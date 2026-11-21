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Mutual Fund Return In 1 Year: टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम, 1 साल में दिया 33% तक रिटर्न - Full List

1साल में 33 फीसदी रिटर्न देने वाले 4 म्यूचुअल फंड स्कीम (सांकेतिक फोटो) ( Getty Image )

नई दिल्ली: म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए पिछले 1 साल का प्रदर्शन काफी दिलचस्प रहा है. खासकर इंटरनेशनल इक्विटी और फार्मा-हेल्थकेयर कैटेगरी के फंड्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. AMFI आंकड़ों के मुताबिक, टॉप परफॉर्मिंग फंड्स ने 1 साल में 31 फीसदी से लेकर 33.62 फीसदी तक का रिटर्न दिया है. यानी अगर किसी ने एक साल पहले इन फंड्स में पैसा लगाया होता, तो उसकी पूंजी में एक तिहाई तक की बढ़ोतरी हो जाती.

इन फंड्स की खास बात यह है कि ये सभी वैरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं. यानी रिटर्न भले ही ज्यादा मिला हो, लेकिन इनमें उतार-चढ़ाव भी काफी ज्यादा रहता है. इसलिए निवेश से पहले रिस्क, एक्सपेंस रेश्यो और फंड की उम्र को समझना बेहद जरूरी है. आइए, जानते हैं उन 5 फंड्स के बारे में, जिन्होंने 1 साल में सबसे ज्यादा कमाई कराई.