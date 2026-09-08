नाफेड की नजर अब ऑनलाइन प्याज बिक्री पर; ऐप्स से बातचीत जारी, ₹100 करोड़ के रिटेल टर्नओवर का लक्ष्य
रियायती प्याज और ₹100 करोड़ के मेगा रिटेल प्लान पर नाफेड JMD आनंद मोहन से खास बातचीत, पढ़ें सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट
Published : September 8, 2026 at 5:33 PM IST
नई दिल्ली: देश के कई बाजारों में प्याज की कीमतें ऊंची बनी रहने के कारण, सरकारी एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए रियायती दरों पर इसकी सप्लाई तेज कर दी है. इस सीजन में अब तक लगभग 1.10 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है, जबकि करीब 3,200 मीट्रिक टन प्याज को अब तक अलग-अलग बाजारों में भेजा जा चुका है. वर्तमान में मोबाइल वैन और रिटेल आउटलेट्स के जरिए प्याज ₹35 प्रति किलो की सस्ती दर पर बेचा जा रहा है. इसके साथ ही सरकार की योजना इसका दायरा बढ़ाकर क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी बिक्री शुरू करने की है.
ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद मोहन ने बताया कि कॉपरेटिव संस्था प्याज के भंडारण को सुधारने और अपने रिटेल बिजनेस को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है. उन्होंने अपने रिटेल आउटलेट्स के जरिए सस्ती चीनी बेचने की योजना पर भी बात की.
सवाल: नाफेड इस समय ₹35 प्रति किलो पर प्याज बेच रहा है. इस योजना की मौजूदा स्थिति क्या है और अब तक कितना प्याज बाजारों में भेजा जा चुका है?
जवाब: बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार नासिक जैसे मुख्य उत्पादक क्षेत्रों से भारी मात्रा में प्याज खरीदती है और उसका सुरक्षित बफर स्टॉक बनाती है. इस सीजन में नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) ने मिलकर लगभग 1.10 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद की है. इसे वैज्ञानिक तरीकों से स्टोर किया गया है.
त्योहारों के इस सीजन में देश के अलग-अलग हिस्सों में धीरे-धीरे यह स्टॉक जारी किया जा रहा है. प्याज को ट्रकों के साथ-साथ रेलवे रेक के जरिए भी भेजा जा रहा है. अब तक लगभग 3,200 मीट्रिक टन प्याज विभिन्न शहरों में भेजा जा चुका है.
सवाल: यह सस्ता प्याज किन-किन शहरों को भेजा जा रहा है और खुदरा बिक्री का क्या माध्यम है?
जवाब: मुख्य रूप से उन शहरों को टारगेट किया जा रहा है जहां आम बाजारों में प्याज की कीमत ₹45 से ₹65 प्रति किलो तक पहुंच गई है. अब तक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, चंडीगढ़, जम्मू, पटना, लखनऊ और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में सप्लाई भेजी गई है.
इस प्याज को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास 50 से 60 मोबाइल वैन हैं, जो मुख्य रूप से उन इलाकों में जा रही हैं जहां गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ते प्याज की सबसे ज्यादा जरूरत है. इसके अलावा नाफेड के अपने ऑनलाइन पोर्टल, मॉडर्न बाजार, सफल और केंद्रीय भंडार के आउटलेट्स पर भी यह उपलब्ध है.
सवाल: क्या नाफेड ब्लिंकिट, जेप्टो या बिगबास्केट जैसे क्विक-कॉमर्स और ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स के जरिए भी यह सस्ता प्याज बेचने की तैयारी कर रहा है?
जवाब: हम डिजिटल माध्यम का दायरा बढ़ाना चाहते हैं. लोग वर्तमान में नाफेड के ऑनलाइन पोर्टल से खरीदारी कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी कुछ बेहद लोकप्रिय ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स से बातचीत भी चल रही है.
हालांकि, इन प्लेटफॉर्म्स के साथ एक समस्या प्राइसिंग को लेकर आ रही है. चूंकि यह सरकार द्वारा सब्सिडी पर दिया जाने वाला प्याज है, इसलिए ऐप पर इसकी अंतिम बिक्री कीमत क्या होगी, इस पर अभी पूरी सहमति नहीं बन पाई है. जैसे ही यह मसला सुलझ जाएगा, हम इनके जरिए भी डिलीवरी शुरू कर सकते हैं.
