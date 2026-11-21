Mutual Fund Return In 1 Year: टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम, 1 साल में दिया 33% तक रिटर्न - Full List
Mutual Fund Return In 1 Year: टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स ने 1 साल में 31 फीसदी से 33.62 फीसदी तक का रिटर्न दिया है. पढ़ें...
Published : November 21, 2026 at 5:22 PM IST
नई दिल्ली: म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए पिछले 1 साल का प्रदर्शन काफी दिलचस्प रहा है. खासकर इंटरनेशनल इक्विटी और फार्मा-हेल्थकेयर कैटेगरी के फंड्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. AMFI आंकड़ों के मुताबिक, टॉप परफॉर्मिंग फंड्स ने 1 साल में 31 फीसदी से लेकर 33.62 फीसदी तक का रिटर्न दिया है. यानी अगर किसी ने एक साल पहले इन फंड्स में पैसा लगाया होता, तो उसकी पूंजी में एक तिहाई तक की बढ़ोतरी हो जाती.
इन फंड्स की खास बात यह है कि ये सभी वैरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं. यानी रिटर्न भले ही ज्यादा मिला हो, लेकिन इनमें उतार-चढ़ाव भी काफी ज्यादा रहता है. इसलिए निवेश से पहले रिस्क, एक्सपेंस रेश्यो और फंड की उम्र को समझना बेहद जरूरी है. आइए, जानते हैं उन 5 फंड्स के बारे में, जिन्होंने 1 साल में सबसे ज्यादा कमाई कराई.
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF FoF Direct
इस लिस्ट में सबसे ऊपर Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF FoF Direct है. इस फंड ने 1 साल में 33.62 फीसदी का रिटर्न दिया है और अपनी कैटेगरी EQ-इंटरनेशनल में यह 50 फंड्स में से नंबर 1 रैंक पर है. यह फंड अमेरिका के S&P 500 के टॉप 50 शेयरों में निवेश करता है. इसका बेस एक्सपेंस रेश्यो सिर्फ 0.03 फीसदी है, जो बेहद कम है. फंड की उम्र 5 साल 1 महीना है और इसके पास कुल 1,007 करोड़ रुपये का एसेट है. कम खर्च और अमेरिकी दिग्गज कंपनियों में एक्सपोजर ने इसे टॉप पर पहुंचाया है.
Kotak Healthcare Direct
दूसरे नंबर पर Kotak Healthcare Direct है. इस फंड ने 1 साल में 33.18 फीसदी का रिटर्न दिया है और EQ-फार्मा कैटेगरी में 23 फंड्स में से नंबर 1 पर है. यह फंड हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर की कंपनियों में निवेश करता है. इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.72 फीसदी है. फंड की उम्र 2 साल 11 महीना है और इसका नेट एसेट 861 करोड़ रुपये है. फार्मा सेक्टर में आई तेजी का सीधा फायदा इस फंड को मिला है.
HDFC Pharma And Healthcare Direct
इसके बाद HDFC Pharma And Healthcare Direct का नंबर आता है, जिसने 1 साल में 32.20 फीसदी का रिटर्न दिया है. EQ-फार्मा कैटेगरी में यह 23 में से नंबर 2 पर है. इस फंड को 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है, जो इसे इस लिस्ट का सबसे ज्यादा रेटेड फंड बनाती है. इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.70 फीसदी है. फंड की उम्र 3 साल 1 महीना है और इसका नेट एसेट 3,666 करोड़ रुपये है, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है. बड़े एसेट साइज के बावजूद इसने शानदार प्रदर्शन किया है.
ICICI Pru Strategic Metal and Energy Equity FoF Direct
चौथे नंबर पर ICICI Pru Strategic Metal and Energy Equity FoF Direct है, जिसने 1 साल में 31.94 फीसदी का रिटर्न दिया है और EQ-इंटरनेशनल कैटेगरी में 50 में से नंबर 2 पर है. यह फंड मेटल और एनर्जी सेक्टर से जुड़ी ग्लोबल कंपनियों में निवेश करता है. इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.19 फीसदी है, जो काफी कम है. फंड की उम्र 4 साल 9 महीना है और इसका नेट एसेट 326 करोड़ रुपये है. कमोडिटी और एनर्जी शेयरों में तेजी से इस फंड को फायदा हुआ है.
Mirae Asset NYSE FANG+ ETF FoF Direct
आखिरी में Mirae Asset NYSE FANG+ ETF FoF Direct है, जिसने 1 साल में 31.17 फीसदी का रिटर्न दिया है और EQ-इंटरनेशनल कैटेगरी में 50 में से नंबर 3 पर है. यह फंड अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों जैसे FANG+ शेयरों में निवेश करता है. इसका एक्सपेंस रेश्यो सिर्फ 0.03 फीसदी है. फंड की उम्र 5 साल 6 महीना है और इसका नेट एसेट 2,897 करोड़ रुपये है.
निवेशकों ध्यान दें
इन सभी फंड्स का रिस्कोमीटर वैरी हाई है. यानी ये फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन बीच में भारी उतार-चढ़ाव भी आ सकता है. इंटरनेशनल फंड्स में डॉलर-रुपये के उतार-चढ़ाव और अमेरिकी बाजार के रिस्क का भी असर पड़ता है. फार्मा फंड्स सेक्टरल फंड्स हैं, इसलिए इनमें सिर्फ एक सेक्टर का रिस्क होता है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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