को E20 (20% एथेनॉल मिश्रण) पेट्रोल की सप्लाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही पुरानी गाड़ियों के लिए कम मिश्रण वाले E10 (10% एथेनॉल मिश्रण) पेट्रोल का विकल्प भी बाजार में उपलब्ध रखना चाहिए. उनके इस लेख ने उद्योग जगत के विशेषज्ञों के बीच इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या देश में E10 के लिए एक अलग सप्लाई चेन चलाना व्यावहारिक और आर्थिक रूप से संभव है.

रोलबैक नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को विकल्प देने की मांग

मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि सरकार को अपने एथेनॉल कार्यक्रम को वापस नहीं लेना चाहिए. उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं, विशेषकर पुरानी गाड़ियों के मालिकों को जरूरत के अनुसार कम एथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन चुनने का अधिकार मिलना चाहिए. दरअसल, देश में इस समय करोड़ों ऐसे पुराने वाहन हैं, जिनके इंजन E20 जैसे उच्च एथेनॉल ईंधन के अनुकूल नहीं हैं. मीडिया से बात करते हुए तेल और गैस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस सुझाव की सराहना की है, लेकिन साथ ही देश भर में इसके क्रियान्वयन को लेकर बड़ी व्यावहारिक और आर्थिक चुनौतियों की चेतावनी भी दी है.

अलग सप्लाई चेन से बढ़ेगा भारी आर्थिक बोझ

जाने-माने तेल और गैस विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा का कहना है कि ग्राहकों को E10 का विकल्प देना एक बेहतरीन विचार है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है. तनेजा के मुताबिक, साल 2023 के बाद बने नए वाहन तो E20 ईंधन के अनुकूल हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं होगी. हालांकि, जो गाड़ियां 7 से 8 साल से ज्यादा पुरानी हैं, उनके इंजन की सुरक्षा के लिए E10 ईंधन एक जरूरी विकल्प हो सकता है.