सवाल: एक तरफ उपभोक्ताओं को ₹35 में प्याज देना है, दूसरी तरफ किसानों को भी सही दाम मिलना चाहिए. नाफेड इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है?
जवाब: हमारी नीति दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है. आम जनता को जरूरी चीजें वाजिब दाम पर मिलनी चाहिए, लेकिन देश के किसानों को भी उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना बेहद जरूरी है. इसके लिए हमारी टीम हर हफ्ते बाजार की कीमतों और मॉडल रेट्स पर नजर रखती है. जब मंडियों में दाम गिरने लगते हैं, तब हम खरीद तेज कर देते हैं ताकि किसानों को नुकसान न हो और जब रिटेल में दाम बढ़ते हैं, तब हम बफर स्टॉक बाजार में उतार देते हैं.
सवाल: प्याज बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है. नाफेड को स्टोरेज के दौरान सामान्यतः कितना नुकसान झेलना पड़ता है?
जवाब: प्याज में प्राकृतिक रूप से नमी होती है, इसलिए स्टोर करने पर कुछ हद तक इसका सड़ना या वजन कम होना स्वाभाविक है. हमारा न्यूनतम रिकवरी बेंचमार्क 72 प्रतिशत है. इसका मतलब है कि अगर हमने 100 किलो प्याज रखा है, तो कम से कम 72 किलो अच्छी क्वालिटी का प्याज निकालकर ग्राहकों तक पहुंचना चाहिए. बाकी का हिस्सा छिलके, नमी के कम होने या सड़ने के कारण हट जाता है. हम इस रिकवरी रेट को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं.
सवाल: नाफेड अब केवल सरकारी सब्सिडी वाली चीजें नहीं बेच रहा, बल्कि आपके पास रेडी-टू-ईट प्रोडक्ट्स का भी बड़ा पोर्टफोलियो है. व्यावसायिक रूप से यह कितना महत्वपूर्ण है?
जवाब: यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है. नाफेड के रिटेल पोर्टफोलियो में अब 100 से अधिक प्रोडक्ट्स शामिल हैं. ये सरकारी सब्सिडी वाले उत्पाद नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह कमर्शियल हैं. हमारा मकसद नाफेड को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मुनाफे वाला संगठन बनाना है, जो ग्राहकों को बिना किसी मिलावट के शुद्ध और किफायती सामान दे सके.
हमारे पास दालों के अलावा रेडी-टू-ईट सेगमेंट में दाल मखनी और पनीर मखनी जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें ग्राहक सिर्फ गर्म करके खा सकते हैं. इसके अलावा हम चाय-कॉफी प्रीमिक्स और जूस भी बेच रहे हैं. हमारी सप्लाई सीधे आईआरसीटीसी (IRCTC) और भारतीय रेलवे को भी जा रही है.
सवाल: वित्तीय मोर्चे पर इस रिटेल बिजनेस का प्रदर्शन कैसा है और आगे की क्या योजना है?
जवाब: हमारा रिटेल बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है. सबसे अच्छी बात यह है कि नाफेड का जो रिटेल बिजनेस पहले घाटे में चल रहा था, वह अब पूरी तरह मुनाफे में आ चुका है. पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा रिटेल टर्नओवर करीब ₹42 करोड़ था, और इस साल हमारा लक्ष्य ₹100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर हासिल करने का है, जिसे हम आसानी से पार कर लेंगे.
सवाल: बाजार में चीनी की कीमतें भी काफी बढ़ी हुई हैं. क्या नाफेड प्याज की तरह चीनी पर भी कोई राहत दे रहा है?
जवाब: हां, चीनी को लेकर हम बिना किसी सरकारी सब्सिडी के, अपने स्तर पर 'नो प्रॉफिट, नो लॉस' के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं. हम अपने आउटलेट्स के जरिए ₹60 प्रति किलो की दर पर चीनी उपलब्ध करा रहे हैं, जो कई शहरों के आम बाजार भाव से काफी कम है. कालाबाजारी रोकने और सभी को इसका लाभ देने के लिए हमने प्रति ग्राहक 2 किलोग्राम की सीमा तय की है.
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