SIP में 7 साल का सब्र बना सकता है मालामाल! स्मॉलकैप में भी लॉस का खतरा हुआ आधा - मोतीलाल ओसवाल की स्टडी
Mutual Fund, SIPs: मोतीलाल ओसवाल की स्टडी के मुताबिक, लॉन्ग टर्म SIP में नेगेटिव रिटर्न के मामले कम देखने को मिले हैं.
Published : November 24, 2026 at 5:25 PM IST
नई दिल्ली: शादी हो या SIP, शुरुआती साल धैर्य की परीक्षा लेते हैं. मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की नई स्टडी 'The 7-Year Itch' में यही बात डेटा के साथ सामने आई है. स्टडी कहती है कि अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में पहले 7 साल टिक गए, तो लॉस का चांस काफी कम हो जाता है. लंबे समय तक टिके रहने वाली SIP में नेगेटिव रिटर्न के मामले कम देखने को मिले हैं.
स्टडी में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा स्मॉलकैप से आया है. 5 साल की SIP में निफ्टी स्मॉलकैप 250 में 10.5 फीसदी SIP नेगेटिव रिटर्न पर खत्म हुईं, लेकिन 7 साल की SIP में यह घटकर 5.1 फीसदी रह गई और 10 साल की SIP में सिर्फ 0.7 फीसदी रह गई. यानी समय बढ़ने के साथ लॉस का खतरा लगातार घटता गया.
क्या है स्टडी, किस डेटा पर हुई?
मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टडी में यह सवाल पूछा था - क्या लंबे समय तक निवेशित रहने से SIP के नतीजे बदलते हैं? इसके लिए 5, 7 और 10 साल की SIP का अध्ययन किया गया. डेटा अप्रैल 2005 से अक्टूबर 2026 तक, यानी करीब 21 साल का है. इसमें 2008-09 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2013 की मार्केट गिरावट और कोविड-19 का दौर भी शामिल है. स्टडी में निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप 150, निफ्टी स्मॉलकैप 250 और निफ्टी 500 में मंथली रोलिंग SIP को देखा गया.
मेथड के तौर पर हर महीने के पहले वर्किंग डे पर SIP शुरू मानी गई और SIP की अवधि खत्म होने पर XIRR के जरिए रिटर्न निकाला गया. यह डेटा किसी स्कीम का रिटर्न नहीं है, बल्कि इंडेक्स में SIP के ऐतिहासिक नतीजों को दिखाता है. इसमें स्कीम के खर्च, एग्जिट लोड या टैक्स को शामिल नहीं किया गया है.
5 साल की SIP: सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव
5 साल की SIP में कुल 200-200 ऑब्जर्वेशन देखे गए. इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न स्मॉलकैप में दिखा.
|इंडेक्स
|मिनिमम रिटर्न
|एवरेज रिटर्न
|मैक्सिमम रिटर्न
|नेगेटिव SIP %
|निफ्टी 100
|-5.9%
|11.6%
|21.5%
|1
|निफ्टी मिडकैप 150
|-8.4%
|16.3%
|34.7%
|2
|निफ्टी स्मॉलकैप 250
|-18.2%
|14.2%
|36.7%
|10.5
|निफ्टी 500
|-7.1%
|12.1%
|24.6%
|2
5 साल में स्मॉलकैप का मिनिमम रिटर्न -18.2 फीसदी तक गया, यानी कुछ SIP में बड़ा नुकसान भी हुआ. हालांकि एवरेज रिटर्न सभी इंडेक्स में 11 फीसदी से 16 फीसदी के बीच रहा.
7 साल की SIP: लॉस का चांस आधा
7 साल की SIP में कुल 176-176 ऑब्जर्वेशन थे. यहां तस्वीर काफी बदल गई.
|इंडेक्स
|मिनिमम रिटर्न
|एवरेज रिटर्न
|मैक्सिमम रिटर्न
|नेगेटिव SIP %
|निफ्टी 100
|-0.8%
|11.4%
|18.1%
|0.6
|निफ्टी मिडकैप 150
|0.4%
|16%
|27.3%
|0
|निफ्टी स्मॉलकैप 250
|-7.3%
|13.6%
|27.7%
|5.1
|निफ्टी 500
|-1.2%
|11.9%
|20.3%
|0
7 साल में मिडकैप में तो एक भी SIP नेगेटिव नहीं रही. स्मॉलकैप में नेगेटिव SIP 21 से घटकर 9 रह गईं. मिनिमम रिटर्न भी सुधरा, स्मॉलकैप में -18.2 फीसदी से सुधरकर -7.3 फीसदी हो गया.
10 साल की SIP: लगभग खत्म हुआ लॉस
10 साल की SIP में कुल 140-140 ऑब्जर्वेशन थे. यहां लगभग सभी इंडेक्स में नेगेटिव SIP खत्म हो गईं.
|इंडेक्स
|मिनिमम रिटर्न
|एवरेज रिटर्न
|मैक्सिमम रिटर्न
|नेगेटिव SIP %
|निफ्टी 100
|2.8%
|11.5%
|15.7%
|0
|निफ्टी मिडकैप 150
|4.6%
|16.3%
|22.5%
|0
|निफ्टी स्मॉलकैप 250
|-1.8%
|13.8%
|21.3%
|0.7
|निफ्टी 500
|2.5%
|12.1%
|17.2%
|0
10 साल में निफ्टी100, मिडकैप और निफ्टी500 में एक भी SIP नेगेटिव नहीं रही. स्मॉलकैप में सिर्फ 1 SIP नेगेटिव रही. मिनिमम रिटर्न भी पॉजिटिव हो गया, मिडकैप में 4.6 फीसदी और Nifty 100 में 2.8 फीसदी.
स्टडी से सामने आई 4 बड़ी बातें
1- SIP की अवधि बढ़ने के साथ लॉस कम आम हुआ.
2- 7 साल से आगे बढ़ने पर सभी इंडेक्स में नेगेटिव SIP रिटर्न के मामले घटे.
3- इंडेक्स अलग-अलग स्पीड से स्थिर हुए, लेकिन हर एक में अवधि बढ़ने के साथ ट्रेंड सुधरा.
4- कुछ सालों के बाद एवरेज रिटर्न मोटे तौर पर समान रहा, जबकि मिनिमम रिटर्न सुधरता गया.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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