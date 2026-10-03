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मुंबई हवाई अड्डे से अब कम उड़ेंगी विदेशी फ्लाइट्स; हर हफ्ते 265 उड़ानों की होगी कटौती

सांकेतिक फोटो ( file photo )

नई दिल्ली: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. हवाई अड्डे के संचालन को संभालने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने टर्मिनल-1 (T1) के पुनर्विकास की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत आगामी 25 अक्टूबर 2026 की रात 11:59 बजे से मुंबई से उड़ान भरने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 33 प्रतिशत की भारी कटौती लागू की जा रही है. इसका मतलब है कि विदेशी और भारतीय एयरलाइंस को हर हफ्ते अपनी कुल 265 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द या स्थानांतरित करनी होंगी.

टर्मिनल-1 का नवीनीकरण और उड़ानों में बदलाव

मुंबई हवाई अड्डे पर फिलहाल दो टर्मिनल हैं—टी1 और टी2. अभी तक टर्मिनल-1 (T1) का उपयोग केवल घरेलू उड़ानों के लिए होता है, जबकि सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें टर्मिनल-2 (T2) से संचालित की जाती हैं. जनवरी 2027 से टर्मिनल-1 को पूरी तरह से तोड़कर नए सिरे से बनाने का काम शुरू होना है. इस वजह से टी1 का पूरा घरेलू ट्रैफिक टर्मिनल-2 पर शिफ्ट किया जाएगा. टी2 पर घरेलू उड़ानों और उनके सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को जगह देने के लिए ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के स्लॉट में यह बड़ी कटौती की जा रही है. खाली होने वाले चेक-इन काउंटर, बोर्डिंग गेट और बैगेज बेल्ट घरेलू एयरलाइंस को सौंप दिए जाएंगे. किस एयरलाइन पर कितना असर?

मौजूदा समय में 46 एयरलाइंस मुंबई के टी2 से हर हफ्ते 770 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करती हैं. 25 अक्टूबर से शुरू हो रहे विंटर शेड्यूल (सर्दियों के शेड्यूल) से इन उड़ानों की संख्या घटकर 505 रह जाएगी. सूत्रों के अनुसार, इस कटौती का सबसे बड़ा असर देश की दिग्गज एयरलाइंस पर पड़ेगा: इंडिगो: वर्तमान में हर हफ्ते 224 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है, जिसमें से उसे 74 उड़ानें कम करनी होंगी.

वर्तमान में हर हफ्ते 224 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है, जिसमें से उसे 74 उड़ानें कम करनी होंगी. एयर इंडिया: अपनी 100 साप्ताहिक उड़ानों में से 33 उड़ानों की कटौती करेगी.

अपनी 100 साप्ताहिक उड़ानों में से 33 उड़ानों की कटौती करेगी. अन्य भारतीय एयरलाइंस: अकासा एयर को 11, एयर इंडिया एक्सप्रेस को 7 और स्पाइसजेट को 5 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कम करने के निर्देश दिए गए हैं.

अकासा एयर को 11, एयर इंडिया एक्सप्रेस को 7 और स्पाइसजेट को 5 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कम करने के निर्देश दिए गए हैं. विदेशी एयरलाइंस: खाड़ी देशों की प्रमुख एयरलाइंस एमिरेट्स और इतहाद एयरवेज को अपनी 28-28 साप्ताहिक उड़ानों में से 10-10 उड़ानें काटनी होंगी.