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SIP में 7 साल का सब्र बना सकता है मालामाल! स्मॉलकैप में भी लॉस का खतरा हुआ आधा - मोतीलाल ओसवाल की स्टडी

5 साल, 7 साल, 10 साल में एसआईपी पर मोतीलाल ओसवाल की स्टडी (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शादी हो या SIP, शुरुआती साल धैर्य की परीक्षा लेते हैं. मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की नई स्टडी 'The 7-Year Itch' में यही बात डेटा के साथ सामने आई है. स्टडी कहती है कि अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में पहले 7 साल टिक गए, तो लॉस का चांस काफी कम हो जाता है. लंबे समय तक टिके रहने वाली SIP में नेगेटिव रिटर्न के मामले कम देखने को मिले हैं.

स्टडी में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा स्मॉलकैप से आया है. 5 साल की SIP में निफ्टी स्मॉलकैप 250 में 10.5 फीसदी SIP नेगेटिव रिटर्न पर खत्म हुईं, लेकिन 7 साल की SIP में यह घटकर 5.1 फीसदी रह गई और 10 साल की SIP में सिर्फ 0.7 फीसदी रह गई. यानी समय बढ़ने के साथ लॉस का खतरा लगातार घटता गया.