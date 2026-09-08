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नाफेड की नजर अब ऑनलाइन प्याज बिक्री पर; ऐप्स से बातचीत जारी, ₹100 करोड़ के रिटेल टर्नओवर का लक्ष्य

आनंद मोहन, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, नाफेड ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश के कई बाजारों में प्याज की कीमतें ऊंची बनी रहने के कारण, सरकारी एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए रियायती दरों पर इसकी सप्लाई तेज कर दी है. इस सीजन में अब तक लगभग 1.10 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है, जबकि करीब 3,200 मीट्रिक टन प्याज को अब तक अलग-अलग बाजारों में भेजा जा चुका है. वर्तमान में मोबाइल वैन और रिटेल आउटलेट्स के जरिए प्याज ₹35 प्रति किलो की सस्ती दर पर बेचा जा रहा है. इसके साथ ही सरकार की योजना इसका दायरा बढ़ाकर क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी बिक्री शुरू करने की है. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद मोहन ने बताया कि कॉपरेटिव संस्था प्याज के भंडारण को सुधारने और अपने रिटेल बिजनेस को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है. उन्होंने अपने रिटेल आउटलेट्स के जरिए सस्ती चीनी बेचने की योजना पर भी बात की. सवाल: नाफेड इस समय ₹35 प्रति किलो पर प्याज बेच रहा है. इस योजना की मौजूदा स्थिति क्या है और अब तक कितना प्याज बाजारों में भेजा जा चुका है?

जवाब: बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार नासिक जैसे मुख्य उत्पादक क्षेत्रों से भारी मात्रा में प्याज खरीदती है और उसका सुरक्षित बफर स्टॉक बनाती है. इस सीजन में नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) ने मिलकर लगभग 1.10 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद की है. इसे वैज्ञानिक तरीकों से स्टोर किया गया है. त्योहारों के इस सीजन में देश के अलग-अलग हिस्सों में धीरे-धीरे यह स्टॉक जारी किया जा रहा है. प्याज को ट्रकों के साथ-साथ रेलवे रेक के जरिए भी भेजा जा रहा है. अब तक लगभग 3,200 मीट्रिक टन प्याज विभिन्न शहरों में भेजा जा चुका है. सवाल: यह सस्ता प्याज किन-किन शहरों को भेजा जा रहा है और खुदरा बिक्री का क्या माध्यम है?

जवाब: मुख्य रूप से उन शहरों को टारगेट किया जा रहा है जहां आम बाजारों में प्याज की कीमत ₹45 से ₹65 प्रति किलो तक पहुंच गई है. अब तक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, चंडीगढ़, जम्मू, पटना, लखनऊ और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में सप्लाई भेजी गई है. इस प्याज को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास 50 से 60 मोबाइल वैन हैं, जो मुख्य रूप से उन इलाकों में जा रही हैं जहां गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ते प्याज की सबसे ज्यादा जरूरत है. इसके अलावा नाफेड के अपने ऑनलाइन पोर्टल, मॉडर्न बाजार, सफल और केंद्रीय भंडार के आउटलेट्स पर भी यह उपलब्ध है. सवाल: क्या नाफेड ब्लिंकिट, जेप्टो या बिगबास्केट जैसे क्विक-कॉमर्स और ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स के जरिए भी यह सस्ता प्याज बेचने की तैयारी कर रहा है?

जवाब: हम डिजिटल माध्यम का दायरा बढ़ाना चाहते हैं. लोग वर्तमान में नाफेड के ऑनलाइन पोर्टल से खरीदारी कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी कुछ बेहद लोकप्रिय ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स से बातचीत भी चल रही है. हालांकि, इन प्लेटफॉर्म्स के साथ एक समस्या प्राइसिंग को लेकर आ रही है. चूंकि यह सरकार द्वारा सब्सिडी पर दिया जाने वाला प्याज है, इसलिए ऐप पर इसकी अंतिम बिक्री कीमत क्या होगी, इस पर अभी पूरी सहमति नहीं बन पाई है. जैसे ही यह मसला सुलझ जाएगा, हम इनके जरिए भी डिलीवरी शुरू कर सकते हैं.